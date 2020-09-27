https://ria.ru/20200927/minsk-1577840267.html

В Минске перед митингом оппозиции прошли задержания

Милиция Минска провела первые задержания перед планируемой акцией протеста "в рамках административного процесса", призывает граждан не участвовать в... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T13:58

2020-09-27T13:58

2020-09-27T16:31

александр лукашенко

белоруссия

протесты в белоруссии

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 27 сен – РИА Новости.</strong> Милиция <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> провела первые задержания перед планируемой акцией протеста "в рамках административного процесса", призывает граждан не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях, заявила РИА Новости в воскресенье официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.Днем в воскресенье белорусская оппозиция планирует провести в Минске традиционную протестную акцию. В этой связи МВД усилило меры безопасности.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200927/belorussiya-1577831174.html

ralf4002 Да, с проплаченными предателями своей страны нужно говорить так, как они того заслуживают. И не стесняться: во всем цивилизованном мире так поступают. 67

Alexandr Lazerko Давно пора работать на опережение. 64

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белоруссия

минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, минск, в мире