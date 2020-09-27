https://ria.ru/20200927/loginov-1577845969.html

СМИ: умер актер из "Антикиллера" и "ДМБ" Никита Логинов

Актер Никита Логинов умер в Москве на 57-м году жизни. Об этом сообщает Пятый канал. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T16:24

2020-09-27T16:24

2020-09-27T17:29

культура

никита логинов

россия

москва

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>Актер <a href="https://ria.ru/person_nikita-loginov/" target="_blank">Никита Логинов</a> умер в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на 57-м году жизни. Об этом сообщает <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятый канал</a>.По данным телеканала, мужчине стало плохо на выходе из театра "Около дома Станиславского", в котором Логинов служил руководителем художественно-постановочной части. Причина смерти не уточняется.На месте происшествия работает полиция.Никита Логинов сыграл в таких фильмах, как "Антикиллер", "ДМБ", а также в сериалах "Московская сага", "Неудача Пуаро", "Кризис нежного возраста" и других.

freizdorf Народ до пенсии не доживает . А говорят в России 72 года средняя продолжительность жизни . 35

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никита логинов, россия, москва