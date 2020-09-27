https://ria.ru/20200927/karabakh-1577832445.html

Азербайджан опроверг данные о сбитой военной технике

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о двух сбитых вертолетах, трех танках и трех беспилотниках ВС на линии соприкосновения РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T10:08

2020-09-27T10:08

2020-09-27T10:08

обострение конфликта в нагорном карабахе

минобороны азербайджана

армения

в мире

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Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о двух сбитых вертолетах, трех танках и трех беспилотниках ВС на линии соприкосновенияРИА Новости

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армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в нагорном карабахе, минобороны азербайджана, армения, в мире