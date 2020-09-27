https://ria.ru/20200927/gaz-1577858413.html

В Гродно милиция применила слезоточивый газ против протестующих

Милиция в белорусском Гродно в воскресенье применяла в отношении протестующих, которые вели себя агрессивно, спецсредства, в том числе слезоточивый газ,... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T22:08

2020-09-27T22:08

2020-09-27T22:08

протесты в белоруссии

гродно

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 27 сен – РИА Новости.</strong> Милиция в белорусском <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> в воскресенье применяла в отношении протестующих, которые вели себя агрессивно, спецсредства, в том числе слезоточивый газ, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.В воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> и других городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> прошли акции протеста, по данным МВД, было задержано около 200 человек. Ранее применение спецсредств в отношении протестующих РИА Новости подтвердили в УВД Гомельской и Могилевской области. Так, в <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a> правоохранители применили в отношении протестующих слезоточивый газ и светошумовые патроны.По его словам, правоохранители прибегали к использованию спецсредств, когда в их отношении протестующие применяли насилие, вели себя агрессивно. "По данным фактам будет возбужден ряд уголовных дела, Следственный комитет уже работает", - рассказал собеседник агентства.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

Александр Аникин Несомненно, это правильное решение. Настолько небольшую кучку прозападных отщепенцев, наймитов координаторов полулегальных групп в антибеларуских и антироссийских соцсетях, этих преклоняющихся перед золотым тельцом и ненавидящих всё исконное, аграрное, забывших , где их дом и где их Родина, предавших память предков, отдавших немало за становление независимой Беларуси, только так и нужно приводить в чувство. За Беларусь! За свободу! 23

VVV VVV Жестокость - последнее прибежище всякой рушащейся власти. 14

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гродно, белоруссия, в мире