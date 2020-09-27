https://ria.ru/20200927/narod-1577831994.html

В России появится список представителей малочисленных народов

Единый список граждан, которые относятся к коренным малочисленным народам, появится в России, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T09:57

2020-09-27T09:57

2020-09-27T09:57

россия

михаил мишустин

общество

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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Единый список граждан, которые относятся к коренным малочисленным народам, появится в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a>, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что список должен быть готов к 2022 году, его будет вести Федеральное агентство по делам национальностей (<a href="http://ria.ru/organization_FADN_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ФАДН</a>) в электронной форме."В России появится единый список граждан, относящихся к коренным малочисленным народам. Постановление о правилах его ведения подписал председатель правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>", - говорится в сообщении.Благодаря созданию этого списка, представителям малочисленных народов будет проще оформлять льготы. Им не нужно будет готовить пакет документов, чтобы подтвердить свою национальную принадлежность. Нужную информацию будут получать сами уполномоченные органы с помощью системы межведомственного взаимодействия.Для того, чтобы попасть в этот список, человеку нужно подать заявление и один из документов, подтверждающих его принадлежность к малочисленному народу, в ФАДН. Также это может сделать и община."Такую возможность предусмотрели для тех, кто живёт в отдалённых посёлках", - подчеркивается в сообщении.Сейчас в России 47 коренных малочисленных народов, это более 300 тысяч человек. В основном они проживают на севере, в Сибири и на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a>. Такие народы обладают особым статусом и имеют преференции от государства.Ранее Мишустин подписал постановление о том, что ресурсодобывающие компании будут возмещать убытки, причинённые коренным малочисленным народам России, на основании особого соглашения. До этого убытки коренным народам возмещались в индивидуальном порядке, порядок оформления соглашений не был отрегулирован.

https://ria.ru/20200809/1575541224.html

https://ria.ru/20200721/1574644280.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, общество