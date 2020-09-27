Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200927/obostrenie-situatsii-v-nagornom-karabakhe-est-pogibshie-1577859163.html
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе: есть погибшие
Десятки сел Нагорного Карабаха были обстреляны утром 27 сентября. Есть погибшие и раненные.
2020-09-27T23:05
2020-09-27T23:05
нагорный карабах
азербайджан
армения
видео
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577859087_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_7fe3f73ec3682235d4cb2139e59ed718.jpg
Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже парламент Азербайджана также ввел военное положение в некоторых городах и комендантский час. Армения обвиняет Азербайджан в нападении. Обратная сторона утверждает, что военные Азербайджана были обстреляны со стороны Армении. Глава российского МИД призывает обе стороны прекратить огонь и приступить к переговорам.
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе: есть погибшие
Десятки сел Нагорного Карабаха были обстреляны утром 27 сентября. Есть погибшие и раненные. Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже парламент Азербайджана также ввел военное положение в некоторых городах и комендантский час. Армения обвиняет Азербайджан в нападении. Обратная сторона утверждает, что военные Азербайджана были обстреляны со стороны Армении. Глава российского МИД призывает обе стороны прекратить огонь и приступить к переговорам.
2020-09-27T23:05
true
PT2M13S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577859087_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_acc9eef06085d30d663157106eb66fd2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, нагорный карабах, азербайджан, армения, видео, в мире
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе: есть погибшие
Десятки сел Нагорного Карабаха были обстреляны утром 27 сентября. Есть погибшие и раненные.
2020-09-27T23:05
true
PT2M13S

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе: есть погибшие

23:05 27.09.2020
5246
Читать ria.ru в
Десятки сел Нагорного Карабаха были обстреляны утром 27 сентября. Есть погибшие и раненные.
Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже парламент Азербайджана также ввел военное положение в некоторых городах и комендантский час. Армения обвиняет Азербайджан в нападении. Обратная сторона утверждает, что военные Азербайджана были обстреляны со стороны Армении. Глава российского МИД призывает обе стороны прекратить огонь и приступить к переговорам.
153422724
Нагорный КарабахАзербайджанАрменияВидеоВ мире
Рекомендуем
Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха
В Карабахе сообщили о десятках погибших в результате боевых действий
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
В Госдуме прокомментировали слова Пашиняна о независимости Карабаха
Военнослужащий в зоне карабахского конфликта
Ереван обвинил Баку в публикации кадров из Сирии под видом Карабаха
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров обратился к Азербайджану и Армении с призывом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генсек ООН призвал немедленно прекратить бои в Карабахе
Кадры с горящей боевой техникой в Нагорном Карабахе
Опубликованы кадры с горящей техникой в Карабахе
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Пашинян позвонил Путину обсудить обострение в Карабахе
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
Военнослужащий в зоне карабахского конфликта
США прокомментировали обострение конфликта в Карабахе
Военнослужащий в зоне карабахского конфликта
Армения сообщила о захвате азербайджанской бронетехники в Карабахе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян допустил признание независимости Карабаха
Марина Удгодская
Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью
Девушка у высокогорного озера Мзы в Абхазии
Назван регион с самым здоровым образом жизни
Армянский солдат в зоне карабахского конфликта
Минобороны Армении заявило о гибели около 200 военных из Азербайджана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Россия будет укреплять потенциал атомной отрасли, заявил Путин
02:30Путин оценил роль работников атомной отрасли в обеспечении обороны России
02:28Путин: АЭС работают на репутацию России как страны высоких технологий
02:24Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
02:03Названы необычные признаки приближающегося инсульта
02:00Как не заболеть вирусной инфекцией? Пять лайфхаков
01:43Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны
01:40Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"
01:36Форум регионов России и Белоруссии впервые пройдет онлайн из-за COVID-19
01:19Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
01:12Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
01:10Россия "доверяет мудрости белорусского народа", заявила Матвиенко
01:05На МКС увеличилась скорость утечки воздуха
00:47Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
00:41Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США
00:26В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19
00:18Назван регион с самым здоровым образом жизни
00:05Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
23:39Посол России назвал главную помеху восстановлению сообщения с Белоруссией
23:13В Карабахе сообщили о десятках погибших в результате боевых действий
Лента новостейМолния