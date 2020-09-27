https://ria.ru/20200927/karabakh-1577845594.html

Азербайджан предложил армянскому гарнизону в Карабахе сложить оружие

Азербайджанская сторона предложила военному руководству армянского гарнизона в населенном пункте Агдере на линии соприкосновения в Карабахе сложить оружие и... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T16:03

2020-09-27T16:03

2020-09-27T16:03

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обострение конфликта в нагорном карабахе

минобороны азербайджана

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 27 сен – РИА Новости.</strong> Азербайджанская сторона предложила военному руководству армянского гарнизона в населенном пункте Агдере на линии соприкосновения в Карабахе сложить оружие и сдаться, сообщило <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Азербайджана</a>.Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией.

https://ria.ru/20200927/baku-1577834575.html

https://ria.ru/20200716/1574401775.html

tacole7404 Армения член ОДКБ, а это означает помощь военную от остальных членов и Азербайджану ни какая Турция не поможет. Только она и выступает подстрекателем, хотя думаю и без янки там не обошлось как всегда. 24

Остапенко Юлия Пашинян сдаёт нагорный Карабах, постепенно. 21

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нагорно-карабахская республика

сша

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в нагорном карабахе, минобороны азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире