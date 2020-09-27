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СМИ: умер актер из "Антикиллера" и "ДМБ" Никита Логинов
Актер Никита Логинов умер в Москве на 57-м году жизни. Об этом сообщает Пятый канал. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T16:24
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культура
никита логинов
россия
москва
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>Актер <a href="https://ria.ru/person_nikita-loginov/" target="_blank">Никита Логинов</a> умер в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на 57-м году жизни. Об этом сообщает <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятый канал</a>.По данным телеканала, мужчине стало плохо на выходе из театра "Около дома Станиславского", в котором Логинов служил руководителем художественно-постановочной части. Причина смерти не уточняется.На месте происшествия работает полиция.Никита Логинов сыграл в таких фильмах, как "Антикиллер", "ДМБ", а также в сериалах "Московская сага", "Неудача Пуаро", "Кризис нежного возраста" и других.
Народ до пенсии не доживает . А говорят в России 72 года средняя продолжительность жизни .
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россия
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РИА Новости
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60
никита логинов, россия, москва

СМИ: умер актер из "Антикиллера" и "ДМБ" Никита Логинов

16:24 27.09.2020 (обновлено: 17:29 27.09.2020)
16990
© Star Media (2012)Никита Логинов
Никита Логинов - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Star Media (2012)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Актер Никита Логинов умер в Москве на 57-м году жизни. Об этом сообщает Пятый канал.
По данным телеканала, мужчине стало плохо на выходе из театра "Около дома Станиславского", в котором Логинов служил руководителем художественно-постановочной части. Причина смерти не уточняется.
На месте происшествия работает полиция.
Никита Логинов сыграл в таких фильмах, как "Антикиллер", "ДМБ", а также в сериалах "Московская сага", "Неудача Пуаро", "Кризис нежного возраста" и других.
348298625
Обсудить1
КультураНикита ЛогиновРоссияМосква
Популярные комментарии
Народ до пенсии не доживает . А говорят в России 72 года средняя продолжительность жизни .
27 сентября, 17:05
freizdorffreizdorf
18002015
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