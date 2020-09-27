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"Бабье лето возьмет антракт". Москвичей предупредили о похолодании
Похолодание придет в Москву в понедельник, но уже во вторник вернется бабье лето, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T12:17
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евгений тишковец
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Похолодание придет в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> в понедельник, но уже во вторник вернется бабье лето, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что, начиная со вторника, произойдет "реинкарнация" бабьего лета."Погода будет солнечной, без осадков вплоть до выходных включительно. Температурный фон нас будет радовать, в ночные часы в среднем плюс пять-десять, а днем до плюс 15-20 градусов тепла", — отметил Тишковец.По словам синоптика, такие температурные показатели выше климатической нормы на пять градусов и соответствуют температуре начала сентября.
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евгений тишковец, погода, москва, общество

"Бабье лето возьмет антракт". Москвичей предупредили о похолодании

12:17 27.09.2020 (обновлено: 21:17 27.09.2020)
15226
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Похолодание придет в Москву в понедельник, но уже во вторник вернется бабье лето, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В понедельник бабье лето возьмет антракт, подойдет с запада небольшой атлантический циклон. В таких условиях небо нахмурится, ночью без осадков, плюс восемь-десять в Москве, днем не выше 13-15, по сравнению с сегодняшним днем резко похолодает", — сообщил Тишковец.

Синоптик отметил, что, начиная со вторника, произойдет "реинкарнация" бабьего лета.
"Погода будет солнечной, без осадков вплоть до выходных включительно. Температурный фон нас будет радовать, в ночные часы в среднем плюс пять-десять, а днем до плюс 15-20 градусов тепла", — отметил Тишковец.
По словам синоптика, такие температурные показатели выше климатической нормы на пять градусов и соответствуют температуре начала сентября.
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