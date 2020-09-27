https://ria.ru/20200927/dtp-1577844599.html

В Калининградской области в понедельник объявлен траур по погибшим в ДТП

Калининградские власти объявили в понедельник траур по погибшим в аварии с участием рейсового автобуса и песковоза, по последним данным жертвами ДТП стали семь... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T15:41

2020-09-27T15:41

2020-09-27T16:17

калининградская область

зеленоградский район

происшествия

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<strong>КАЛИНИНГРАД, 27 сен - РИА Новости.</strong> Калининградские власти объявили в понедельник траур по погибшим в аварии с участием рейсового автобуса и песковоза, по последним данным жертвами ДТП стали семь человек, в том числе один ребенок, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.На автодороге между поселками Кумачево и Круглово <a href="http://ria.ru/location_Zelenogradskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Зеленоградского района</a> столкнулись рейсовый автобус номер 120 и грузовик с песком. Как сообщили в УМВД, по предварительной версии, автобус выехал на встречную полосу. По данным областного правительства, на момент трагедии в автобусе могло находиться до 15 человек, включая водителя и кондуктора. Ранее региональный минздрав сообщил о госпитализации 10 пострадавших в аварии.Следователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета РФ по <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a> начали доследственную проверку по факту автоаварии, они работают на месте ДТП. Областная прокуратура также начала проверку по факту аварии. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Зеленоградском городском округе по статье 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения).

https://ria.ru/20200927/dtp-1577841355.html

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калининградская область

зеленоградский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калининградская область, зеленоградский район, происшествия