https://ria.ru/20200927/igra-1577826601.html

"Мозгу нужно расслабляться". Вредно ли играть в игры на телефоне?

Игры в телефоне – это вредно? Психиатр, кандидат медицинских наук, специалист по игровым зависимостям Наталья Шемчук рассказала в интервью радио Sputnik, что не РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T02:00

2020-09-27T02:00

2020-09-27T02:00

наталья шемчук

смартфоны

здоровье

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Игры в телефоне – это вредно? Психиатр, кандидат медицинских наук, специалист по игровым зависимостям Наталья Шемчук рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200927/igra-1577781501.html" target="_blank">радио Sputnik</a>, что не все так однозначно.Игры в <a href="https://ria.ru/keyword_smartfony/" target="_blank">телефоне</a>, которые не требуют особой сосредоточенности и напряжения – те же шарики, которые нужно выстроить по три в ряд, – кажутся просто убийством времени. Но определенная польза в таких играх все же есть, считает психиатр Наталья Шемчук."Шарики позволяют расслабиться всем отделам мозга. Наш мозг сам выбирает способы расслабления. Кто-то для этого слушает классическую музыку (один слушает Вагнера, другой – Чайковского, но оба они расслабляются, хотя музыка разная), а другой человек скажет: как можно под это расслабиться?" – отметила Наталья Шемчук в интервью радио Sputnik.По ее мнению, если человек играет время от времени, после работы, а не вместо нее, то в таком досуге нет никакого повода для беспокойства – это не зависимость, а просто вид отдыха.Она добавила, что нет ничего страшного, если такие игры помогают избавиться от эмоционального, умственного и физического напряжения. Главное – чтобы это не мешало социальным и рабочим обязанностям человека, не замещало собой другие сферы его жизни.

https://ria.ru/20200926/zaryadka-1577207821.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья шемчук, смартфоны, здоровье, технологии, общество