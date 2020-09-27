https://ria.ru/20200927/makey-1577827406.html

Макей заявил, что ряд стран злоупотребляет обсуждением Белоруссии в ООН

Минск сожалеет в связи с тем, что ряд стран злоупотребляют площадкой ООН, в том числе Совета Безопасности, для обсуждения ситуации в Белоруссии, заявил на... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T02:43

2020-09-27T02:43

2020-09-27T03:00

александр лукашенко

совет безопасности оон

протесты в белоруссии

владимир макей

генеральная ассамблея оон

минск

белоруссия

оон

в мире

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<strong>ООН, 27 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> сожалеет в связи с тем, что ряд стран злоупотребляют площадкой ООН, в том числе Совета Безопасности, для обсуждения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил на сессии <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank">Генассамблеи ООН</a> глава белорусского МИД <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a>."Речь идет в том числе о сфокусированном внимании западных стран к ситуации в Белоруссии, которая действительно сейчас сложилась непростая в силу определенных обстоятельств, навязанных нам прежде всего извне", - добавил он.В ходе недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН ряд лидеров затронули проблему протестов в Белоруссии. В том числе на эту тему говорили президенты Латвии, Литвы, Польши, Франции. Ранее в сентябре Эстония организовала неофициальное заседание <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> – по "формуле Арриа", посвященное проблеме соблюдения прав человека в Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в среду госагентство Белта сообщило, что состоялась инаугурация Лукашенко и он вступил в должность.

https://ria.ru/20200925/inauguratsiya-1577727348.html

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, совет безопасности оон, владимир макей , генеральная ассамблея оон, минск, белоруссия, оон, в мире