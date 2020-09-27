https://ria.ru/20200927/krym-1577855757.html

Хуснуллин рассказал о планах по преодолению дефицита воды в Крыму

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что для решения вопроса с вододефицитом в Крыму, возникшем из-за засухи, выработан целый комплекс как... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T20:33

2020-09-27T20:33

2020-09-27T20:33

марат хуснуллин

симферополь

республика крым

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости.</strong> Зампред правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Marat_KHusnullin/" target="_blank" data-auto="true">Марат Хуснуллин</a> заявил, что для решения вопроса с вододефицитом в Крыму, возникшем из-за засухи, выработан целый комплекс как первоочередных, так и долгосрочных мер.Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером."Мы сейчас выработали комплекс первоочередных мер, среднесрочных мер, долгосрочных мер, что нужно сделать, чтобы в Крыму вода у нас стабильно поступала", - сообщил Хуснуллин в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CFoolHkCP6l/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.По его словам, в текущем году в Крыму необычно засушливое лето и недостаток осадков."В естественных водохранилищах воды не хватает, поэтому нужно работать, в том числе, с подземными источниками", - подчеркнул вице-премьер.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от <a href="http://ria.ru/location_Dnepr_gorod/" target="_blank" data-auto="true">Днепра</a> Северо-Крымский канал, который проходит по территории <a href="http://ria.ru/location_Kherson_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Херсонской области</a> Украины и Крыма. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе с августа введена режимная подача воды в дома.

https://ria.ru/20200902/krym-1576616832.html

https://ria.ru/20200901/krym-1576556007.html

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симферополь

республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марат хуснуллин, симферополь, республика крым, общество