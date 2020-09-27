https://ria.ru/20200927/karabakh-1577832445.html
Азербайджан опроверг данные о сбитой военной технике
Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о двух сбитых вертолетах, трех танках и трех беспилотниках ВС на линии соприкосновения РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T10:08
2020-09-27T10:08
2020-09-27T10:08
обострение конфликта в нагорном карабахе
минобороны азербайджана
армения
в мире
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Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о двух сбитых вертолетах, трех танках и трех беспилотниках ВС на линии соприкосновенияРИА Новости
1
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение конфликта в нагорном карабахе, минобороны азербайджана, армения, в мире