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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200927/minsk-1577840267.html
В Минске перед митингом оппозиции прошли задержания
Милиция Минска провела первые задержания перед планируемой акцией протеста "в рамках административного процесса", призывает граждан не участвовать в... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T13:58
2020-09-27T16:31
александр лукашенко
белоруссия
протесты в белоруссии
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 27 сен – РИА Новости.</strong> Милиция <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> провела первые задержания перед планируемой акцией протеста "в рамках административного процесса", призывает граждан не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях, заявила РИА Новости в воскресенье официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.Днем в воскресенье белорусская оппозиция планирует провести в Минске традиционную протестную акцию. В этой связи МВД усилило меры безопасности.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200927/belorussiya-1577831174.html
Да, с проплаченными предателями своей страны нужно говорить так, как они того заслуживают. И не стесняться: во всем цивилизованном мире так поступают.
67
Давно пора работать на опережение.
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белоруссия
минск
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александр лукашенко, белоруссия, минск, в мире

В Минске перед митингом оппозиции прошли задержания

13:58 27.09.2020 (обновлено: 16:31 27.09.2020)
4187
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участников воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Милиция Минска провела первые задержания перед планируемой акцией протеста "в рамках административного процесса", призывает граждан не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях, заявила РИА Новости в воскресенье официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Днем в воскресенье белорусская оппозиция планирует провести в Минске традиционную протестную акцию. В этой связи МВД усилило меры безопасности.
"Есть несколько задержанных уже в рамках административного процесса. Милиция призывает граждан не вестись на провокации, не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях", - сказала Ганусевич.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
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Обсудить24
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияМинскВ мире
Популярные комментарии
Да, с проплаченными предателями своей страны нужно говорить так, как они того заслуживают. И не стесняться: во всем цивилизованном мире так поступают.
27 сентября, 15:31
rralf4002
55000012
Давно пора работать на опережение.
27 сентября, 14:37
Alexandr LazerkoAlexandr Lazerko
49010014
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