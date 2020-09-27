В ДНР предоставили доказательства саботажа перемирия со стороны силовиков
16:20 27.09.2020 (обновлено: 19:01 27.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСаперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское
ДОНЕЦК, 27 сен — РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики предоставило аудиозапись с доказательствами саботажа перемирия в Донбассе со стороны украинских силовиков.
В ведомстве пояснили, что командование 24-й бригады Вооруженных сил Украины открыто пренебрегает указаниями руководства операции объединенных сил о строгом выполнении дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня.
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"Мы предоставляем аудиозапись переговоров боевиков 24-й бригады (Вооруженных сил Украины. — Прим. ред.), в которой явно демонстрируется саботирование достигнутых договоренностей и самовольное принятие решения на применение 120 миллиметровых минометов", — сказал журналистам представитель ведомства.
Он отметил, что ДНР требует от представителей Киева провести разбирательство по фактам открытого игнорирования командованием оперативно тактической группы "Восток" Вооруженных сил Украины ранее достигнутых договоренностей по усилению и контролю соблюдения условий режима прекращения огня.
"Призываем международных наблюдателей Миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушений перемирия и принудить военно-политическое руководство Украины к соблюдению взятых на себя обязательств", — сказал представитель Народной милиции ДНР.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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