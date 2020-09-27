https://ria.ru/20200927/karabakh-1577832676.html

Президент непризнанной НКР объявил в Карабахе военное положение

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию, сообщил пресс-секретарь карабахского РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T10:16

2020-09-27T10:16

2020-09-27T10:27

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости.</strong> Президент непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию, сообщил пресс-секретарь карабахского лидера Ваграм Погосян.Он разместил на своей странице в Facebook заявление Арутюняна, в котором говорится: "Исходя из сложившейся ситуации, созвано внеочередное заседание Национального собрания. Выступая перед депутатами, я заявил, что объявил военное положение и всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет".

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577832477.html

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха, нагорно-карабахская республика, в мире