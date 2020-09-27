https://ria.ru/20200927/panin-1577842157.html

Панин раскрыл роль Пашаева в скандальной истории с собакой

Актер Алексей Панин рассказал в эфире НТВ о том, какую роль сыграл ныне лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев в скандальной истории про видео с собакой. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T14:41

2020-09-27T14:41

2020-09-27T14:41

эльман пашаев

россия

шоу-бизнес

алексей панин

общество

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>Актер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Panin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Панин</a> рассказал в эфире <a href="https://www.ntv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ </a>о том, какую роль сыграл ныне лишенный статуса адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> в скандальной истории про видео с собакой.Скандал разразился в 2016 году, когда бывшая гражданская жена Панина фотомодель и актриса Юлия Юдинцева попыталась судиться с ним за право растить и воспитывать общую дочь.По признанию артиста, этот "фейк" возник за пару недель до решения суда. По его словам, они "немножко испугались" и не знали, как поведет себя суд. Певица Катя Лель дала Панину контакт Эльмана Пашаева."Эльман достаточно активно в это все впрягся. Эльман появился в моем деле под конец как усиление. Мы боялись, что дело перерастет в шоу — собаки, телеканалы, газеты. Мы подстраховались", — пояснил он.Вместе с адвокатом они покадрово разобрали тот скандальный видеоролик.Актер благодарен Пашаеву за то, что тот принял участие в этом деле. Однако, адвокат не был "основным игроком" по делу артиста. "Артисты спектакля сыграли, и вот здесь выходит звезда. И вот Эльман появился как вишенка на торте", — заявил Панин. Он отметил, что Пашаев построил все как шоу и выступал на суде ярко.

https://ria.ru/20200304/1568143241.html

https://ria.ru/20200919/pashaev-1577475811.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, россия, шоу-бизнес, алексей панин, общество