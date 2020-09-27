Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/obostrenie-1577846132.html
В НАТО прокомментировали обострение между Арменией и Азербайджаном
Сторонам конфликта в Нагорном Карабахе следует немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для мирного урегулирования ситуации, говорится в... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T16:12
2020-09-27T16:31
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
нато
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577836712_38:0:1000:541_1400x0_80_0_0_3654e758f9bc1b2c2090badcf6686dc2.jpg
<strong>БРЮССЕЛЬ, 27 сен – РИА Новости.</strong> Сторонам конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> следует немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для мирного урегулирования ситуации, говорится в заявлении специального представителя генерального секретаря <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> по Кавказу и Центральной Азии Джеймса Аппатурая.В воскресенье утром МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республике</a> сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, призвали стороны к сдержанности."НАТО глубоко обеспокоен сообщениями о масштабных боевых действиях на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Сторонам следует немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения. У этого конфликта нет военного решения. Сторонам следует возобновить переговоры для мирного урегулирования", - заявил Аппатурай.Кроме того, "НАТО поддерживает усилия Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>", добавил он.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html
https://ria.ru/20200927/eskalatsiya-1577843873.html
1
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577836712_279:0:1000:541_1400x0_80_0_0_084fe0c24d220c7b3f27b6e2846a59c7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорный карабах, нато, азербайджан, армения, в мире

В НАТО прокомментировали обострение между Арменией и Азербайджаном

16:12 27.09.2020 (обновлено: 16:31 27.09.2020)
6032
© Sputnik / Asatur Yesayants Военные Армении
Военные Армении - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Sputnik / Asatur Yesayants
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Сторонам конфликта в Нагорном Карабахе следует немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для мирного урегулирования ситуации, говорится в заявлении специального представителя генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Джеймса Аппатурая.
В воскресенье утром МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 21:39Сказано в эфире
Что происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
"НАТО глубоко обеспокоен сообщениями о масштабных боевых действиях на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Сторонам следует немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения. У этого конфликта нет военного решения. Сторонам следует возобновить переговоры для мирного урегулирования", - заявил Аппатурай.
Кроме того, "НАТО поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ", добавил он.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 15:28Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Премьер Армении выступил с обращением к народу
11551478
Обсудить1
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахНАТОАзербайджанАрменияВ мире
Рекомендуем
Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения армянской техники
Минобороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения армянской техники
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Азербайджан предложил армянскому гарнизону в Карабахе сложить оружие
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер Армении выступил с обращением к народу
Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян на церемонии возложения цветов во время акции памяти жертв геноцида армян в Османской империи 1915 года. 24 апреля 2019
Супруга премьера Армении находится в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян допустил признание независимости Карабаха
Военнослужащий армии Азербайджана
Азербайджан назвал данные об отправке нацменьшинств на передовую клеветой
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
В Госдуме прокомментировали слова Пашиняна о независимости Карабаха
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Армения осознает возможность перехода военных действий на ее территорию
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев прокомментировал обострение конфликта в Карабахе
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Пашинян позвонил Путину обсудить обострение в Карабахе
Военнослужащие армии Армении
В Армении объявили призыв военнослужащих запаса в возрасте до 55 лет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку
Кадры с горящей боевой техникой в Нагорном Карабахе
Опубликованы кадры с горящей техникой в Карабахе
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров обратился к Азербайджану и Армении с призывом
Никита Логинов
СМИ: умер актер из "Антикиллера" и "ДМБ" Никита Логинов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Россия будет укреплять потенциал атомной отрасли, заявил Путин
02:30Путин оценил роль работников атомной отрасли в обеспечении обороны России
02:28Путин: АЭС работают на репутацию России как страны высоких технологий
02:24Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
02:03Названы необычные признаки приближающегося инсульта
02:00Как не заболеть вирусной инфекцией? Пять лайфхаков
01:43Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны
01:40Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"
01:36Форум регионов России и Белоруссии впервые пройдет онлайн из-за COVID-19
01:19Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
01:12Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
01:10Россия "доверяет мудрости белорусского народа", заявила Матвиенко
01:05На МКС увеличилась скорость утечки воздуха
00:47Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
00:41Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США
00:26В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19
00:18Назван регион с самым здоровым образом жизни
00:05Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
23:39Посол России назвал главную помеху восстановлению сообщения с Белоруссией
23:13В Карабахе сообщили о десятках погибших в результате боевых действий
Лента новостейМолния