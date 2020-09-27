https://ria.ru/20200927/ekonomika-1577848574.html
Новак оценил усилия России по недопущению коллапса мировой экономики
Россия делает все возможное, чтобы не допустить коллапса энергетического рынка и, как следствие, всей мировой экономики; при этом отрасль будет долго... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T17:33
2020-09-27T17:33
2020-09-27T21:16
большая двадцатка
александр новак
экономика
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Россия делает все возможное, чтобы не допустить коллапса энергетического рынка и, как следствие, всей мировой экономики; при этом отрасль будет долго восстанавливаться после шока, связанного с пандемией COVID-19, заявил министр энергетики России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Новак</a>, выступая на заседании глав Минэнерго <a href="http://ria.ru/organization_Bolshaja_dvadcatka/" target="_blank" data-auto="true">G20</a>.Министр напомнил, что из-за COVID-19 мир столкнулся с невиданным шоком, примерно две трети населения планеты уже побывало в режиме самоизоляции. Однако энергетический сектор, вопреки сложностям, продемонстрировал устойчивость. Все услуги по предоставлению электроэнергии, тепла, нефтепродуктов продолжают оказываться в непрерывном режиме.По словам министра, сегодня очевидно, что структура энергетической отрасли будет трансформироваться как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Ее восстановление не будет быстрым, отрасль будет достаточно долго выходить на докризисные показатели."Текущая ситуации не ограничена исключительно энергетическим рынком — серьезный спад переживает вся глобальная экономика. Считаю, что энергетический сектор как двигатель мировой экономики должен стоять в авангарде эффективного преодоления подобных кризисов и последующего восстановления", — заключил Новак.
https://ria.ru/20200925/ekonomika-1577774372.html
https://ria.ru/20200923/ssha-1577667998.html
Сергей Савин
Лучше бы свою, автономную экономику развивали и грохнули мировую. Мы как всегда святее Папы римского. Ведь все равно спасибо никто не скажет!
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большая двадцатка, александр новак, экономика
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Россия делает все возможное, чтобы не допустить коллапса энергетического рынка и, как следствие, всей мировой экономики; при этом отрасль будет долго восстанавливаться после шока, связанного с пандемией COVID-19, заявил министр энергетики России Александр Новак
, выступая на заседании глав Минэнерго G20
.
"В этом году это уже вторая встреча министров энергетики G20, мы собирались в апреле для выработки совместных мер реагирования ввиду беспрецедентного спада экономической активности. <...> Россия взяла на себя беспрецедентные обязательства по балансировке рынка как ответственный участник энергетического рынка. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы не допустить коллапса на энергетическом рынке и, как следствие, глобальной мировой экономики", — сказал Новак.
Министр напомнил, что из-за COVID-19 мир столкнулся с невиданным шоком, примерно две трети населения планеты уже побывало в режиме самоизоляции. Однако энергетический сектор, вопреки сложностям, продемонстрировал устойчивость. Все услуги по предоставлению электроэнергии, тепла, нефтепродуктов продолжают оказываться в непрерывном режиме.
"Энергетика стала одной из наиболее пострадавших отраслей ввиду резкого падения спроса. В апреле мы наблюдали, наверное, самый худший период. Спрос на продукцию нефтепереработки упал примерно на 28-30 процентов, в основном в результате сокращения автомобильных и авиаперевозок. Объем инвестиций компаний в добычу сократился на 25-30 процентов, в среднем в этом году мы ожидаем падения спроса на нефть на уровне десяти процентов, — сказал Новак.
По словам министра, сегодня очевидно, что структура энергетической отрасли будет трансформироваться как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Ее восстановление не будет быстрым, отрасль будет достаточно долго выходить на докризисные показатели.
"Текущая ситуации не ограничена исключительно энергетическим рынком — серьезный спад переживает вся глобальная экономика. Считаю, что энергетический сектор как двигатель мировой экономики должен стоять в авангарде эффективного преодоления подобных кризисов и последующего восстановления", — заключил Новак.