https://ria.ru/20200927/ekonomika-1577848574.html

Новак оценил усилия России по недопущению коллапса мировой экономики

Россия делает все возможное, чтобы не допустить коллапса энергетического рынка и, как следствие, всей мировой экономики; при этом отрасль будет долго... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T17:33

2020-09-27T17:33

2020-09-27T21:16

большая двадцатка

александр новак

экономика

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Россия делает все возможное, чтобы не допустить коллапса энергетического рынка и, как следствие, всей мировой экономики; при этом отрасль будет долго восстанавливаться после шока, связанного с пандемией COVID-19, заявил министр энергетики России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Новак</a>, выступая на заседании глав Минэнерго <a href="http://ria.ru/organization_Bolshaja_dvadcatka/" target="_blank" data-auto="true">G20</a>.Министр напомнил, что из-за COVID-19 мир столкнулся с невиданным шоком, примерно две трети населения планеты уже побывало в режиме самоизоляции. Однако энергетический сектор, вопреки сложностям, продемонстрировал устойчивость. Все услуги по предоставлению электроэнергии, тепла, нефтепродуктов продолжают оказываться в непрерывном режиме.По словам министра, сегодня очевидно, что структура энергетической отрасли будет трансформироваться как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Ее восстановление не будет быстрым, отрасль будет достаточно долго выходить на докризисные показатели."Текущая ситуации не ограничена исключительно энергетическим рынком — серьезный спад переживает вся глобальная экономика. Считаю, что энергетический сектор как двигатель мировой экономики должен стоять в авангарде эффективного преодоления подобных кризисов и последующего восстановления", — заключил Новак.

https://ria.ru/20200925/ekonomika-1577774372.html

https://ria.ru/20200923/ssha-1577667998.html

Сергей Савин Лучше бы свою, автономную экономику развивали и грохнули мировую. Мы как всегда святее Папы римского. Ведь все равно спасибо никто не скажет! 10

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большая двадцатка, александр новак, экономика