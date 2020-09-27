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Рыжий из "Иванушек" зажег на вечеринке с бывшими женами
Бессменный солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов разметил в Instagram фото с вечеринки, на которой весело отдохнул в компании своих... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T15:41
2020-09-27T15:41
шоу-бизнес
иванушки international
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. </strong>Бессменный солист группы "<a href="http://ria.ru/organization_Ivanushki_International/" target="_blank" data-auto="true">Иванушки International</a>" Андрей Григорьев-Апполонов разметил в <a href="https://www.instagram.com/apollonov_ag/" target="_blank">Instagram</a> фото с вечеринки, на которой весело отдохнул в компании своих бывших жен - Марины Кириленко-Лопатовой и Марины Григорьевой-Апполоновой.Рыжий "Иванушка" сохранил теплые отношения с экс-супругами, о чем можно догадаться, глядя на снимок с мероприятия. На нем исполнитель и его бывшие возлюбленные обнимаются и улыбаются.- Учитесь! – шутливо подписал артист фото.Поклонники оценили позитивный настрой знаменитости и оставили множество приятных комментариев под постом:- Молодец! Это и есть жизнь.- Все верно. Со всеми нужно общаться.- Высокие отношения!- Это здорово, что вы не стали врагами, как обычно бывает.
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РИА Новости
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РИА Новости
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шоу-бизнес, иванушки international

Рыжий из "Иванушек" зажег на вечеринке с бывшими женами

15:41 27.09.2020
4510
© РИА Новости / Роман Кульгускин / Перейти в фотобанкСолист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов
Солист группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Роман Кульгускин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Бессменный солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов разметил в Instagram фото с вечеринки, на которой весело отдохнул в компании своих бывших жен - Марины Кириленко-Лопатовой и Марины Григорьевой-Апполоновой.
Рыжий "Иванушка" сохранил теплые отношения с экс-супругами, о чем можно догадаться, глядя на снимок с мероприятия. На нем исполнитель и его бывшие возлюбленные обнимаются и улыбаются.
- Учитесь! – шутливо подписал артист фото.
Поклонники оценили позитивный настрой знаменитости и оставили множество приятных комментариев под постом:
- Молодец! Это и есть жизнь.
- Все верно. Со всеми нужно общаться.
- Высокие отношения!
- Это здорово, что вы не стали врагами, как обычно бывает.
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Шоу-бизнесИванушки International
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