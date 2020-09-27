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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200927/internet-1577841659.html
В Минске снизили скорость мобильного интернета по требованию властей
Пропускная способность мобильного интернета в воскресенье в Минске снижена по распоряжению уполномоченных госорганов, сообщил белорусский оператор А1. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T14:27
2020-09-27T17:27
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 сен – РИА Новости.</strong> Пропускная способность мобильного интернета в воскресенье в Минске снижена по распоряжению уполномоченных госорганов, сообщил белорусский оператор А1.Как передает корреспондент РИА Новости, в центре города, где проходит несанкционированная акция протеста, начались проблемы в работе мобильного интернета. Мобильный интернет у одного из минских операторов перестал работать как минимум в районе Немига, где часто собираются участники протестных акций.В воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> противники действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста, правоохранители уже провели задержания. Проблемы с мобильным интернетом традиционно наблюдаются в белорусской столице по воскресеньям, когда проходят наиболее массовые несанкционированные акции. Мобильный интернет ограничивается для воспрепятствования сбора протестующих, которые координируют свои действия через Telegram.В нем отмечается, что о восстановлении корректного доступа будет сообщено, "как только это станет возможным".Со своей стороны другой мобильный оператор, МТС, сообщил, что в воскресенье в Минске "в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов". "Сожалеем о сложившейся ситуации", - говорится в сообщении МТС в Facebook.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
https://ria.ru/20200919/belorussiya-1577458448.html
Видосики с NEXTа, будут долго загружать протестующие.
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минск
белоруссия
РИА Новости
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60
минск, белоруссия, в мире

В Минске снизили скорость мобильного интернета по требованию властей

14:27 27.09.2020 (обновлено: 17:27 27.09.2020)
4975
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАкции протеста оппозиции в Минске
Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Пропускная способность мобильного интернета в воскресенье в Минске снижена по распоряжению уполномоченных госорганов, сообщил белорусский оператор А1.
Как передает корреспондент РИА Новости, в центре города, где проходит несанкционированная акция протеста, начались проблемы в работе мобильного интернета. Мобильный интернет у одного из минских операторов перестал работать как минимум в районе Немига, где часто собираются участники протестных акций.
В воскресенье в Минске противники действующего президента Александра Лукашенко проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста, правоохранители уже провели задержания. Проблемы с мобильным интернетом традиционно наблюдаются в белорусской столице по воскресеньям, когда проходят наиболее массовые несанкционированные акции. Мобильный интернет ограничивается для воспрепятствования сбора протестующих, которые координируют свои действия через Telegram.

"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 27 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении оператора в Twitter.

В нем отмечается, что о восстановлении корректного доступа будет сообщено, "как только это станет возможным".
Со своей стороны другой мобильный оператор, МТС, сообщил, что в воскресенье в Минске "в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов". "Сожалеем о сложившейся ситуации", - говорится в сообщении МТС в Facebook.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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27 сентября, 14:37
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