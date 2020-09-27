https://ria.ru/20200927/kontrnastuplenie-1577843813.html

Азербайджан заявил об успешном контрнаступлении в Карабахе

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что ВС Азербайджана ведут успешные контрнаступательные операции в Карабахе и, по его словам, противник... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T15:26

2020-09-27T15:26

2020-09-27T16:22

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

закир гасанов

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 27 сен — РИА Новости.</strong> Министр обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> Закир Гасанов заявил, что ВС Азербайджана ведут успешные контрнаступательные операции в Карабахе и, по его словам, противник "полностью отступает".Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе; согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе Россия, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией.

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577843541.html

Виктор Глотов Азербайджан, при поддержке Турции и наверняка других стран НАТО, пытается оттянуть силы ОДКБ, от Белоруссии. Кажется надо ждать резкого обострения ситуации не только в Армении, но особенно, в Белоруссии и Калининградской области. 21

Остапенко Юлия Пашинян сдаст Нагорный Карабах. Это дело времени, причём недолго. 11

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закир гасанов, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире