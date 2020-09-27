https://ria.ru/20200927/kurosava-1577791258.html
По мотивам "Расемона" Акиры Куросавы снимают сериал
HBO Max начал работу над сериалом "Расемон" по мотивам фильма Акиры Куросавы, сообщает Variety. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T02:10
2020-09-27T02:10
2020-09-27T02:12
культура
кино и сериалы
новости культуры
акира куросава
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<strong>МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. </strong>HBO Max начал работу над сериалом "Расемон" по мотивам фильма Акиры Куросавы, <a href="https://variety.com/2020/tv/news/rashomon-tv-series-amblin-television-hbo-max-development-1234782810/" target="_blank">сообщает</a> Variety.Новый проект не будет в точности повторять классическую картину, но сохранит основные детали сюжета. В описании говорится, что в нем, как и в фильме, будут представлены разные версии произошедшего — убийства самурая и изнасилования его жены — с точки зрения нескольких персонажей. Авторы сценария Билли Рэй ("Капитан Филипс") и Вирджил Уильямс ("Ферма "Мадбаунд")."Я рад работать с компанией Amblin Partners и HBO Max над тем, чтобы представить "Расемона" современной аудитории. Мне очень нравится то, что подход моего отца к этой истории не забыт и станет доступным для нового поколения", — отметил сын Акиры Куросавы — кинопродюсер Хисао Куросова. Оригинальная картина вышла в 1950 году и получила несколько наград, включая премию "Оскар". Ее часто называют "величайшим фильмом всех времен". В основе сюжета два произведения японского писателя Рюноскэ Акутагавы: "В чаще" (1920-1923) и "Ворота Расемон" (1914-1919).
https://ria.ru/20200801/1575245511.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, акира куросава
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости.
HBO Max начал работу над сериалом "Расемон" по мотивам фильма Акиры Куросавы, сообщает
Variety.
Новый проект не будет в точности повторять классическую картину, но сохранит основные детали сюжета. В описании говорится, что в нем, как и в фильме, будут представлены разные версии произошедшего — убийства самурая и изнасилования его жены — с точки зрения нескольких персонажей.
Авторы сценария Билли Рэй ("Капитан Филипс") и Вирджил Уильямс ("Ферма "Мадбаунд").
"Я рад работать с компанией Amblin Partners и HBO Max над тем, чтобы представить "Расемона" современной аудитории. Мне очень нравится то, что подход моего отца к этой истории не забыт и станет доступным для нового поколения", — отметил сын Акиры Куросавы — кинопродюсер Хисао Куросова.
Оригинальная картина вышла в 1950 году и получила несколько наград, включая премию "Оскар". Ее часто называют "величайшим фильмом всех времен".
В основе сюжета два произведения японского писателя Рюноскэ Акутагавы: "В чаще" (1920-1923) и "Ворота Расемон" (1914-1919).