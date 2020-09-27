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https://ria.ru/20200927/igra-1577826601.html
"Мозгу нужно расслабляться". Вредно ли играть в игры на телефоне?
Игры в телефоне – это вредно? Психиатр, кандидат медицинских наук, специалист по игровым зависимостям Наталья Шемчук рассказала в интервью радио Sputnik, что не РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T02:00
2020-09-27T02:00
наталья шемчук
смартфоны
здоровье
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Игры в телефоне – это вредно? Психиатр, кандидат медицинских наук, специалист по игровым зависимостям Наталья Шемчук рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200927/igra-1577781501.html" target="_blank">радио Sputnik</a>, что не все так однозначно.Игры в <a href="https://ria.ru/keyword_smartfony/" target="_blank">телефоне</a>, которые не требуют особой сосредоточенности и напряжения – те же шарики, которые нужно выстроить по три в ряд, – кажутся просто убийством времени. Но определенная польза в таких играх все же есть, считает психиатр Наталья Шемчук."Шарики позволяют расслабиться всем отделам мозга. Наш мозг сам выбирает способы расслабления. Кто-то для этого слушает классическую музыку (один слушает Вагнера, другой – Чайковского, но оба они расслабляются, хотя музыка разная), а другой человек скажет: как можно под это расслабиться?" – отметила Наталья Шемчук в интервью радио Sputnik.По ее мнению, если человек играет время от времени, после работы, а не вместо нее, то в таком досуге нет никакого повода для беспокойства – это не зависимость, а просто вид отдыха.Она добавила, что нет ничего страшного, если такие игры помогают избавиться от эмоционального, умственного и физического напряжения. Главное – чтобы это не мешало социальным и рабочим обязанностям человека, не замещало собой другие сферы его жизни.
https://ria.ru/20200926/zaryadka-1577207821.html
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наталья шемчук, смартфоны, здоровье, технологии, общество

"Мозгу нужно расслабляться". Вредно ли играть в игры на телефоне?

02:00 27.09.2020
4902
© РИА НовостиЭкран смартфона с заставкой игры "Ферма"
Экран смартфона с заставкой игры Ферма - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Игры в телефоне – это вредно? Психиатр, кандидат медицинских наук, специалист по игровым зависимостям Наталья Шемчук рассказала в интервью радио Sputnik, что не все так однозначно.
Игры в телефоне, которые не требуют особой сосредоточенности и напряжения – те же шарики, которые нужно выстроить по три в ряд, – кажутся просто убийством времени. Но определенная польза в таких играх все же есть, считает психиатр Наталья Шемчук.
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"Шарики позволяют расслабиться всем отделам мозга. Наш мозг сам выбирает способы расслабления. Кто-то для этого слушает классическую музыку (один слушает Вагнера, другой – Чайковского, но оба они расслабляются, хотя музыка разная), а другой человек скажет: как можно под это расслабиться?" – отметила Наталья Шемчук в интервью радио Sputnik.
По ее мнению, если человек играет время от времени, после работы, а не вместо нее, то в таком досуге нет никакого повода для беспокойства – это не зависимость, а просто вид отдыха.
"Нельзя путать просто расслабляющие игры с игровой зависимостью. Если человек ехал в метро – играл, вышел из метро – играет, пришел домой – опять продолжил, или играет вместо работы – это зависимость. А когда человек чем-то занят в свободное время 2-3 часа, то в этом нет никакой зависимости", – поделилась мнением с радио Sputnik Наталья Шемчук.
Она добавила, что нет ничего страшного, если такие игры помогают избавиться от эмоционального, умственного и физического напряжения. Главное – чтобы это не мешало социальным и рабочим обязанностям человека, не замещало собой другие сферы его жизни.
6613206
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Наталья ШемчукСмартфоныЗдоровьеТехнологииОбщество
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