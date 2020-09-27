Азербайджан предложил армянскому гарнизону в Карабахе сложить оружие
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© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАртиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Азербайджанская сторона предложила военному руководству армянского гарнизона в населенном пункте Агдере на линии соприкосновения в Карабахе сложить оружие и сдаться, сообщило минобороны Азербайджана.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.
"Чтобы не уничтожить полностью гарнизон вооруженных сил Армении, дислоцированный в населенном пункте Агдере, с целью избежать увеличения боевых потерь, военное командование Азербайджана предложило армянскому командованию не оказывать сопротивление на этом направлении, сложить оружие и сдаться. Командование азербайджанской армии также заявляет, что обращение с военнопленными и гражданскими заложниками будет осуществляться в соответствии с требованиями Женевской конвенции и другими нормами международного права. Если будет оказано сопротивление, то мы нейтрализуем каждого вооруженного человека", - заявило минобороны Азербайджана.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.