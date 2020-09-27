https://ria.ru/20200927/karabakh-1577829158.html
Власти Карабаха призвали жителей укрыться в убежищах из-за артобстрелов
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики призывают население укрыться в убежищах, пока продолжаются артиллерийские обстрелы мирных населенных пунктов. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T08:01
2020-09-27T08:01
2020-09-27T08:45
обострение конфликта в нагорном карабахе
минобороны азербайджана
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости.</strong> Власти непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> призывают население укрыться в убежищах, пока продолжаются артиллерийские обстрелы мирных населенных пунктов.Ранее в воскресенье <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Азербайджана</a> заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. Армянская сторона эти сведения пока официально не комментировала.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
https://ria.ru/20200927/nastuplenie-1577828908.html
нагорно-карабахская республика
сша
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение конфликта в нагорном карабахе, минобороны азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире