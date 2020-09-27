https://ria.ru/20200927/internet-1577841659.html

В Минске снизили скорость мобильного интернета по требованию властей

Пропускная способность мобильного интернета в воскресенье в Минске снижена по распоряжению уполномоченных госорганов, сообщил белорусский оператор А1. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T14:27

2020-09-27T14:27

2020-09-27T17:27

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 27 сен – РИА Новости.</strong> Пропускная способность мобильного интернета в воскресенье в Минске снижена по распоряжению уполномоченных госорганов, сообщил белорусский оператор А1.Как передает корреспондент РИА Новости, в центре города, где проходит несанкционированная акция протеста, начались проблемы в работе мобильного интернета. Мобильный интернет у одного из минских операторов перестал работать как минимум в районе Немига, где часто собираются участники протестных акций.В воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> противники действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста, правоохранители уже провели задержания. Проблемы с мобильным интернетом традиционно наблюдаются в белорусской столице по воскресеньям, когда проходят наиболее массовые несанкционированные акции. Мобильный интернет ограничивается для воспрепятствования сбора протестующих, которые координируют свои действия через Telegram.В нем отмечается, что о восстановлении корректного доступа будет сообщено, "как только это станет возможным".Со своей стороны другой мобильный оператор, МТС, сообщил, что в воскресенье в Минске "в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов". "Сожалеем о сложившейся ситуации", - говорится в сообщении МТС в Facebook.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.

https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html

Kas ir Visumā Видосики с NEXTа, будут долго загружать протестующие. 10

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире