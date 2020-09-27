Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200927/krym-1577855757.html
Хуснуллин рассказал о планах по преодолению дефицита воды в Крыму
Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что для решения вопроса с вододефицитом в Крыму, возникшем из-за засухи, выработан целый комплекс как... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T20:33
2020-09-27T20:33
марат хуснуллин
симферополь
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577532608_0:223:3074:1952_1400x0_80_0_0_06187834712c328944ab53b12dbe84b5.jpg
<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости.</strong> Зампред правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Marat_KHusnullin/" target="_blank" data-auto="true">Марат Хуснуллин</a> заявил, что для решения вопроса с вододефицитом в Крыму, возникшем из-за засухи, выработан целый комплекс как первоочередных, так и долгосрочных мер.Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером."Мы сейчас выработали комплекс первоочередных мер, среднесрочных мер, долгосрочных мер, что нужно сделать, чтобы в Крыму вода у нас стабильно поступала", - сообщил Хуснуллин в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CFoolHkCP6l/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.По его словам, в текущем году в Крыму необычно засушливое лето и недостаток осадков."В естественных водохранилищах воды не хватает, поэтому нужно работать, в том числе, с подземными источниками", - подчеркнул вице-премьер.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от <a href="http://ria.ru/location_Dnepr_gorod/" target="_blank" data-auto="true">Днепра</a> Северо-Крымский канал, который проходит по территории <a href="http://ria.ru/location_Kherson_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Херсонской области</a> Украины и Крыма. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе с августа введена режимная подача воды в дома.
https://ria.ru/20200902/krym-1576616832.html
https://ria.ru/20200901/krym-1576556007.html
17
симферополь
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577532608_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_70fa68fd501e52e7d69fdeb0d7003216.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марат хуснуллин, симферополь, республика крым, общество

Хуснуллин рассказал о планах по преодолению дефицита воды в Крыму

20:33 27.09.2020
5532
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Симферопольское водохранилище
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что для решения вопроса с вододефицитом в Крыму, возникшем из-за засухи, выработан целый комплекс как первоочередных, так и долгосрочных мер.
Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером.
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 10:55
Аксенов не исключил "фантастических" вариантов водоснабжения Крыма
"Мы сейчас выработали комплекс первоочередных мер, среднесрочных мер, долгосрочных мер, что нужно сделать, чтобы в Крыму вода у нас стабильно поступала", - сообщил Хуснуллин в своем Instagram.
По его словам, в текущем году в Крыму необычно засушливое лето и недостаток осадков.
"В естественных водохранилищах воды не хватает, поэтому нужно работать, в том числе, с подземными источниками", - подчеркнул вице-премьер.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который проходит по территории Херсонской области Украины и Крыма. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе с августа введена режимная подача воды в дома.
Ялта - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 06:49
ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма
699015110
Обсудить17
Марат ХуснуллинСимферопольРеспублика КрымОбщество
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон заявил, что ему стыдно за руководство Ливана
Акции протеста оппозиции в Минске
Президент Чехии усомнился в необходимости повторных выборов в Белоруссии
Марина Удгодская
Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку
Дмитрий Мезенцев
Посол России прокомментировал заявления ЕС об инаугурации Лукашенко
Дмитрий Мезенцев
Посол России заявил, что роуминг в Белоруссии "кусается"
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Кадыров обратился к Азербайджану и Армении с призывом
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии
Помпео о выборах в США: "Русские не повлияют на результат"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
В Госдуме прокомментировали слова Пашиняна о независимости Карабаха
Кадры с горящей боевой техникой в Нагорном Карабахе
Опубликованы кадры с горящей техникой в Карабахе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев во время брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь
Посол России раскритиковал НАТО за бряцание оружием у границ Белоруссии
Военнослужащий в зоне карабахского конфликта
Ереван обвинил Баку в публикации кадров из Сирии под видом Карабаха
Участница несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции на улице в Минске
В МВД Белоруссии рассказали о трудностях при работе во время протестов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Пашинян позвонил Путину обсудить обострение в Карабахе
Дмитрий Мезенцев
Посол России назвал главную помеху восстановлению сообщения с Белоруссией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Россия будет укреплять потенциал атомной отрасли, заявил Путин
02:30Путин оценил роль работников атомной отрасли в обеспечении обороны России
02:28Путин: АЭС работают на репутацию России как страны высоких технологий
02:24Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
02:03Названы необычные признаки приближающегося инсульта
02:00Как не заболеть вирусной инфекцией? Пять лайфхаков
01:43Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны
01:40Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"
01:36Форум регионов России и Белоруссии впервые пройдет онлайн из-за COVID-19
01:19Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
01:12Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
01:10Россия "доверяет мудрости белорусского народа", заявила Матвиенко
01:05На МКС увеличилась скорость утечки воздуха
00:47Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
00:41Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США
00:26В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19
00:18Назван регион с самым здоровым образом жизни
00:05Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
23:39Посол России назвал главную помеху восстановлению сообщения с Белоруссией
23:13В Карабахе сообщили о десятках погибших в результате боевых действий
Лента новостейМолния