Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200927/karabakh-1577832445.html
Азербайджан опроверг данные о сбитой военной технике
Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о двух сбитых вертолетах, трех танках и трех беспилотниках ВС на линии соприкосновения РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T10:08
2020-09-27T10:08
обострение конфликта в нагорном карабахе
минобороны азербайджана
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/140280/18/1402801894_0:113:2200:1351_1400x0_80_0_0_076c87589e89426a6321bcd20bdf2a34.jpg
Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о двух сбитых вертолетах, трех танках и трех беспилотниках ВС на линии соприкосновенияРИА Новости
1
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/140280/18/1402801894_124:0:2076:1464_1400x0_80_0_0_f44a0c642509b930bf6404d98dcb3169.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение конфликта в нагорном карабахе, минобороны азербайджана, армения, в мире
Материал дополняется

Азербайджан опроверг данные о сбитой военной технике

10:08 27.09.2020
528
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСитуация в районе села Мадагис в зоне карабахского конфликта
Ситуация в районе села Мадагис в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о двух сбитых вертолетах, трех танках и трех беспилотниках ВС на линии соприкосновения
РИА Новости
430000
Обсудить1
Обострение конфликта в Нагорном КарабахеМинобороны АзербайджанаАрменияВ мире
Рекомендуем
Окрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
В Нагорном Карабахе сообщили о потерях среди населения при артобстреле
Нагорный Карабах
Президент непризнанной НКР объявил в Карабахе военное положение
Владимир Джабаров
В Совфеде призвали стороны конфликта в Карабахе начать переговоры
Араик Владимирович Арутюнян
Лидер Карабаха обратится к жителям из-за обострения ситуации в регионе
Карабахские военные армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны. Апрель 2016 года
Ереван оценил заявления Баку о начале контрнаступления в Карабахе
Армянские военные
В Армении заявили о сбитом азербайджанском беспилотнике на границе
Эвенки у чума
В России появится список представителей малочисленных народов
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Сочи. 15 августа 2018
Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости республики
Производство лекарства от коронавируса Арепливир
Разработчик "Арепливира" рассказала, как его производят
Китайский шахтер
В Китае 16 горняков погибли при аварии на угольной шахте
На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом
Отец выжившего в Ан-26 курсанта сам трижды спасался в авиакатастрофах
На месте обрушения надземного перехода в Ступино
Число пострадавших при обрушении в подмосковной промзоне выросло до 13
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В Москве еще 1126 пациентов вылечились от COVID-19
Армянский военнослужащий
В Армении заявили о двух сбитых азербайджанских вертолетах
Окрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
В Баку заявили, что Армения продолжает обстрел населенных пунктов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Армянский посол оценил ситуацию в Нагорном Карабахе
10:33Католикос всех армян прервал визит в Италию из-за ситуации в Карабахе
10:21Названа предварительная причина обрушения перехода в Подмосковье
10:20Разработчик "Арепливира" рассказала, как его производят
10:18Число пострадавших при обрушении в подмосковной промзоне выросло до 13
10:16Президент непризнанной НКР объявил в Карабахе военное положение
10:13Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости республики
10:09В Нагорном Карабахе сообщили о потерях среди населения при артобстреле
10:08Азербайджан опроверг данные о сбитой военной технике
09:57В России появится список представителей малочисленных народов
09:56В Совфеде призвали стороны конфликта в Карабахе начать переговоры
09:56В Москве еще 1126 пациентов вылечились от COVID-19
09:44В Китае 16 горняков погибли при аварии на угольной шахте
09:42Лидер Карабаха обратится к жителям из-за обострения ситуации в регионе
09:37В Армении заявили о сбитом азербайджанском беспилотнике на границе
09:28В подмосковной промзоне обрушился надземный переход
09:24Более 200 тысяч человек привились от гриппа в мобильных пунктах Москвы
09:23В России провели более 45,1 миллиона тестов на коронавирус
09:20Отец выжившего в Ан-26 курсанта сам трижды спасался в авиакатастрофах
09:18Ереван оценил заявления Баку о начале контрнаступления в Карабахе
Лента новостейМолния