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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577833184.html
Католикос всех армян прервал визит в Италию из-за ситуации в Карабахе
Католикос всех армян Гарегин II заявил, что срочно прервал свой визит в Италию и возвращается на родину из-за ситуации в Карабахе. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T10:33
2020-09-27T12:37
обострение конфликта в нагорном карабахе
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
папа римский
новости - религия и мировоззрение
нагорно-карабахская республика
италия
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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости.</strong> Католикос всех армян <a href="http://ria.ru/person_Garegin_Vtorojj/" target="_blank" data-auto="true">Гарегин II</a> заявил, что срочно прервал свой визит в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италию</a> и возвращается на родину из-за ситуации в Карабахе."Находясь с визитом в Италии, во время которого должен был встретиться <a href="http://ria.ru/person_Papa_Rimskijj/" target="_blank" data-auto="true">Папой Римским</a> Франциском, прерываю его и срочно возвращаюсь на родину", - говорится в заявлении Католикоса, размещенном на его странице в Facebook.Он призвал соотечественников к единству, а политические силы – отложить в стороне все противоречия.Ранее в воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сообщала, что сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана.Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a> заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577832676.html
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577831970.html
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Кадры боевых действий на границе Азербайджана и Армении
Ожесточенные бои сейчас идут в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Минобороны НКР. "Армия Азербайджана ударила артиллерией и беспилотниками по всей линии соприкосновения арцахских и азербайджанских сил. В качестве мишени были избраны также находящиеся в глубоком тылу населенные пункты, а также столица Степанакерт", - сообщили в пресс-службе Минобороны.
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обострение конфликта в нагорном карабахе, папа римский, новости - религия и мировоззрение, нагорно-карабахская республика, италия

Католикос всех армян прервал визит в Италию из-за ситуации в Карабахе

10:33 27.09.2020 (обновлено: 12:37 27.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВерховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II заявил, что срочно прервал свой визит в Италию и возвращается на родину из-за ситуации в Карабахе.
"Находясь с визитом в Италии, во время которого должен был встретиться Папой Римским Франциском, прерываю его и срочно возвращаюсь на родину", - говорится в заявлении Католикоса, размещенном на его странице в Facebook.
Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 10:16Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Президент непризнанной НКР объявил в Карабахе военное положение
Он призвал соотечественников к единству, а политические силы – отложить в стороне все противоречия.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сообщала, что сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана.
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе. Минобороны Армении заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 09:56
В Совфеде призвали стороны конфликта в Карабахе начать переговоры
705110
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОбострение конфликта в Нагорном КарабахеПапа РимскийНовости - Религия и мировоззрениеНагорно-Карабахская РеспубликаИталия
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