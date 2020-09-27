https://ria.ru/20200927/kursant-1577842938.html

Выживший при крушении Ан-26 на Украине рассказал о спасении

Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский рассказал, как ему удалось спастись при крушении самолета Ан-26, который... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T15:02

2020-09-27T15:02

2020-09-28T01:58

крушение ан-26 под харьковом

ан-26

министерство обороны украины

харьковская область

в мире

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<strong>КИЕВ, 27 сен — РИА Новости.</strong> Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский рассказал, как ему удалось спастись при крушении самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a>, который разбился под Чугуевым. Об этом сообщил агентству <a href="http://www.unn.com.ua" target="_blank" rel="nofollow noopener">УНН</a> председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер.По словам губернатора, к курсанту, который сейчас находится в больнице, приходили следователи Государственного бюро расследований.Он отметил, что, по словам курсанта, тот выжил, потому что при пожаре его прикрыло частью самолета.Военно-транспортный самолет <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank">Ан-26</a>, выполнявший учебный полет, разбился в районе города <a href="http://ria.ru/location_Chuhuyiv/" target="_blank">Чугуева</a> вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Двадцать пять человек погибли на месте, двоим курсантам удалось выбраться из самолета, но один из них получил серьезные ожоги и умер в больнице.По факту крушения возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним. Государственное бюро расследований проверяет четыре версии катастрофы: техническая неисправность, ошибка экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами, проблемы с техобслуживанием самолета.

https://ria.ru/20200926/katastrofy-1577800237.html

Олег Гребнев Все равно удивительно. То что пишут все это бред. Мог не сгореть но задохнуться от дыма и просто запечься как в духовке от жара огня это должно было случиться на все 100% ! А у него даже и царапин не было. Такое впечатление что он себя подложил как то в самолет и сразу вылез оттуда! Спасся ! Невероятно НО ФАКТ. При такой температуре никто не выживает. Если не выбросило взрывом далеко от самолета. Поди за самолетом вдогонку бежал пока тот не упал. ДОБЕЖАЛ ! 124

ftfeshnik Я все знаю но не скажу....... 93

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харьковская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ан-26, министерство обороны украины, харьковская область, в мире