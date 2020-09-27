Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200927/minsk-1577836106.html
В центр Минска стягивают войска
Милиция, внутренние войска и БТРы стягиваются в центр Минска, где ожидается очередная несанкционированная акция оппозиции, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T11:58
2020-09-27T13:31
протесты в белоруссии
омон россии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577836257_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_e685cce26f5bf622affc8e18304fbb93.jpg
<strong>МИНСК, 27 сен - РИА Новости.</strong> Милиция, внутренние войска и БТРы стягиваются в центр Минска, где ожидается очередная несанкционированная акция оппозиции, передаёт корреспондент РИА Новости.В частности, ОМОН уже полностью перекрыл доступ на площадь Независимости, где находится дом Правительства и минский горисполком. Рядом с площадью дежурят силовики, выставлены милицейские автобусы, дорога перекрыта.Рядом с Дворцом Республики стоит техника, из нее, судя по форме, выходят военные, у некоторых заметно оружие.Кроме того, спецтехника выдвинулась из восточной части Минска, где расположены базы внутренних войск и ОМОН, в центр города.Колонна БТРОВ замечена на центральном проспекте Независимости в центре Минска.Милиция Белоруссии "во избежание чрезвычайных происшествий" в воскресенье примет меры по ограничению движения личного и общественного транспорта, в том числе метро, сообщила пресс-служба МВД республики.В воскресенье в Минске оппозиция планирует провести традиционную акцию протеста.Несколько колонн спецтехники выехали с восточной части Минска по проспекту Независимости в направлении центра города, где белорусская оппозиция планирует провести масштабную акцию протеста, передает корреспондент РИА Новости.В частности, со стороны микрорайона Уручье на востоке <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, где размещены базы внутренних войск МВД и ОМОНа, выехали в направлении центра города несколько колонн военных грузовиков, машин для перевозки личного состава, автобусов и микроавтобусов, автозаков. Кроме того, по проспекту проследовали две колонны БТР, которые традиционно во время акций оппозиции дежурят у резиденции президента Дворца Независимости, несколько бронированных джипов, колонна легкобронированных машин, машин с колючей проволокой, машин с системами заграждений "Рубеж" и несколько водометов.Спецтехника и транспорт для перевозки личного состава силовиков покидают базы уже в течение примерно полутора часов с перерывами между колоннами. Колонны сопровождают экипажи ГАИ.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в среду госагентство Белта сообщило, что состоялась инаугурация Лукашенко и он вступил в должность.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></u></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200927/politika-1577833414.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/tikhanovskaya-1577794927.html
https://ria.ru/20200927/zaderzhaniya-1577835076.html
Жёстче с провокаторами!
434
Жыве Беларусь!
280
47
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Минске перекрывают дороги и в центре стоят военные машины
Спецтехника уже выдвинулась из восточной части Минска, где расположены базы внутренних войск и ОМОН, в центр города
2020-09-27T11:58
true
PT0M42S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577836257_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_a373726a7f733bad6b6ef958b69034f4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
омон россии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В центр Минска стягивают войска

11:58 27.09.2020 (обновлено: 13:31 27.09.2020)
163006
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Милиция, внутренние войска и БТРы стягиваются в центр Минска, где ожидается очередная несанкционированная акция оппозиции, передаёт корреспондент РИА Новости.
В частности, ОМОН уже полностью перекрыл доступ на площадь Независимости, где находится дом Правительства и минский горисполком. Рядом с площадью дежурят силовики, выставлены милицейские автобусы, дорога перекрыта.
Рядом с Дворцом Республики стоит техника, из нее, судя по форме, выходят военные, у некоторых заметно оружие.
Кроме того, спецтехника выдвинулась из восточной части Минска, где расположены базы внутренних войск и ОМОН, в центр города.
Колонна БТРОВ замечена на центральном проспекте Независимости в центре Минска.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 10:38
"Кризис власти". Макрон призвал Лукашенко уйти с поста президента
Милиция Белоруссии "во избежание чрезвычайных происшествий" в воскресенье примет меры по ограничению движения личного и общественного транспорта, в том числе метро, сообщила пресс-служба МВД республики.
В воскресенье в Минске оппозиция планирует провести традиционную акцию протеста.

"Сегодня, 27 сентября, в Минске во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 20:44
Если Европа не хочет. Тихановская обсудила Белоруссию с госдепом
Несколько колонн спецтехники выехали с восточной части Минска по проспекту Независимости в направлении центра города, где белорусская оппозиция планирует провести масштабную акцию протеста, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, со стороны микрорайона Уручье на востоке Минска, где размещены базы внутренних войск МВД и ОМОНа, выехали в направлении центра города несколько колонн военных грузовиков, машин для перевозки личного состава, автобусов и микроавтобусов, автозаков. Кроме того, по проспекту проследовали две колонны БТР, которые традиционно во время акций оппозиции дежурят у резиденции президента Дворца Независимости, несколько бронированных джипов, колонна легкобронированных машин, машин с колючей проволокой, машин с системами заграждений "Рубеж" и несколько водометов.
Спецтехника и транспорт для перевозки личного состава силовиков покидают базы уже в течение примерно полутора часов с перерывами между колоннами. Колонны сопровождают экипажи ГАИ.
Сотрудники ОМОНа во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 11:34Протесты в Белоруссии
В Белоруссии в субботу 150 человек задержали за участие в акциях протеста
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в среду госагентство Белта сообщило, что состоялась инаугурация Лукашенко и он вступил в должность.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
35311112627107
Обсудить47
Протесты в БелоруссииОМОН РоссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Жёстче с провокаторами!
27 сентября, 12:04
ftfeshnikftfeshnik
351011367
Жыве Беларусь!
27 сентября, 12:08
Deyn DonovanDeyn Donovan
15011024113
Рекомендуем
Вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро
Умерла болевшая COVID-19 вице-мэр Хабаровска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Собянин назвал число сделавших прививку от коронавируса москвичей
Фото из инстаграм Софьии Евдокименко
Внучка Ротару показала себя полуобнаженной в новой квартире в Америке
Акции протеста оппозиции в Гомеле
В Гомеле против протестующих применили слезоточивый газ
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом
Выживший при крушении Ан-26 на Украине рассказал о спасении
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Россия не примет участия в переговорной платформе по "деоккупации" Крыма
ОМОН перекрыл проспект Победителей в Минске
В Минске ОМОН возводит заграждения возле резиденции Лукашенко
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку
Эксперт рассказал, на что готов Баку чтобы решить карабахский вопрос
Участник на акции сторонников Дональда Трампа в Грешеме
Система сломалась. Америка выйдет из кризиса без обеих партий
Алена Водонаева
Водонаева показала распухшее лицо после визита к стоматологу
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Пушков заявил об "ужасающем" Украину выборе Лукашенко
На месте падения легкомоторного самолета в Нижегородской области
В Нижегородской области легкомоторный самолет упал в Волгу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020
ЕС и США: пусть Польша сама разгребает свои проблемы с Белоруссией
Участники акции и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
Глава МИД Белоруссии рассказал, кто решит судьбу страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Россия будет укреплять потенциал атомной отрасли, заявил Путин
02:30Путин оценил роль работников атомной отрасли в обеспечении обороны России
02:28Путин: АЭС работают на репутацию России как страны высоких технологий
02:24Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
02:03Названы необычные признаки приближающегося инсульта
02:00Как не заболеть вирусной инфекцией? Пять лайфхаков
01:43Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны
01:40Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"
01:36Форум регионов России и Белоруссии впервые пройдет онлайн из-за COVID-19
01:19Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
01:12Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
01:10Россия "доверяет мудрости белорусского народа", заявила Матвиенко
01:05На МКС увеличилась скорость утечки воздуха
00:47Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
00:41Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США
00:26В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19
00:18Назван регион с самым здоровым образом жизни
00:05Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
23:39Посол России назвал главную помеху восстановлению сообщения с Белоруссией
23:13В Карабахе сообщили о десятках погибших в результате боевых действий
Лента новостейМолния