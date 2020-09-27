Академия Крутого прокомментировала итоги отбора на "Детское Евровидение"
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В "Академии Игоря Крутого" прокомментировали РИА Новости претензии мамы одного из участников национального отборочного тура на конкурс "Детское Евровидение" на якобы "непрозрачное" голосование.
Одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга представит Россию на международном конкурсе детской песни "Евровидение–2020", финал национального отборочного тура прошел в столице в пятницу, сообщила РИА Новости пресс-служба "Академии Игоря Крутого".
Ранее СМИ сообщили, что мама одно из участников - Рутгера Гарехта, занимавшего лидирующую позицию, заявила, что зрительское голосование было "непрозрачно" по мнению многих родителей и результат конкурса требует пересмотра.
"Лидером зрительского голосования был Рутгер Гарехт. Но в финале голоса зрителей суммировались с голосами профессионального жюри, после суммирования победила Софья Феськова. Голосование проводилось по всем правилам Европейского вещательного союза", - рассказала РИА Новости PR-менеджер Академии Алена Мажарова.
Она напомнила, что подобная ситуация случилась на конкурсе "Евровидение" с Сергеем Лазаревым, который лидировал по результатам зрительского голосования, но в результате он занял третье место.
"Нам звонят родители других детей, участвовавших в конкурсе, выражают поддержку, они единодушно считают, что травля ребенка недопустима", - рассказала Мажарова.
Финал национально отборочного тура "Детское Евровидение" прошел 25 сентября. На официальном сайте "Детского Евровидения–2020" за юных артистов голосовали поклонники их талантов. Также был сформирован пул профессионального жюри, в состав которого вошли представители творческих профессий и российского шоу-бизнеса: певцы Юлия Савичева, Алексей Воробьев, Лена Катина, Полина Богусевич, Михаил Смирнов.
В финале участвовали 11 конкурсантов из разных регионов нашей страны. В этом году из-за ограничений, связанных с COVID–19, запись концерта проходила без зрителей.