Азербайджан назвал данные об отправке нацменьшинств на передовую клеветой
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БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Госслужба по мобилизации и военному призыву Азербайджана считает провокацией и клеветой информацию об отправке представителей национальных меньшинств страны на передовую.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.
Как отметили в госслужбе, "некоторые зарубежные сайты, информационные агентства и пользователи социальных сетей пытаются навести тень на успешные боевые действия Вооруженных сил Азербайджана распространением провокационной информации".
"Нет никаких оснований для такой абсурдной и клеветнической информации, как насильственная отправка представителей национальных меньшинств страны на передовую, и Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики категорически отрицает эту дезинформацию. Заявляем, что в случае необходимости резервисты, независимо от их этнической принадлежности, будут вызваны в местные структурные подразделения госслужбы в соответствии с требованиями действующего законодательства и будут задействованы в соответствующих мерах по обеспечению обороны страны и безопасности государства", - говорится в заявлении службы.
В ведомстве подчеркнули, что в Азербайджане, имеющем толерантные и многокультурные ценности, представители всех национальностей проживают "в атмосфере доброты, дружбы и безопасности".
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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