https://ria.ru/20200927/kadyrov-1577855865.html

Кадыров обратился к Азербайджану и Армении с призывом

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале призвал Армению и Азербайджан остановить кровопролитие. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T20:34

2020-09-27T20:34

2020-09-27T20:35

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

обсе

рамзан кадыров

нагорно-карабахская республика

оон

сша

азербайджан

армения

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости</strong>. Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> в Telegram-канале призвал <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армению</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> остановить кровопролитие. "Нагорный Карабах стал кровоточащей раной, которой определенные силы не дают возможность зажить. От этой боли страдает весь Кавказ, все братские народы региона. Россия предпринимает просто титанические усилия, чтобы заставить стороны конфликта сесть за стол переговоров. Но для этого необходимо раз и навсегда остановить военные действия", — заявил он.По мнению главы республики, в ситуации не следует искать того, кто выстрелил первым, поскольку продолжение войны все дальше уводит ситуацию от разума и человечности."Чеченский народ, прекрасно знающий цену войны и мира, призывает вас остановиться, сменить гнев на здравомыслие, смирить гордыню и дать шанс отцам и матерям видеть своих детей живыми и здоровыми", — отметил Кадыров.Также он призвал <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, соседние государства и духовенство подключится к процессу мирного урегулирования ситуации.Обострение в Нагорном КарабахеСитуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась сегодня утром. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту, и что жертвы среди мирного населения.Баку и Ереван возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.Власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. То же самое сделало руководство непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской Республики</a>. В Азербайджане объявили комендантский час, в некоторых регионах страны также ввели военное положение. Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank">Никол Пашинян</a> допустил, что Ереван может рассмотреть возможность признания независимости Карабаха.Российский МИД призвал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями — Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577854440.html

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577846382.html

https://ria.ru/20200927/karabakh-1577850128.html

Андрей Ст Надо присоединить Нагорный Карабах к России. Тогда у Армении и Азербайджана не будет повода ссориться и они станут дружить. 32

Козьма ПРУТКОВ. " Изначально он был частью Армянского царства, а в последствии, начиная со 2 века до нашей эры, в период Великой Армении, регион носил название провинции Арцах. С этого момента Арцах стал центром культуры Армении. И так продолжалось до 1747 года, когда территория региона перешла под управление Карабахского ханства. Тогда же и произошло заселение данной территории тюркским населением, т.е. мусульманами. Позднее, в 1805 году, по итогам русско-персидской войны, территория Нагорного Карабаха вошла в состав Российской Империи." 28

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нагорно-карабахская республика

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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