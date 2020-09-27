Макей заявил, что ряд стран злоупотребляет обсуждением Белоруссии в ООН
02:43 27.09.2020 (обновлено: 03:00 27.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
ООН, 27 сен - РИА Новости. Минск сожалеет в связи с тем, что ряд стран злоупотребляют площадкой ООН, в том числе Совета Безопасности, для обсуждения ситуации в Белоруссии, заявил на сессии Генассамблеи ООН глава белорусского МИД Владимир Макей.
"Мы с сожалением отмечаем усугубившиеся попытки ряда стран в угоду своим узким политическим амбициям злоупотреблять трибунами ООН, включая Совет Безопасности", - сказал Макей, записанное видеообращение которого показали в зале Генассамблеи.
"Речь идет в том числе о сфокусированном внимании западных стран к ситуации в Белоруссии, которая действительно сейчас сложилась непростая в силу определенных обстоятельств, навязанных нам прежде всего извне", - добавил он.
В ходе недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН ряд лидеров затронули проблему протестов в Белоруссии. В том числе на эту тему говорили президенты Латвии, Литвы, Польши, Франции. Ранее в сентябре Эстония организовала неофициальное заседание СБ ООН – по "формуле Арриа", посвященное проблеме соблюдения прав человека в Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в среду госагентство Белта сообщило, что состоялась инаугурация Лукашенко и он вступил в должность.