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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200927/gaz-1577858413.html
В Гродно милиция применила слезоточивый газ против протестующих
Милиция в белорусском Гродно в воскресенье применяла в отношении протестующих, которые вели себя агрессивно, спецсредства, в том числе слезоточивый газ,... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T22:08
2020-09-27T22:08
протесты в белоруссии
гродно
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 сен – РИА Новости.</strong> Милиция в белорусском <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> в воскресенье применяла в отношении протестующих, которые вели себя агрессивно, спецсредства, в том числе слезоточивый газ, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.В воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> и других городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> прошли акции протеста, по данным МВД, было задержано около 200 человек. Ранее применение спецсредств в отношении протестующих РИА Новости подтвердили в УВД Гомельской и Могилевской области. Так, в <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a> правоохранители применили в отношении протестующих слезоточивый газ и светошумовые патроны.По его словам, правоохранители прибегали к использованию спецсредств, когда в их отношении протестующие применяли насилие, вели себя агрессивно. "По данным фактам будет возбужден ряд уголовных дела, Следственный комитет уже работает", - рассказал собеседник агентства.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
Несомненно, это правильное решение. Настолько небольшую кучку прозападных отщепенцев, наймитов координаторов полулегальных групп в антибеларуских и антироссийских соцсетях, этих преклоняющихся перед золотым тельцом и ненавидящих всё исконное, аграрное, забывших , где их дом и где их Родина, предавших память предков, отдавших немало за становление независимой Беларуси, только так и нужно приводить в чувство. За Беларусь! За свободу!
23
Жестокость - последнее прибежище всякой рушащейся власти.
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8
гродно
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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гродно, белоруссия, в мире

В Гродно милиция применила слезоточивый газ против протестующих

22:08 27.09.2020
1310
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акций протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акций протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 27 сен – РИА Новости. Милиция в белорусском Гродно в воскресенье применяла в отношении протестующих, которые вели себя агрессивно, спецсредства, в том числе слезоточивый газ, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В воскресенье в Минске и других городах Белоруссии прошли акции протеста, по данным МВД, было задержано около 200 человек. Ранее применение спецсредств в отношении протестующих РИА Новости подтвердили в УВД Гомельской и Могилевской области. Так, в Гомеле правоохранители применили в отношении протестующих слезоточивый газ и светошумовые патроны.

"В определенных случаях в отношении участников несанкционированных массовых мероприятий в воскресенье применялись спецсредства, в том числе слезоточивый газ", - рассказал представитель пресс-службы.

По его словам, правоохранители прибегали к использованию спецсредств, когда в их отношении протестующие применяли насилие, вели себя агрессивно. "По данным фактам будет возбужден ряд уголовных дела, Следственный комитет уже работает", - рассказал собеседник агентства.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
8500129
Обсудить8
Протесты в БелоруссииГродноБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Несомненно, это правильное решение. Настолько небольшую кучку прозападных отщепенцев, наймитов координаторов полулегальных групп в антибеларуских и антироссийских соцсетях, этих преклоняющихся перед золотым тельцом и ненавидящих всё исконное, аграрное, забывших , где их дом и где их Родина, предавших память предков, отдавших немало за становление независимой Беларуси, только так и нужно приводить в чувство. За Беларусь! За свободу!
27 сентября, 22:20
Александр АникинАлександр Аникин
2201000
Жестокость - последнее прибежище всякой рушащейся власти.
27 сентября, 22:41
VVVVV VVV
500027
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