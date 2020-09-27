Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200927/kursant-1577842938.html
Выживший при крушении Ан-26 на Украине рассказал о спасении
Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский рассказал, как ему удалось спастись при крушении самолета Ан-26, который... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T15:02
2020-09-28T01:58
крушение ан-26 под харьковом
ан-26
министерство обороны украины
харьковская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577807399_0:200:1920:1280_1400x0_80_0_0_eed5d4727cc3d6b067ad13edfbd9ee5e.jpg
<strong>КИЕВ, 27 сен — РИА Новости.</strong> Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский рассказал, как ему удалось спастись при крушении самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a>, который разбился под Чугуевым. Об этом сообщил агентству <a href="http://www.unn.com.ua" target="_blank" rel="nofollow noopener">УНН</a> председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер.По словам губернатора, к курсанту, который сейчас находится в больнице, приходили следователи Государственного бюро расследований.Он отметил, что, по словам курсанта, тот выжил, потому что при пожаре его прикрыло частью самолета.Военно-транспортный самолет <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank">Ан-26</a>, выполнявший учебный полет, разбился в районе города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank">Чугуева</a> вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять человек погибли на месте, двоим курсантам удалось выбраться из самолета, но один из них получил серьезные ожоги и умер в больнице.По факту крушения возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Государственное бюро расследований проверяет четыре версии катастрофы: техническая неисправность, ошибка экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами, проблемы с техобслуживанием самолета.
https://ria.ru/20200926/katastrofy-1577800237.html
Все равно удивительно. То что пишут все это бред. Мог не сгореть но задохнуться от дыма и просто запечься как в духовке от жара огня это должно было случиться на все 100% ! А у него даже и царапин не было. Такое впечатление что он себя подложил как то в самолет и сразу вылез оттуда! Спасся ! Невероятно НО ФАКТ. При такой температуре никто не выживает. Если не выбросило взрывом далеко от самолета. Поди за самолетом вдогонку бежал пока тот не упал. ДОБЕЖАЛ !
124
Я все знаю но не скажу.......
93
30
харьковская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577807399_212:0:1920:1280_1400x0_80_0_0_b0a00bf2e7bd1530c06d8fa928efd6f2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крушение ан-26 под харьковом, ан-26, министерство обороны украины, харьковская область, в мире

Выживший при крушении Ан-26 на Украине рассказал о спасении

15:02 27.09.2020 (обновлено: 01:58 28.09.2020)
808794
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКрушение самолета Ан-26 под Харьковом
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский рассказал, как ему удалось спастись при крушении самолета Ан-26, который разбился под Чугуевым. Об этом сообщил агентству УНН председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер.
По словам губернатора, к курсанту, который сейчас находится в больнице, приходили следователи Государственного бюро расследований.

"Он уже рассказывает, что происходило. Я еще раз повторяю, что не хотелось бы нагружать, потому что вы знаете, что проходит сейчас досудебное расследование. И следователи ГБР уже задавали вопросы. Поэтому там обстоятельства, которые он вспоминает, они изложены уже в протоколе допроса", — сказал Кучер.

Он отметил, что, по словам курсанта, тот выжил, потому что при пожаре его прикрыло частью самолета.

"Он находился в определенной капсуле, как вот фюзеляж самолета, частью самолета прикрыло его, поэтому, собственно, огонь не достал его", — пояснил Кучер.

Военно-транспортный самолет Ан-26, выполнявший учебный полет, разбился в районе города Чугуева вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять человек погибли на месте, двоим курсантам удалось выбраться из самолета, но один из них получил серьезные ожоги и умер в больнице.
По факту крушения возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Государственное бюро расследований проверяет четыре версии катастрофы: техническая неисправность, ошибка экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами, проблемы с техобслуживанием самолета.
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 01:05
Катастрофы самолетов Ан-26 в мире в 2015-2020 годах
22641634421578
Обсудить30
Крушение Ан-26 под ХарьковомАн-26Министерство обороны УкраиныХарьковская областьВ мире
Популярные комментарии
Все равно удивительно. То что пишут все это бред. Мог не сгореть но задохнуться от дыма и просто запечься как в духовке от жара огня это должно было случиться на все 100% ! А у него даже и царапин не было. Такое впечатление что он себя подложил как то в самолет и сразу вылез оттуда! Спасся ! Невероятно НО ФАКТ. При такой температуре никто не выживает. Если не выбросило взрывом далеко от самолета. Поди за самолетом вдогонку бежал пока тот не упал. ДОБЕЖАЛ !
27 сентября, 17:49
Олег ГребневОлег Гребнев
45843064
Я все знаю но не скажу.......
27 сентября, 15:45
ftfeshnikftfeshnik
38923041
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Пашинян позвонил Путину обсудить обострение в Карабахе
Актриса Yuko Takeuchi
Актриса из фильма "Звонок" покончила с собой
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян допустил признание независимости Карабаха
На месте обрушения надземного перехода в Ступино
Названа предварительная причина обрушения перехода в Подмосковье
В Вятскополянском районе Кировской области под землю провалился дом
В кировской деревне дом ушел под землю
Никита Логинов
СМИ: умер актер из "Антикиллера" и "ДМБ" Никита Логинов
В Минске перекрывают дороги и в центре стоят военные машины
В центр Минска стягивают войска
Президент Франции Эммануэль Макрон
Вышел из доверия: зачем Макрон слил в прессу свой разговор с Путиным
Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе
Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса
Участник на акции сторонников Дональда Трампа в Грешеме
Система сломалась. Америка выйдет из кризиса без обеих партий
Марина Удгодская
Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер Армении выступил с обращением к народу
Медицинский работник
Российские ученые предложили новый способ лечения коронавируса
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
В Белоруссии задержали около 200 протестующих
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Россия будет укреплять потенциал атомной отрасли, заявил Путин
02:30Путин оценил роль работников атомной отрасли в обеспечении обороны России
02:28Путин: АЭС работают на репутацию России как страны высоких технологий
02:24Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
02:03Названы необычные признаки приближающегося инсульта
02:00Как не заболеть вирусной инфекцией? Пять лайфхаков
01:43Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны
01:40Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"
01:36Форум регионов России и Белоруссии впервые пройдет онлайн из-за COVID-19
01:19Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
01:12Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
01:10Россия "доверяет мудрости белорусского народа", заявила Матвиенко
01:05На МКС увеличилась скорость утечки воздуха
00:47Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
00:41Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США
00:26В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19
00:18Назван регион с самым здоровым образом жизни
00:05Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
23:39Посол России назвал главную помеху восстановлению сообщения с Белоруссией
23:13В Карабахе сообщили о десятках погибших в результате боевых действий
Лента новостейМолния