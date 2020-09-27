https://ria.ru/20200927/koronavirus-1577827000.html

Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России

Ситуация с коронавирусом в России немного напоминает то, что было весной, однако медицинская система уже адаптировалась к приему большого количества пациентов с РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T02:06

2020-09-27T02:06

2020-09-27T02:06

распространение нового коронавируса

владимир болибок

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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Раскрыт сценарий распространения COVID-19 в России

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусом в России немного напоминает то, что было весной, однако медицинская система уже адаптировалась к приему большого количества пациентов с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, рассказал в беседе с "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольской правдой</a>" аллерголог-иммунолог <a href="https://ria.ru/person_vladimir-bolibok/" target="_blank">Владимир Болибок</a>.Эксперт прогнозирует сезонный рост всех ОРВИ, в том числе коронавирусной инфекции, поскольку осенью для этого создаются самые благоприятные условия. Однако он обращает внимание на появление "коллективного иммунитета", который будет препятствовать дальнейшему распространению COVID-19.Иммунолог считает, что рост числа зараженных COVID-19 — это отклик на похолодание несколькими неделями раньше. При этом специалист подчеркивает, что медицинское сообщество научилось справляться и с самой инфекцией, и с ее осложнениями."Это существенный козырь в нашу пользу. <…> При необходимости могут быть развернуты дополнительные койки, которые будут хорошо оснащенными кислородом, с аппаратами", — поясняет врач.Болибок напоминает о важности соблюдения социальной дистанции и необходимости носить маски.Всего с начала пандемии число заразившихся коронавирусом в России достигло 1 143 571. Умерли за все время 20 225 человек, вылечились 940 150.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577807974.html

https://ria.ru/20200926/koronavirus-1577809219.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество