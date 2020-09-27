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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577845815.html
Азербайджан назвал данные об отправке нацменьшинств на передовую клеветой
Госслужба по мобилизации и военному призыву Азербайджана считает провокацией и клеветой информацию об отправке представителей национальных меньшинств страны на... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T16:06
2020-09-27T16:06
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 27 сен – РИА Новости.</strong> Госслужба по мобилизации и военному призыву <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> считает провокацией и клеветой информацию об отправке представителей национальных меньшинств страны на передовую.Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, призвали стороны к сдержанности.Как отметили в госслужбе, "некоторые зарубежные сайты, информационные агентства и пользователи социальных сетей пытаются навести тень на успешные боевые действия Вооруженных сил Азербайджана распространением провокационной информации".В ведомстве подчеркнули, что в Азербайджане, имеющем толерантные и многокультурные ценности, представители всех национальностей проживают "в атмосфере доброты, дружбы и безопасности".Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577839333.html
https://ria.ru/20200715/1574383126.html
нагорно-карабахская республика
сша
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обострение конфликта в нагорном карабахе, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Азербайджан назвал данные об отправке нацменьшинств на передовую клеветой

16:06 27.09.2020
1450
© РИА Новости / Владимир АстапковичВоеннослужащий армии Азербайджана
Военнослужащий армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Госслужба по мобилизации и военному призыву Азербайджана считает провокацией и клеветой информацию об отправке представителей национальных меньшинств страны на передовую.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.
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Как отметили в госслужбе, "некоторые зарубежные сайты, информационные агентства и пользователи социальных сетей пытаются навести тень на успешные боевые действия Вооруженных сил Азербайджана распространением провокационной информации".
"Нет никаких оснований для такой абсурдной и клеветнической информации, как насильственная отправка представителей национальных меньшинств страны на передовую, и Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики категорически отрицает эту дезинформацию. Заявляем, что в случае необходимости резервисты, независимо от их этнической принадлежности, будут вызваны в местные структурные подразделения госслужбы в соответствии с требованиями действующего законодательства и будут задействованы в соответствующих мерах по обеспечению обороны страны и безопасности государства", - говорится в заявлении службы.
В ведомстве подчеркнули, что в Азербайджане, имеющем толерантные и многокультурные ценности, представители всех национальностей проживают "в атмосфере доброты, дружбы и безопасности".
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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