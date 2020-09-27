https://ria.ru/20200927/koronavirus-1577833740.html

В России за сутки 99 человек умерли от коронавируса

За сутки в РФ умерли 99 человек с COVID-19, за все время - 20 324, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T10:45

2020-09-27T10:45

2020-09-27T10:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

ростовская область

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в РФ умерли 99 человек с COVID-19, за все время - 20 324, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 18 человек умерли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, по девять - в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> и <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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москва

ростовская область

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, ростовская область, санкт-петербург, общество