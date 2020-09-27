В НАТО прокомментировали обострение между Арменией и Азербайджаном
16:12 27.09.2020 (обновлено: 16:31 27.09.2020)
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© Sputnik / Asatur Yesayants Военные Армении
© Sputnik / Asatur Yesayants
БРЮССЕЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Сторонам конфликта в Нагорном Карабахе следует немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для мирного урегулирования ситуации, говорится в заявлении специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Джеймса Аппатурая.
В воскресенье утром МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
13 июля, 21:39Сказано в эфиреЧто происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
"НАТО глубоко обеспокоен сообщениями о масштабных боевых действиях на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Сторонам следует немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения. У этого конфликта нет военного решения. Сторонам следует возобновить переговоры для мирного урегулирования", - заявил Аппатурай.
Кроме того, "НАТО поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ", добавил он.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.