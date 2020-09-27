В Минске перед митингом оппозиции прошли задержания
13:58 27.09.2020 (обновлено: 16:31 27.09.2020)
4187
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участников воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Милиция Минска провела первые задержания перед планируемой акцией протеста "в рамках административного процесса", призывает граждан не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях, заявила РИА Новости в воскресенье официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Днем в воскресенье белорусская оппозиция планирует провести в Минске традиционную протестную акцию. В этой связи МВД усилило меры безопасности.
"Есть несколько задержанных уже в рамках административного процесса. Милиция призывает граждан не вестись на провокации, не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях", - сказала Ганусевич.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>