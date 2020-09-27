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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200927/koronavirus-1577846231.html
Умерла болевшая COVID-19 вице-мэр Хабаровска
Вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро, у которой был диагностирован коронавирус, скончались в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого минздрава. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T16:14
2020-09-27T16:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
хабаровск
общество
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<strong>ХАБАРОВСК, 27 сен - РИА Новости.</strong> Вице-мэр <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a> Ирина Шапиро, у которой был диагностирован коронавирус, скончались в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого минздрава.В сообщении минздрава в <a href="https://www.instagram.com/mzdrav27/" target="_blank">Instagram </a>добавляется, что Шапиро скончалась на 61-м году жизни.В пятницу в пресс-службе городской администрации РИА Новости сообщили, что Шапиро с августа находилась в отпуске, затем ею был открыт больничный лист. О заболевании вице-мэра COVID-19 ничего не знали, добавили в пресс-службе.И.о. первого заместителя мэра города по экономическим вопросам назначен начальник управления экономического развития Александр Анисимов, уточнили в мэрии.
https://ria.ru/20200927/koronavirus-1577834149.html
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хабаровск
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, хабаровск, общество

Умерла болевшая COVID-19 вице-мэр Хабаровска

16:14 27.09.2020
18272
© Фото : Администрация ХабаровскаВице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро
Вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : Администрация Хабаровска
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 27 сен - РИА Новости. Вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро, у которой был диагностирован коронавирус, скончались в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого минздрава.
"У Шапиро были хронические заболевания, она умерла. Лабораторно у нее был подтвержден коронавирус", - сказали в пресс-службе.
В сообщении минздрава в Instagram добавляется, что Шапиро скончалась на 61-м году жизни.
В пятницу в пресс-службе городской администрации РИА Новости сообщили, что Шапиро с августа находилась в отпуске, затем ею был открыт больничный лист. О заболевании вице-мэра COVID-19 ничего не знали, добавили в пресс-службе.
И.о. первого заместителя мэра города по экономическим вопросам назначен начальник управления экономического развития Александр Анисимов, уточнили в мэрии.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ХабаровскОбщество
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