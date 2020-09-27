https://ria.ru/20200927/evrovidenie-1577844827.html

Академия Крутого прокомментировала итоги отбора на "Детское Евровидение"

В "Академии Игоря Крутого" прокомментировали РИА Новости претензии мамы одного из участников национального отборочного тура на конкурс "Детское Евровидение" на... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T15:47

2020-09-27T15:47

2020-09-27T15:47

культура

шоу-бизнес

алексей воробьев

детское "евровидение"

игорь крутой

сергей лазарев

санкт-петербург

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> В "Академии <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krutojj/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Крутого</a>" прокомментировали РИА Новости претензии мамы одного из участников национального отборочного тура на конкурс "Детское Евровидение" на якобы "непрозрачное" голосование.Одиннадцатилетняя София Феськова из <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> представит Россию на международном конкурсе детской песни "Евровидение–2020", финал национального отборочного тура прошел в столице в пятницу, сообщила РИА Новости пресс-служба "Академии Игоря Крутого".Ранее СМИ сообщили, что мама одно из участников - Рутгера Гарехта, занимавшего лидирующую позицию, заявила, что зрительское голосование было "непрозрачно" по мнению многих родителей и результат конкурса требует пересмотра.Она напомнила, что подобная ситуация случилась на конкурсе "Евровидение" с <a href="http://ria.ru/person_Lazarev_Sergejj/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лазаревым</a>, который лидировал по результатам зрительского голосования, но в результате он занял третье место.Финал национально отборочного тура "Детское Евровидение" прошел 25 сентября. На официальном сайте "Детского Евровидения–2020" за юных артистов голосовали поклонники их талантов. Также был сформирован пул профессионального жюри, в состав которого вошли представители творческих профессий и российского шоу-бизнеса: певцы Юлия Савичева, <a href="http://ria.ru/person_AleksejjVorobev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Воробьев</a>, Лена Катина, Полина Богусевич, Михаил Смирнов.В финале участвовали 11 конкурсантов из разных регионов нашей страны. В этом году из-за ограничений, связанных с COVID–19, запись концерта проходила без зрителей.

https://ria.ru/20200926/evrovidenie-1577825727.html

https://ria.ru/20200919/evrovidenie-1577480173.html

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санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, алексей воробьев, детское "евровидение", игорь крутой, сергей лазарев, санкт-петербург