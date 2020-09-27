https://ria.ru/20200927/internet-1577841659.html
В Минске снизили скорость мобильного интернета по требованию властей
Пропускная способность мобильного интернета в воскресенье в Минске снижена по распоряжению уполномоченных госорганов, сообщил белорусский оператор А1. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T14:27
2020-09-27T14:27
2020-09-27T17:27
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577849109_0:319:3074:2048_1400x0_80_0_0_53a103a957304cdb33a045b7f78f0f62.jpg
<strong>МИНСК, 27 сен – РИА Новости.</strong> Пропускная способность мобильного интернета в воскресенье в Минске снижена по распоряжению уполномоченных госорганов, сообщил белорусский оператор А1.Как передает корреспондент РИА Новости, в центре города, где проходит несанкционированная акция протеста, начались проблемы в работе мобильного интернета. Мобильный интернет у одного из минских операторов перестал работать как минимум в районе Немига, где часто собираются участники протестных акций.В воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> противники действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста, правоохранители уже провели задержания. Проблемы с мобильным интернетом традиционно наблюдаются в белорусской столице по воскресеньям, когда проходят наиболее массовые несанкционированные акции. Мобильный интернет ограничивается для воспрепятствования сбора протестующих, которые координируют свои действия через Telegram.В нем отмечается, что о восстановлении корректного доступа будет сообщено, "как только это станет возможным".Со своей стороны другой мобильный оператор, МТС, сообщил, что в воскресенье в Минске "в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов". "Сожалеем о сложившейся ситуации", - говорится в сообщении МТС в Facebook.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
Kas ir Visumā
Видосики с NEXTа, будут долго загружать протестующие.
10
1
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577849109_78:0:2809:2048_1400x0_80_0_0_1d7b61f09e037c78c03df63e31a26f76.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Пропускная способность мобильного интернета в воскресенье в Минске снижена по распоряжению уполномоченных госорганов, сообщил белорусский оператор А1.
Как передает корреспондент РИА Новости, в центре города, где проходит несанкционированная акция протеста, начались проблемы в работе мобильного интернета. Мобильный интернет у одного из минских операторов перестал работать как минимум в районе Немига, где часто собираются участники протестных акций.
В воскресенье в Минске
противники действующего президента Александра Лукашенко
проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста, правоохранители уже провели задержания. Проблемы с мобильным интернетом традиционно наблюдаются в белорусской столице по воскресеньям, когда проходят наиболее массовые несанкционированные акции. Мобильный интернет ограничивается для воспрепятствования сбора протестующих, которые координируют свои действия через Telegram.
"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 27 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении оператора в Twitter.
В нем отмечается, что о восстановлении корректного доступа будет сообщено, "как только это станет возможным".
Со своей стороны другой мобильный оператор, МТС, сообщил, что в воскресенье в Минске "в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов". "Сожалеем о сложившейся ситуации", - говорится в сообщении МТС в Facebook.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии
9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.