https://ria.ru/20200927/loginov-1577845969.html
СМИ: умер актер из "Антикиллера" и "ДМБ" Никита Логинов
Актер Никита Логинов умер в Москве на 57-м году жизни. Об этом сообщает Пятый канал. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T16:24
2020-09-27T16:24
2020-09-27T17:29
культура
никита логинов
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577846302_0:44:523:338_1400x0_80_0_0_2e70f2423a1ef37daadb6f755cf9dfa7.jpg
<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>Актер <a href="https://ria.ru/person_nikita-loginov/" target="_blank">Никита Логинов</a> умер в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на 57-м году жизни. Об этом сообщает <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятый канал</a>.По данным телеканала, мужчине стало плохо на выходе из театра "Около дома Станиславского", в котором Логинов служил руководителем художественно-постановочной части. Причина смерти не уточняется.На месте происшествия работает полиция.Никита Логинов сыграл в таких фильмах, как "Антикиллер", "ДМБ", а также в сериалах "Московская сага", "Неудача Пуаро", "Кризис нежного возраста" и других.
freizdorf
Народ до пенсии не доживает . А говорят в России 72 года средняя продолжительность жизни .
35
1
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577846302_0:0:501:375_1400x0_80_0_0_4efb37b24d3e3f6858edfe23ef83048a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никита логинов, россия, москва
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Актер Никита Логинов
умер в Москве
на 57-м году жизни. Об этом сообщает Пятый канал
.
По данным телеканала, мужчине стало плохо на выходе из театра "Около дома Станиславского", в котором Логинов служил руководителем художественно-постановочной части. Причина смерти не уточняется.
На месте происшествия работает полиция.
Никита Логинов сыграл в таких фильмах, как "Антикиллер", "ДМБ", а также в сериалах "Московская сага", "Неудача Пуаро", "Кризис нежного возраста" и других.