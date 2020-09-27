Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200927/narod-1577831994.html
В России появится список представителей малочисленных народов
Единый список граждан, которые относятся к коренным малочисленным народам, появится в России, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T09:57
2020-09-27T09:57
россия
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/97383/54/973835423_0:51:1000:614_1400x0_80_0_0_3e56e5ed67108a82f143dbb14e93cafd.jpg
<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Единый список граждан, которые относятся к коренным малочисленным народам, появится в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a>, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что список должен быть готов к 2022 году, его будет вести Федеральное агентство по делам национальностей (<a href="http://ria.ru/organization_FADN_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФАДН</a>) в электронной форме."В России появится единый список граждан, относящихся к коренным малочисленным народам. Постановление о правилах его ведения подписал председатель правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>", - говорится в сообщении.Благодаря созданию этого списка, представителям малочисленных народов будет проще оформлять льготы. Им не нужно будет готовить пакет документов, чтобы подтвердить свою национальную принадлежность. Нужную информацию будут получать сами уполномоченные органы с помощью системы межведомственного взаимодействия.Для того, чтобы попасть в этот список, человеку нужно подать заявление и один из документов, подтверждающих его принадлежность к малочисленному народу, в ФАДН. Также это может сделать и община."Такую возможность предусмотрели для тех, кто живёт в отдалённых посёлках", - подчеркивается в сообщении.Сейчас в России 47 коренных малочисленных народов, это более 300 тысяч человек. В основном они проживают на севере, в Сибири и на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a>. Такие народы обладают особым статусом и имеют преференции от государства.Ранее Мишустин подписал постановление о том, что ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки, причинённые коренным малочисленным народам России, на основании особого соглашения. До этого убытки коренным народам возмещались в индивидуальном порядке, порядок оформления соглашений не был отрегулирован.
https://ria.ru/20200809/1575541224.html
https://ria.ru/20200721/1574644280.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/97383/54/973835423_58:0:943:664_1400x0_80_0_0_163a0701ab952e72cb0a1f7496bf840a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, общество

В России появится список представителей малочисленных народов

09:57 27.09.2020
449
© РИА Новости / Александр ПаниотовЭвенки у чума
Эвенки у чума - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Александр Паниотов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Единый список граждан, которые относятся к коренным малочисленным народам, появится в России, сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что список должен быть готов к 2022 году, его будет вести Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) в электронной форме.
Кавказ - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
9 августа, 03:20
Назван самый малочисленный народ России
"В России появится единый список граждан, относящихся к коренным малочисленным народам. Постановление о правилах его ведения подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Благодаря созданию этого списка, представителям малочисленных народов будет проще оформлять льготы. Им не нужно будет готовить пакет документов, чтобы подтвердить свою национальную принадлежность. Нужную информацию будут получать сами уполномоченные органы с помощью системы межведомственного взаимодействия.
Для того, чтобы попасть в этот список, человеку нужно подать заявление и один из документов, подтверждающих его принадлежность к малочисленному народу, в ФАДН. Также это может сделать и община.
День оленевода на Ямале - РИА Новости, 1920, 21.07.2020
21 июля, 12:58
Для Арктики создадут программу поддержки коренных народов
"Такую возможность предусмотрели для тех, кто живёт в отдалённых посёлках", - подчеркивается в сообщении.
Сейчас в России 47 коренных малочисленных народов, это более 300 тысяч человек. В основном они проживают на севере, в Сибири и на Дальнем Востоке. Такие народы обладают особым статусом и имеют преференции от государства.
Ранее Мишустин подписал постановление о том, что ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки, причинённые коренным малочисленным народам России, на основании особого соглашения. До этого убытки коренным народам возмещались в индивидуальном порядке, порядок оформления соглашений не был отрегулирован.
420010
Обсудить1
РоссияМихаил МишустинОбщество
Рекомендуем
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В Москве еще 1126 пациентов вылечились от COVID-19
Владимир Джабаров
В Совфеде призвали стороны конфликта в Карабахе начать переговоры
Китайский шахтер
В Китае 16 горняков погибли при аварии на угольной шахте
Ситуация в районе села Мадагис в зоне карабахского конфликта
Азербайджан опроверг данные о сбитой военной технике
Окрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
В Нагорном Карабахе сообщили о потерях среди населения при артобстреле
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
Отец выжившего в Ан-26 курсанта сам трижды спасался в авиакатастрофах
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Сочи. 15 августа 2018
Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости республики
Араик Владимирович Арутюнян
Лидер Карабаха обратится к жителям из-за обострения ситуации в регионе
Подготовка к отопительному сезону в подъезде жилого дома в поселке Калиново Свердловской области
Отопительный сезон в Москве начнется досрочно
На месте обрушения надземного перехода в Ступино
Названа предварительная причина обрушения перехода в Подмосковье
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон призвал Лукашенко покинуть пост президента
На месте обрушения надземного перехода в Ступино
В подмосковной промзоне обрушился надземный переход
Армянские военные
В Армении заявили о сбитом азербайджанском беспилотнике на границе
Медик делает прививку с вакциной
Более 200 тысяч человек привились от гриппа в мобильных пунктах Москвы
На месте обрушения надземного перехода в Ступино
Число пострадавших при обрушении в подмосковной промзоне выросло до 13
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Армянский посол оценил ситуацию в Нагорном Карабахе
10:33Католикос всех армян прервал визит в Италию из-за ситуации в Карабахе
10:21Названа предварительная причина обрушения перехода в Подмосковье
10:20Разработчик "Арепливира" рассказала, как его производят
10:18Число пострадавших при обрушении в подмосковной промзоне выросло до 13
10:16Президент непризнанной НКР объявил в Карабахе военное положение
10:13Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости республики
10:09В Нагорном Карабахе сообщили о потерях среди населения при артобстреле
10:08Азербайджан опроверг данные о сбитой военной технике
09:57В России появится список представителей малочисленных народов
09:56В Совфеде призвали стороны конфликта в Карабахе начать переговоры
09:56В Москве еще 1126 пациентов вылечились от COVID-19
09:44В Китае 16 горняков погибли при аварии на угольной шахте
09:42Лидер Карабаха обратится к жителям из-за обострения ситуации в регионе
09:37В Армении заявили о сбитом азербайджанском беспилотнике на границе
09:28В подмосковной промзоне обрушился надземный переход
09:24Более 200 тысяч человек привились от гриппа в мобильных пунктах Москвы
09:23В России провели более 45,1 миллиона тестов на коронавирус
09:20Отец выжившего в Ан-26 курсанта сам трижды спасался в авиакатастрофах
09:18Ереван оценил заявления Баку о начале контрнаступления в Карабахе
Лента новостейМолния