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https://ria.ru/20200927/evrovidenie-1577844827.html
Академия Крутого прокомментировала итоги отбора на "Детское Евровидение"
В "Академии Игоря Крутого" прокомментировали РИА Новости претензии мамы одного из участников национального отборочного тура на конкурс "Детское Евровидение" на... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T15:47
2020-09-27T15:47
культура
шоу-бизнес
алексей воробьев
детское "евровидение"
игорь крутой
сергей лазарев
санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> В "Академии <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krutojj/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Крутого</a>" прокомментировали РИА Новости претензии мамы одного из участников национального отборочного тура на конкурс "Детское Евровидение" на якобы "непрозрачное" голосование.Одиннадцатилетняя София Феськова из <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> представит Россию на международном конкурсе детской песни "Евровидение–2020", финал национального отборочного тура прошел в столице в пятницу, сообщила РИА Новости пресс-служба "Академии Игоря Крутого".Ранее СМИ сообщили, что мама одно из участников - Рутгера Гарехта, занимавшего лидирующую позицию, заявила, что зрительское голосование было "непрозрачно" по мнению многих родителей и результат конкурса требует пересмотра.Она напомнила, что подобная ситуация случилась на конкурсе "Евровидение" с <a href="http://ria.ru/person_Lazarev_Sergejj/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лазаревым</a>, который лидировал по результатам зрительского голосования, но в результате он занял третье место.Финал национально отборочного тура "Детское Евровидение" прошел 25 сентября. На официальном сайте "Детского Евровидения–2020" за юных артистов голосовали поклонники их талантов. Также был сформирован пул профессионального жюри, в состав которого вошли представители творческих профессий и российского шоу-бизнеса: певцы Юлия Савичева, <a href="http://ria.ru/person_AleksejjVorobev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Воробьев</a>, Лена Катина, Полина Богусевич, Михаил Смирнов.В финале участвовали 11 конкурсантов из разных регионов нашей страны. В этом году из-за ограничений, связанных с COVID–19, запись концерта проходила без зрителей.
https://ria.ru/20200926/evrovidenie-1577825727.html
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шоу-бизнес, алексей воробьев, детское "евровидение", игорь крутой, сергей лазарев, санкт-петербург

Академия Крутого прокомментировала итоги отбора на "Детское Евровидение"

15:47 27.09.2020
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© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses"Детское Евровидение - 2017" в Тбилиси
Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В "Академии Игоря Крутого" прокомментировали РИА Новости претензии мамы одного из участников национального отборочного тура на конкурс "Детское Евровидение" на якобы "непрозрачное" голосование.
Одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга представит Россию на международном конкурсе детской песни "Евровидение–2020", финал национального отборочного тура прошел в столице в пятницу, сообщила РИА Новости пресс-служба "Академии Игоря Крутого".
Ранее СМИ сообщили, что мама одно из участников - Рутгера Гарехта, занимавшего лидирующую позицию, заявила, что зрительское голосование было "непрозрачно" по мнению многих родителей и результат конкурса требует пересмотра.
"Лидером зрительского голосования был Рутгер Гарехт. Но в финале голоса зрителей суммировались с голосами профессионального жюри, после суммирования победила Софья Феськова. Голосование проводилось по всем правилам Европейского вещательного союза", - рассказала РИА Новости PR-менеджер Академии Алена Мажарова.
Сцена конкурса Детское Евровидение-2017 - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 23:22
Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием
Она напомнила, что подобная ситуация случилась на конкурсе "Евровидение" с Сергеем Лазаревым, который лидировал по результатам зрительского голосования, но в результате он занял третье место.
"Нам звонят родители других детей, участвовавших в конкурсе, выражают поддержку, они единодушно считают, что травля ребенка недопустима", - рассказала Мажарова.
Финал национально отборочного тура "Детское Евровидение" прошел 25 сентября. На официальном сайте "Детского Евровидения–2020" за юных артистов голосовали поклонники их талантов. Также был сформирован пул профессионального жюри, в состав которого вошли представители творческих профессий и российского шоу-бизнеса: певцы Юлия Савичева, Алексей Воробьев, Лена Катина, Полина Богусевич, Михаил Смирнов.
В финале участвовали 11 конкурсантов из разных регионов нашей страны. В этом году из-за ограничений, связанных с COVID–19, запись концерта проходила без зрителей.
Евровидение - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 13:34Культура
Организаторы "Евровидения" назвали четыре сценария проведения конкурса
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КультураШоу-бизнесАлексей ВоробьевДетское "Евровидение"Игорь КрутойСергей ЛазаревСанкт-Петербург
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