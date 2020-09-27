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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577845594.html
Азербайджан предложил армянскому гарнизону в Карабахе сложить оружие
Азербайджанская сторона предложила военному руководству армянского гарнизона в населенном пункте Агдере на линии соприкосновения в Карабахе сложить оружие и... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T16:03
2020-09-27T16:03
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
минобороны азербайджана
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 27 сен – РИА Новости.</strong> Азербайджанская сторона предложила военному руководству армянского гарнизона в населенном пункте Агдере на линии соприкосновения в Карабахе сложить оружие и сдаться, сообщило <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Азербайджана</a>.Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией.
https://ria.ru/20200927/baku-1577834575.html
https://ria.ru/20200716/1574401775.html
Армения член ОДКБ, а это означает помощь военную от остальных членов и Азербайджану ни какая Турция не поможет. Только она и выступает подстрекателем, хотя думаю и без янки там не обошлось как всегда.
24
Пашинян сдаёт нагорный Карабах, постепенно.
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нагорно-карабахская республика
сша
армения
РИА Новости
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обострение конфликта в нагорном карабахе, минобороны азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Азербайджан предложил армянскому гарнизону в Карабахе сложить оружие

16:03 27.09.2020
13082
© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАртиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Асатур Есаянц
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БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Азербайджанская сторона предложила военному руководству армянского гарнизона в населенном пункте Агдере на линии соприкосновения в Карабахе сложить оружие и сдаться, сообщило минобороны Азербайджана.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
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"Чтобы не уничтожить полностью гарнизон вооруженных сил Армении, дислоцированный в населенном пункте Агдере, с целью избежать увеличения боевых потерь, военное командование Азербайджана предложило армянскому командованию не оказывать сопротивление на этом направлении, сложить оружие и сдаться. Командование азербайджанской армии также заявляет, что обращение с военнопленными и гражданскими заложниками будет осуществляться в соответствии с требованиями Женевской конвенции и другими нормами международного права. Если будет оказано сопротивление, то мы нейтрализуем каждого вооруженного человека", - заявило минобороны Азербайджана.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
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На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОбострение конфликта в Нагорном КарабахеМинобороны АзербайджанаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
Популярные комментарии
Армения член ОДКБ, а это означает помощь военную от остальных членов и Азербайджану ни какая Турция не поможет. Только она и выступает подстрекателем, хотя думаю и без янки там не обошлось как всегда.
27 сентября, 16:15
ttacole7404
12100011
Пашинян сдаёт нагорный Карабах, постепенно.
27 сентября, 16:07
ОЮОстапенко Юлия
1300008
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