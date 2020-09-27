https://ria.ru/20200927/minsk-1577836106.html
В центр Минска стягивают войска
Милиция, внутренние войска и БТРы стягиваются в центр Минска, где ожидается очередная несанкционированная акция оппозиции, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T11:58
2020-09-27T11:58
2020-09-27T13:31
протесты в белоруссии
омон россии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 сен - РИА Новости.</strong> Милиция, внутренние войска и БТРы стягиваются в центр Минска, где ожидается очередная несанкционированная акция оппозиции, передаёт корреспондент РИА Новости.В частности, ОМОН уже полностью перекрыл доступ на площадь Независимости, где находится дом Правительства и минский горисполком. Рядом с площадью дежурят силовики, выставлены милицейские автобусы, дорога перекрыта.Рядом с Дворцом Республики стоит техника, из нее, судя по форме, выходят военные, у некоторых заметно оружие.Кроме того, спецтехника выдвинулась из восточной части Минска, где расположены базы внутренних войск и ОМОН, в центр города.Колонна БТРОВ замечена на центральном проспекте Независимости в центре Минска.Милиция Белоруссии "во избежание чрезвычайных происшествий" в воскресенье примет меры по ограничению движения личного и общественного транспорта, в том числе метро, сообщила пресс-служба МВД республики.В воскресенье в Минске оппозиция планирует провести традиционную акцию протеста.Несколько колонн спецтехники выехали с восточной части Минска по проспекту Независимости в направлении центра города, где белорусская оппозиция планирует провести масштабную акцию протеста, передает корреспондент РИА Новости.В частности, со стороны микрорайона Уручье на востоке <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, где размещены базы внутренних войск МВД и ОМОНа, выехали в направлении центра города несколько колонн военных грузовиков, машин для перевозки личного состава, автобусов и микроавтобусов, автозаков. Кроме того, по проспекту проследовали две колонны БТР, которые традиционно во время акций оппозиции дежурят у резиденции президента Дворца Независимости, несколько бронированных джипов, колонна легкобронированных машин, машин с колючей проволокой, машин с системами заграждений "Рубеж" и несколько водометов.Спецтехника и транспорт для перевозки личного состава силовиков покидают базы уже в течение примерно полутора часов с перерывами между колоннами. Колонны сопровождают экипажи ГАИ.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в среду госагентство Белта сообщило, что состоялась инаугурация Лукашенко и он вступил в должность.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></u></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200927/politika-1577833414.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/tikhanovskaya-1577794927.html
https://ria.ru/20200927/zaderzhaniya-1577835076.html
ftfeshnik
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Deyn Donovan
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минск
белоруссия
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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В Минске перекрывают дороги и в центре стоят военные машины
Спецтехника уже выдвинулась из восточной части Минска, где расположены базы внутренних войск и ОМОН, в центр города
2020-09-27T11:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омон россии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 27 сен - РИА Новости. Милиция, внутренние войска и БТРы стягиваются в центр Минска, где ожидается очередная несанкционированная акция оппозиции, передаёт корреспондент РИА Новости.
В частности, ОМОН уже полностью перекрыл доступ на площадь Независимости, где находится дом Правительства и минский горисполком. Рядом с площадью дежурят силовики, выставлены милицейские автобусы, дорога перекрыта.
Рядом с Дворцом Республики стоит техника, из нее, судя по форме, выходят военные, у некоторых заметно оружие.
Кроме того, спецтехника выдвинулась из восточной части Минска, где расположены базы внутренних войск и ОМОН, в центр города.
Колонна БТРОВ замечена на центральном проспекте Независимости в центре Минска.
Милиция Белоруссии "во избежание чрезвычайных происшествий" в воскресенье примет меры по ограничению движения личного и общественного транспорта, в том числе метро, сообщила пресс-служба МВД республики.
В воскресенье в Минске оппозиция планирует провести традиционную акцию протеста.
"Сегодня, 27 сентября, в Минске во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Несколько колонн спецтехники выехали с восточной части Минска по проспекту Независимости в направлении центра города, где белорусская оппозиция планирует провести масштабную акцию протеста, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, со стороны микрорайона Уручье на востоке Минска
, где размещены базы внутренних войск МВД и ОМОНа, выехали в направлении центра города несколько колонн военных грузовиков, машин для перевозки личного состава, автобусов и микроавтобусов, автозаков. Кроме того, по проспекту проследовали две колонны БТР, которые традиционно во время акций оппозиции дежурят у резиденции президента Дворца Независимости, несколько бронированных джипов, колонна легкобронированных машин, машин с колючей проволокой, машин с системами заграждений "Рубеж" и несколько водометов.
Спецтехника и транспорт для перевозки личного состава силовиков покидают базы уже в течение примерно полутора часов с перерывами между колоннами. Колонны сопровождают экипажи ГАИ.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в среду госагентство Белта сообщило, что состоялась инаугурация Лукашенко и он вступил в должность.
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