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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/kontrnastuplenie-1577843813.html
Азербайджан заявил об успешном контрнаступлении в Карабахе
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что ВС Азербайджана ведут успешные контрнаступательные операции в Карабахе и, по его словам, противник... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T15:26
2020-09-27T16:22
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
закир гасанов
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 27 сен — РИА Новости.</strong> Министр обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> Закир Гасанов заявил, что ВС Азербайджана ведут успешные контрнаступательные операции в Карабахе и, по его словам, противник "полностью отступает".Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе; согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе Россия, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией.
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577843541.html
Азербайджан, при поддержке Турции и наверняка других стран НАТО, пытается оттянуть силы ОДКБ, от Белоруссии. Кажется надо ждать резкого обострения ситуации не только в Армении, но особенно, в Белоруссии и Калининградской области.
21
Пашинян сдаст Нагорный Карабах. Это дело времени, причём недолго.
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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закир гасанов, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан заявил об успешном контрнаступлении в Карабахе

15:26 27.09.2020 (обновлено: 16:22 27.09.2020)
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© Министерство обороны АзербайджанаМинобороны Азербайджана показало видео, на котором, как утверждается, нанесены удары по позициям ПВО. Стоп-кадр
Минобороны Азербайджана показало видео, на котором, как утверждается, нанесены удары по позициям ПВО. Стоп-кадр - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Министерство обороны Азербайджана
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БАКУ, 27 сен — РИА Новости. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что ВС Азербайджана ведут успешные контрнаступательные операции в Карабахе и, по его словам, противник "полностью отступает".
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе; согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе Россия, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.

"С учетом оперативных условий азербайджанская армия ведет контрнаступление. На других направлениях азербайджанская армия ведет успешные наступательные операции, а противник не так силен и полностью отступает", — сказал Гасанов на заседании Совбеза.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
Военнослужащий армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаЗакир ГасановНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
Популярные комментарии
Азербайджан, при поддержке Турции и наверняка других стран НАТО, пытается оттянуть силы ОДКБ, от Белоруссии. Кажется надо ждать резкого обострения ситуации не только в Армении, но особенно, в Белоруссии и Калининградской области.
27 сентября, 15:43
ВГВиктор Глотов
1112106
Пашинян сдаст Нагорный Карабах. Это дело времени, причём недолго.
27 сентября, 15:38
ОЮОстапенко Юлия
900002
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