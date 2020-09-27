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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577846803.html
Супруга премьера Армении находится в Нагорном Карабахе
Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила, что находится в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики - Степанакерте,... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T16:32
2020-09-27T16:32
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
никол пашинян
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости.</strong> Супруга премьер-министра Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никола Пашиняна</a> Анна <a href="http://ria.ru/person_Levon_Akopjan/" target="_blank" data-auto="true">Акопян</a> сообщила, что находится в столице непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> - Степанакерте, подвергшемся в воскресенье обстрелам.Ранее в воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Кабмин Армении также объявил военное положение и всеобщую мобилизацию из-за ситуации в Карабахе. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет.Ряд государств, в том числе РФ, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577839333.html
https://ria.ru/20200716/1574401775.html
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нагорно-карабахская республика
сша
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обострение конфликта в нагорном карабахе, никол пашинян, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Супруга премьера Армении находится в Нагорном Карабахе

16:32 27.09.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян на церемонии возложения цветов во время акции памяти жертв геноцида армян в Османской империи 1915 года. 24 апреля 2019
Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой Анной Акопян на церемонии возложения цветов во время акции памяти жертв геноцида армян в Османской империи 1915 года. 24 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
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ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости. Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила, что находится в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики - Степанакерте, подвергшемся в воскресенье обстрелам.

"Нахожусь в Степанакерте. Приехала, чтобы быть рядом с нашими арцахскими братьями и сестрами", - написала Акопян в Facebook.

Артиллерия вооруженных сил Армении в зоне Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 13:32Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Эксперт оценил возможность масштабной войны из-за ситуации в Карабахе
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Кабмин Армении также объявил военное положение и всеобщую мобилизацию из-за ситуации в Карабахе. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет.
Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 08:00
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
18172026
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОбострение конфликта в Нагорном КарабахеНикол ПашинянОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
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