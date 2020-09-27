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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200927/internet-1577854823.html
В Минске восстановили работу мобильного интернета
Работа мобильного интернета возобновлена в Минске в полном объеме, сообщил в воскресенье белорусский оператор А1. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T19:57
2020-09-27T19:57
протесты в белоруссии
а1
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 сен – РИА Новости.</strong> Работа мобильного интернета возобновлена в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в полном объеме, сообщил в воскресенье белорусский оператор <a href="http://ria.ru/organization_a1/" target="_blank" data-auto="true">А1</a>.В воскресенье в Минске противники действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> провели очередную не согласованную с властями акцию протеста, по данным МВД, были задержаны около 200 человек. Оператор А1 днем в воскресенье сообщил, что пропускная способность мобильного интернета в Минске снижена по распоряжению уполномоченных госорганов. Мобильный интернет периодически ограничивается для воспрепятствования сбора протестующих, которые координируют свои действия через <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>."По состоянию на 19.00 (совпадает с мск) предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении оператора в <a href="https://twitter.com/a1belarus?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии </a>9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200927/sudba-1577827450.html
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а1, минск, белоруссия, в мире

В Минске восстановили работу мобильного интернета

19:57 27.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Работа мобильного интернета возобновлена в Минске в полном объеме, сообщил в воскресенье белорусский оператор А1.
В воскресенье в Минске противники действующего президента Александра Лукашенко провели очередную не согласованную с властями акцию протеста, по данным МВД, были задержаны около 200 человек. Оператор А1 днем в воскресенье сообщил, что пропускная способность мобильного интернета в Минске снижена по распоряжению уполномоченных госорганов. Мобильный интернет периодически ограничивается для воспрепятствования сбора протестующих, которые координируют свои действия через Telegram.
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"По состоянию на 19.00 (совпадает с мск) предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении оператора в Twitter.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
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В Минске начались задержания протестующих
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Протесты в БелоруссииА1МинскБелоруссияВ мире
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