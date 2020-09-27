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https://ria.ru/20200927/okkupatsiya-1577826959.html
Глава МИД Сирии обвинил Турцию и США в оккупации
Дамаск не пожалеет сил для прекращения любыми способами оккупации части своих территорий со стороны США и Турции, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем. Видео... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T01:47
2020-09-27T01:56
валид муаллем
генеральная ассамблея оон
мид сирии
турция
сирия
оон
сша
в мире
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<strong>ООН, 27 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаск</a> не пожалеет сил для прекращения любыми способами оккупации части своих территорий со стороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, заявил глава МИД <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> <a href="http://ria.ru/person_Valid_Muallem/" target="_blank" data-auto="true">Валид Муаллем</a>. Видео выступления дипломата показали на неделе высокого уровня сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."Продолжающееся нелегитимное присутствие американских и турецких сил на сирийской земле полностью юридически подпадает под определение "оккупация". Сирийская Арабская Республика не пожалеет сил для прекращения этой оккупации любыми возможными средствами в рамках международного права", — сказал Муаллем.По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> оперируют напрямую либо через агентов-террористов, ополченцев-сепаратистов или нелегальные организации. При этом, подчеркнул Муаллем, эти действия незаконны, они "нарушают суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирии"."Мы еще раз осуждаем все преступления так называемой глобальной коалиции, совершенные с начала ее нелегальной интервенции против сирийцев на северо-востоке", — добавил министр. Муаллем также назвал руководство Турции "режимом вне закона", который он обвинил в поддержке и спонсировании террористов, в частности "Джебхат ан-Нусры"* в Сирии и в регионе."Его политика и действия, которые угрожают безопасности и стабильности всего региона, должны быть прекращены", — указал глава МИД республики. В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В <a href="http://ria.ru/location_nur-sultan/" target="_blank" data-auto="true">Нур-Султане</a> с 2017 года ведутся переговоры, известные как астанинский формат (по прежнему названию столицы <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a>), а в январе 2018 года в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a> и основной задачей которого заключается в подготовке конституционной реформы.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России</em>
https://ria.ru/20200921/siriya-1577570771.html
https://ria.ru/20200922/siriya-1577608693.html
Да чего тут говорить, любая страна в которой находится контингент НАТО, находится под оккупацией США, и никогда в этой стране президент не станет независимым, а если рыпнится, из под сукна вытащят компроматик на него! В свое время Де Голь (президент Франции) пожелал выйти из НАТО, так знаете чем все закончилось... "майданом" и отставкой президента. Просто в один прекрасный день на улицу вышли тысячи студентов и понеслось... самое забавное, практически никто из них не знал, против чего они протестуют. Года идут, а методы не меняются, меняются только инструменты распространения информации...)))
54
))))) У этого как вы говорите маразматика, хватило сил на то, что бы пойти против диктатуры США и вывести часть золотого запаса, в отличие от его инфантильных коллег, не на что не способных! Хахаха... говорите учить историю по книжкам.... а кто пишет эти самые книжки, уж не потомки ли тех, кто сейчас переписывает историю???? Если мои дети, в будущем будут читать эти самые исторические книжки, то они с удивлением узнают, что во второй мировой войну начал СССР, Гитлер всего-лишь защищался и т.д., ну или американцы в одиночку выиграли войну, а СССР это так, были в качестве массовки, на подхвате. Возьмите вашу книжку, вырвите пару страниц и подтеритесь!!!
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турция
сирия
сша
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валид муаллем, генеральная ассамблея оон, мид сирии, турция, сирия, оон, сша, в мире

Глава МИД Сирии обвинил Турцию и США в оккупации

01:47 27.09.2020 (обновлено: 01:56 27.09.2020)
13948
© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© AP Photo / Mary Altaffer
Читать ria.ru в
ООН, 27 сен — РИА Новости. Дамаск не пожалеет сил для прекращения любыми способами оккупации части своих территорий со стороны США и Турции, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем. Видео выступления дипломата показали на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.
"Продолжающееся нелегитимное присутствие американских и турецких сил на сирийской земле полностью юридически подпадает под определение "оккупация". Сирийская Арабская Республика не пожалеет сил для прекращения этой оккупации любыми возможными средствами в рамках международного права", — сказал Муаллем.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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По его словам, Вашингтон и Анкара оперируют напрямую либо через агентов-террористов, ополченцев-сепаратистов или нелегальные организации. При этом, подчеркнул Муаллем, эти действия незаконны, они "нарушают суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирии".
"Мы еще раз осуждаем все преступления так называемой глобальной коалиции, совершенные с начала ее нелегальной интервенции против сирийцев на северо-востоке", — добавил министр. Муаллем также назвал руководство Турции "режимом вне закона", который он обвинил в поддержке и спонсировании террористов, в частности "Джебхат ан-Нусры"* в Сирии и в регионе.
"Его политика и действия, которые угрожают безопасности и стабильности всего региона, должны быть прекращены", — указал глава МИД республики. В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как астанинский формат (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого заключается в подготовке конституционной реформы.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Валид МуаллемГенеральная Ассамблея ООНМИД СирииТурцияСирияООНСШАВ мире
Популярные комментарии
Да чего тут говорить, любая страна в которой находится контингент НАТО, находится под оккупацией США, и никогда в этой стране президент не станет независимым, а если рыпнится, из под сукна вытащят компроматик на него! В свое время Де Голь (президент Франции) пожелал выйти из НАТО, так знаете чем все закончилось... "майданом" и отставкой президента. Просто в один прекрасный день на улицу вышли тысячи студентов и понеслось... самое забавное, практически никто из них не знал, против чего они протестуют. Года идут, а методы не меняются, меняются только инструменты распространения информации...)))
27 сентября, 06:53
DNDenis Nevazhno
4010002
))))) У этого как вы говорите маразматика, хватило сил на то, что бы пойти против диктатуры США и вывести часть золотого запаса, в отличие от его инфантильных коллег, не на что не способных! Хахаха... говорите учить историю по книжкам.... а кто пишет эти самые книжки, уж не потомки ли тех, кто сейчас переписывает историю???? Если мои дети, в будущем будут читать эти самые исторические книжки, то они с удивлением узнают, что во второй мировой войну начал СССР, Гитлер всего-лишь защищался и т.д., ну или американцы в одиночку выиграли войну, а СССР это так, были в качестве массовки, на подхвате. Возьмите вашу книжку, вырвите пару страниц и подтеритесь!!!
27 сентября, 07:15
DNDenis Nevazhno
3100000
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