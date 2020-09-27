https://ria.ru/20200927/obostrenie-situatsii-v-nagornom-karabakhe-est-pogibshie-1577859163.html
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе: есть погибшие
Десятки сел Нагорного Карабаха были обстреляны утром 27 сентября. Есть погибшие и раненные.
2020-09-27T23:05
2020-09-27T23:05
2020-09-27T23:05
нагорный карабах
азербайджан
армения
видео
в мире
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Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже парламент Азербайджана также ввел военное положение в некоторых городах и комендантский час. Армения обвиняет Азербайджан в нападении. Обратная сторона утверждает, что военные Азербайджана были обстреляны со стороны Армении. Глава российского МИД призывает обе стороны прекратить огонь и приступить к переговорам.
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Обострение ситуации в Нагорном Карабахе: есть погибшие
Десятки сел Нагорного Карабаха были обстреляны утром 27 сентября. Есть погибшие и раненные. Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже парламент Азербайджана также ввел военное положение в некоторых городах и комендантский час.
Армения обвиняет Азербайджан в нападении. Обратная сторона утверждает, что военные Азербайджана были обстреляны со стороны Армении. Глава российского МИД призывает обе стороны прекратить огонь и приступить к переговорам.
2020-09-27T23:05
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PT2M13S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, нагорный карабах, азербайджан, армения, видео, в мире
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе: есть погибшие
Десятки сел Нагорного Карабаха были обстреляны утром 27 сентября. Есть погибшие и раненные.