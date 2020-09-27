https://ria.ru/20200927/karabakh-1577846803.html

Супруга премьера Армении находится в Нагорном Карабахе

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила, что находится в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики - Степанакерте,... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T16:32

2020-09-27T16:32

2020-09-27T16:32

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обострение конфликта в нагорном карабахе

никол пашинян

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен - РИА Новости.</strong> Супруга премьер-министра Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никола Пашиняна</a> Анна <a href="http://ria.ru/person_Levon_Akopjan/" target="_blank" data-auto="true">Акопян</a> сообщила, что находится в столице непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> - Степанакерте, подвергшемся в воскресенье обстрелам.Ранее в воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Кабмин Армении также объявил военное положение и всеобщую мобилизацию из-за ситуации в Карабахе. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет.Ряд государств, в том числе РФ, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577839333.html

https://ria.ru/20200716/1574401775.html

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нагорно-карабахская республика

сша

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в нагорном карабахе, никол пашинян, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире