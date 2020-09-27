https://ria.ru/20200927/leto-1577836820.html
"Бабье лето возьмет антракт". Москвичей предупредили о похолодании
Похолодание придет в Москву в понедельник, но уже во вторник вернется бабье лето, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T12:17
2020-09-27T12:17
2020-09-27T21:17
евгений тишковец
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Похолодание придет в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> в понедельник, но уже во вторник вернется бабье лето, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что, начиная со вторника, произойдет "реинкарнация" бабьего лета."Погода будет солнечной, без осадков вплоть до выходных включительно. Температурный фон нас будет радовать, в ночные часы в среднем плюс пять-десять, а днем до плюс 15-20 градусов тепла", — отметил Тишковец.По словам синоптика, такие температурные показатели выше климатической нормы на пять градусов и соответствуют температуре начала сентября.
https://ria.ru/20200918/zima-1577462133.html
5
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, погода, москва, общество