https://ria.ru/20200927/ivanushki-1577844503.html
Рыжий из "Иванушек" зажег на вечеринке с бывшими женами
Бессменный солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов разметил в Instagram фото с вечеринки, на которой весело отдохнул в компании своих... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T15:41
2020-09-27T15:41
2020-09-27T15:41
шоу-бизнес
иванушки international
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. </strong>Бессменный солист группы "<a href="http://ria.ru/organization_Ivanushki_International/" target="_blank" data-auto="true">Иванушки International</a>" Андрей Григорьев-Апполонов разметил в <a href="https://www.instagram.com/apollonov_ag/" target="_blank">Instagram</a> фото с вечеринки, на которой весело отдохнул в компании своих бывших жен - Марины Кириленко-Лопатовой и Марины Григорьевой-Апполоновой.Рыжий "Иванушка" сохранил теплые отношения с экс-супругами, о чем можно догадаться, глядя на снимок с мероприятия. На нем исполнитель и его бывшие возлюбленные обнимаются и улыбаются.- Учитесь! – шутливо подписал артист фото.Поклонники оценили позитивный настрой знаменитости и оставили множество приятных комментариев под постом:- Молодец! Это и есть жизнь.- Все верно. Со всеми нужно общаться.- Высокие отношения!- Это здорово, что вы не стали врагами, как обычно бывает.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, иванушки international
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.
Бессменный солист группы "Иванушки International
" Андрей Григорьев-Апполонов разметил в Instagram
фото с вечеринки, на которой весело отдохнул в компании своих бывших жен - Марины Кириленко-Лопатовой и Марины Григорьевой-Апполоновой.
Рыжий "Иванушка" сохранил теплые отношения с экс-супругами, о чем можно догадаться, глядя на снимок с мероприятия. На нем исполнитель и его бывшие возлюбленные обнимаются и улыбаются.
- Учитесь! – шутливо подписал артист фото.
Поклонники оценили позитивный настрой знаменитости и оставили множество приятных комментариев под постом:
- Молодец! Это и есть жизнь.
- Все верно. Со всеми нужно общаться.
- Это здорово, что вы не стали врагами, как обычно бывает.