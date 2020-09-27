https://ria.ru/20200927/obstrel-1577828519.html

В Азербайджане сообщили об обстрелах со стороны Армении в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели и ранениях людей среди мирного населения при обстреле из минометов и крупнокалиберного оружия на линии соприкосновения РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T06:58

2020-09-27T06:58

2020-09-27T08:45

обострение конфликта в нагорном карабахе

минобороны армении

ситуация в зоне карабахского конфликта

обсе

сша

азербайджан

армения

грузия

в мире

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<strong>БАКУ, 27 cен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> сообщило о гибели и ранениях людей среди мирного населения при обстреле из минометов и крупнокалиберного оружия на линии соприкосновения в Карабахе с сопредельной стороны. Власти непризнанного <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорного Карабаха</a> заявили, что артобстрелу подвергся город Степанакерт. Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о "наступлении противника" на карабахском направлении. В министерстве обороны республики, в свою очередь, сообщили, что армянские силы сбили два азербайджанских вертолета и три беспилотника, комментарием Баку об этом агентство не располагает."Двадцать седьмого сентября около 06.00 (05.00 мск) вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра", — рассказали РИА Новости в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства.Также там добавили, что атаке подверглись село Гапанлы Тертерского района, села Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, села Алханлы и Шукюрбейли <a href="http://ria.ru/location_Fuzuli_District/">Физулинского района</a> и село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. В ведомстве подчеркнули, что точная информациях о погибших и потерпевших уточняется."Передовые подразделения азербайджанской армии предпринимают ответные меры с целью пресечения этой провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, проживающего вблизи линии противостояния войск", — говорится в сообщении.Предыдущие боестолкновения на армяно-азербайджанской границе продолжались несколько недель в июле в Товузском и Тавушском районах, граничащих также с <a href="http://ria.ru/location_Georgia/">Грузией</a> и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе — Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/">Минобороны Армении</a>, в свою очередь, сообщало о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе оставалась относительно спокойной.По информации <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a>, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/">Азербайджан</a> и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на границе между двумя странами и призвали стороны к диалогу. МИД России заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Переговоры по мирному урегулированию конфликта идут с 1992 года в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/">Францией</a>.

https://ria.ru/20200919/karabakh-1577488542.html

https://ria.ru/20200916/armeniya-1577317425.html

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азербайджан

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грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в нагорном карабахе, минобороны армении, ситуация в зоне карабахского конфликта, обсе, сша, азербайджан, армения, грузия, в мире