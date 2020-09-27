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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577854530.html
Эстония инициирует консультации в Совбезе ООН по ситуации в Карабахе
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о необходимости мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, где с утра воскресенья обострилась... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T19:43
2020-09-27T19:43
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
урмас рейнсалу
совет безопасности оон
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 27 сен - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел Эстонии <a href="http://ria.ru/person_Urmas_Rejjnsalu/" target="_blank" data-auto="true">Урмас Рейнсалу</a> заявил о необходимости мирного урегулирования конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>, где с утра воскресенья обострилась ситуация между Арменией и Азербайджаном, и планах инициировать консультации в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> по ситуации в регионе.В воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией.
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577854440.html
Опа! Наконец-то, Сверхдержава поставит точку в конфликте. Гора с плеч
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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урмас рейнсалу, совет безопасности оон, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Эстония инициирует консультации в Совбезе ООН по ситуации в Карабахе

19:43 27.09.2020
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© РИА Новости / Каро Саакян / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в зоне карабахского конфликта
Военнослужащий в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Каро Саакян
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о необходимости мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, где с утра воскресенья обострилась ситуация между Арменией и Азербайджаном, и планах инициировать консультации в СБ ООН по ситуации в регионе.

"Обстановка в регионе Нагорного Карабаха внушает крайнее беспокойство. Призываю стороны немедленно прекратить военные действия и принять все меры, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации. Применение насилия для разрешения разногласий достойно осуждения. Важно, чтобы стороны незамедлительно прекратили враждебные действия и приступили к мирному урегулированию разногласий. Эстония в качестве члена Совета безопасности ООН инициирует консультации по обсуждению событий в Нагорном Карабахе в СБ ООН", - написал Рейнсалу в Facebook.

В воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Кадры с горящей боевой техникой в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 19:37Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Опубликованы кадры с горящей техникой в Карабахе
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаУрмас РейнсалуСовет Безопасности ООННагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
Популярные комментарии
Опа! Наконец-то, Сверхдержава поставит точку в конфликте. Гора с плеч
27 сентября, 19:46
ppiligrimwl
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