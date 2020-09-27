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Лидер Карабаха обратится к жителям из-за обострения ситуации в регионе
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян выступит с обращением к жителям Карабаха на фоне обострения обстановки на линии... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T09:42
2020-09-27T09:42
обострение конфликта в нагорном карабахе
араик арутюнян
минобороны армении
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости.</strong> Президент непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> <a href="http://ria.ru/person_araik-arutyunyan/" target="_blank" data-auto="true">Араик Арутюнян</a> выступит с обращением к жителям Карабаха на фоне обострения обстановки на линии соприкосновения.Ранее в воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам…", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Армении</a> заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200716/1574401775.html
нагорно-карабахская республика
сша
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обострение конфликта в нагорном карабахе, араик арутюнян, минобороны армении, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

Лидер Карабаха обратится к жителям из-за обострения ситуации в регионе

09:42 27.09.2020
1662
CC BY-SA 4.0 / Ruben Martirosyan / Հայերեն: Արայիկ ՀարությունյանАраик Владимирович Арутюнян
Араик Владимирович Арутюнян - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
CC BY-SA 4.0 / Ruben Martirosyan / Հայերեն: Արայիկ Հարությունյան
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ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян выступит с обращением к жителям Карабаха на фоне обострения обстановки на линии соприкосновения.
"Президент республики чуть позже обратится с посланием к народу", - написал в Facebook в воскресенье пресс-секретарь карабахского лидера Ваграм Погосян.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам…", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе. Минобороны Армении заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
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На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
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Обострение конфликта в Нагорном КарабахеАраик АрутюнянМинобороны АрменииОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
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