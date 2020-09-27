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Туризм
https://ria.ru/20200927/kamchatka-1577827495.html
Финского журналиста восхитила поездка на "невероятную" Камчатку
Журналист из Финляндии Эркка Микконен поделился впечатлениями от путешествия по Камчатке на грузовике "Урал" и назвал край жемчужиной Дальнего Востока, передает РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T03:13
2020-09-27T03:13
тихий океан
туризм
россия
дальний восток
финляндия
камчатский край
общество
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Журналист из <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндии</a> Эркка Микконен поделился впечатлениями от путешествия по Камчатке на грузовике "Урал" и назвал край жемчужиной <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>, передает телеканал <a href="https://yle.fi/" target="_blank" rel="nofollow noopener">YLE</a>.Еще летом он опубликовал в <a href="https://twitter.com/Erkanomia" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> фотографии, сделанные во время поездки.Микконен подчеркнул, что невероятные пейзажи <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> привлекают к себе год за годом все больше туристов. Он обратил внимание, что здесь находится крупнейшее скопление вулканов в мире — их на полуострове порядка трехсот, двадцать девять из них — активные.Журналист отметил, что на Камчатке очень много кипрея, или иван-чая, из которого в России столетиями делают альтернативу черному чаю. Помимо рыбы, край славится икрой: ежегодно с полуострова ее привозят тысячами тонн.Он поведал об обнаружении во время похода огромного участка застывшей лавы после извержения вулкана. Там путешественник нашел 60-градусную сауну и пещеру со снегом.Публицист также рассказал о путешествии к символам Камчатки — вулканам Корякский и Авачинский. На покорение последнего он потратил около семи часов.Кроме того, Микконен восхитился пейзажами <a href="http://ria.ru/location_Tikhijj_okean/" target="_blank" data-auto="true">Тихого океана</a>, на побережье которого можно увидеть китов.<strong><em>Полный текст статьи читайте на сайте <a href="https://inosmi.ru/social/20200926/248195927.html" target="_blank">ИноСМИ &gt;&gt;</a></em></strong>
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тихий океан
россия
дальний восток
финляндия
камчатский край
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тихий океан, россия, дальний восток, финляндия, камчатский край, общество

Финского журналиста восхитила поездка на "невероятную" Камчатку

03:13 27.09.2020
4534
© РИА Новости / Александр ПирагисВид на Корякский вулкан в Камчатском крае
Вид на Корякский вулкан в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Журналист из Финляндии Эркка Микконен поделился впечатлениями от путешествия по Камчатке на грузовике "Урал" и назвал край жемчужиной Дальнего Востока, передает телеканал YLE.
Еще летом он опубликовал в Twitter фотографии, сделанные во время поездки.
Микконен подчеркнул, что невероятные пейзажи Камчатского края привлекают к себе год за годом все больше туристов. Он обратил внимание, что здесь находится крупнейшее скопление вулканов в мире — их на полуострове порядка трехсот, двадцать девять из них — активные.
Журналист отметил, что на Камчатке очень много кипрея, или иван-чая, из которого в России столетиями делают альтернативу черному чаю. Помимо рыбы, край славится икрой: ежегодно с полуострова ее привозят тысячами тонн.
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Он поведал об обнаружении во время похода огромного участка застывшей лавы после извержения вулкана. Там путешественник нашел 60-градусную сауну и пещеру со снегом.

"Всегда нужно быть начеку — медведи могут быть всюду", — написал Микконен.

Публицист также рассказал о путешествии к символам Камчатки — вулканам Корякский и Авачинский. На покорение последнего он потратил около семи часов.
Кроме того, Микконен восхитился пейзажами Тихого океана, на побережье которого можно увидеть китов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Русская баня - РИА Новости, 1920, 25.10.2019
25 октября 2019, 09:19
Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
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ТуризмТихий океанРоссияДальний ВостокФинляндияКамчатский крайОбщество
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