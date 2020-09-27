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Президент непризнанной НКР объявил в Карабахе военное положение
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию, сообщил пресс-секретарь карабахского РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T10:16
2020-09-27T10:27
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости.</strong> Президент непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию, сообщил пресс-секретарь карабахского лидера Ваграм Погосян.Он разместил на своей странице в Facebook заявление Арутюняна, в котором говорится: "Исходя из сложившейся ситуации, созвано внеочередное заседание Национального собрания. Выступая перед депутатами, я заявил, что объявил военное положение и всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет".
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577832477.html
нагорно-карабахская республика
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Новости
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обострение ситуации вокруг нагорного карабаха, нагорно-карабахская республика, в мире

Президент непризнанной НКР объявил в Карабахе военное положение

10:16 27.09.2020 (обновлено: 10:27 27.09.2020)
787
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНагорный Карабах
Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию, сообщил пресс-секретарь карабахского лидера Ваграм Погосян.
Он разместил на своей странице в Facebook заявление Арутюняна, в котором говорится: "Исходя из сложившейся ситуации, созвано внеочередное заседание Национального собрания. Выступая перед депутатами, я заявил, что объявил военное положение и всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет".
Окрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
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