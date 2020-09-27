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В Калининградской области в понедельник объявлен траур по погибшим в ДТП
Калининградские власти объявили в понедельник траур по погибшим в аварии с участием рейсового автобуса и песковоза, по последним данным жертвами ДТП стали семь... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T15:41
2020-09-27T16:17
калининградская область
зеленоградский район
происшествия
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<strong>КАЛИНИНГРАД, 27 сен - РИА Новости.</strong> Калининградские власти объявили в понедельник траур по погибшим в аварии с участием рейсового автобуса и песковоза, по последним данным жертвами ДТП стали семь человек, в том числе один ребенок, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.На автодороге между поселками Кумачево и Круглово <a href="http://ria.ru/location_Zelenogradskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Зеленоградского района</a> столкнулись рейсовый автобус номер 120 и грузовик с песком. Как сообщили в УМВД, по предварительной версии, автобус выехал на встречную полосу. По данным областного правительства, на момент трагедии в автобусе могло находиться до 15 человек, включая водителя и кондуктора. Ранее региональный минздрав сообщил о госпитализации 10 пострадавших в аварии.Следователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета РФ по <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a> начали доследственную проверку по факту автоаварии, они работают на месте ДТП. Областная прокуратура также начала проверку по факту аварии. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Зеленоградском городском округе по статье 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения).
https://ria.ru/20200927/dtp-1577841355.html
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калининградская область
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калининградская область, зеленоградский район, происшествия

В Калининградской области в понедельник объявлен траур по погибшим в ДТП

15:41 27.09.2020 (обновлено: 16:17 27.09.2020)
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© Фото : МЧС РоссииДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области
ДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : МЧС России
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КАЛИНИНГРАД, 27 сен - РИА Новости. Калининградские власти объявили в понедельник траур по погибшим в аварии с участием рейсового автобуса и песковоза, по последним данным жертвами ДТП стали семь человек, в том числе один ребенок, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.
"После того, как губернатор Антон Алиханов побывал на месте ДТП, он посетил также больницы, куда были доставлены пострадавшие, поговорил с врачами. Семьям погибших будет оказана материальная помощь. Понедельник 28 сентября в регионе объявлен траурным днём", - сказал Лысков.
На автодороге между поселками Кумачево и Круглово Зеленоградского района столкнулись рейсовый автобус номер 120 и грузовик с песком. Как сообщили в УМВД, по предварительной версии, автобус выехал на встречную полосу. По данным областного правительства, на момент трагедии в автобусе могло находиться до 15 человек, включая водителя и кондуктора. Ранее региональный минздрав сообщил о госпитализации 10 пострадавших в аварии.
Следователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета РФ по Калининградской области начали доследственную проверку по факту автоаварии, они работают на месте ДТП. Областная прокуратура также начала проверку по факту аварии. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Зеленоградском городском округе по статье 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения).
ДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 14:23
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