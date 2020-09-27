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https://ria.ru/20200927/dtp-1577843742.html
Власти уточнили количество погибших при ДТП под Калининградом
Шесть человек погибли в ДТП с участием автобуса и песковоза под Калининградом, по уточненным данным, сообщил журналистам руководитель пресс-службы правительства РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T15:23
2020-09-27T17:10
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининградская область
зеленоградский район
калининград
происшествия
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<strong>КАЛИНИНГРАД, 27 сен — РИА Новости.</strong> Шесть человек погибли в ДТП с участием автобуса и песковоза под <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининградом</a>, по уточненным данным, сообщил журналистам руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.Ранее сообщалось о семи жертвах аварии.На автодороге между поселками Кумачево и Круглово <a href="http://ria.ru/location_Zelenogradskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Зеленоградского района</a> столкнулись рейсовый автобус номер 120 и грузовик с песком. Как сообщили в УМВД, по предварительной версии, автобус выехал на встречную полосу.По его словам, на момент трагедии в автобусе могло находиться до 15 человек, включая водителя и кондуктора. Ранее региональный Минздрав сообщил о госпитализации десяти пострадавших в аварии.По его словам, дорога на участке, где произошла авария, перекрыта. На месте сейчас работают следственные органы, после окончания их действий дорожники приступят к расчистке дороги и восстановят движение.Следователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета по <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a> начали доследственную проверку по факту автоаварии, они работают на месте ДТП. Областная прокуратура также начала проверку по факту аварии.Ространснадзор изучает обстоятельства ДТП с автобусом и песковозом в Калининграде, по итогам будет принято решение о необходимости внеплановой проверки, сообщил РИА Новости представитель ведомства.В ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону сообщили, что для ликвидации последствий ДТП привлечены 43 человека, 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — 20 человек и шесть единиц техники. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Зеленоградском городском округе по статье 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил дорожного движения").
https://ria.ru/20200927/dtp-1577841355.html
https://ria.ru/20200922/avtobus-1577583762.html
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калининградская область
зеленоградский район
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федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, зеленоградский район, калининград, происшествия

Власти уточнили количество погибших при ДТП под Калининградом

15:23 27.09.2020 (обновлено: 17:10 27.09.2020)
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© Фото : МЧС РоссииДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области
ДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : МЧС России
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КАЛИНИНГРАД, 27 сен — РИА Новости. Шесть человек погибли в ДТП с участием автобуса и песковоза под Калининградом, по уточненным данным, сообщил журналистам руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Ранее сообщалось о семи жертвах аварии.
На автодороге между поселками Кумачево и Круглово Зеленоградского района столкнулись рейсовый автобус номер 120 и грузовик с песком. Как сообщили в УМВД, по предварительной версии, автобус выехал на встречную полосу.

"На текущий момент погибло шесть человек, в том числе ребенок девяти лет, шесть человек в тяжелом состоянии в больнице. Погиб водитель грузовика, водитель автобуса жив, он на операции, врачи борются за его жизнь <...> Губернатор выехал на место ДТП, начальники УМВД, ГИБДД, ГУ МЧС, министр транспорта региона. От лица правительства хотим выразить глубокие соболезнования семьям погибших", — сказал Лысков.

По его словам, на момент трагедии в автобусе могло находиться до 15 человек, включая водителя и кондуктора. Ранее региональный Минздрав сообщил о госпитализации десяти пострадавших в аварии.
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"Автобус, который попал в ДТП, был практически новый, ему полтора года. С утра и водитель, и транспортное средство прошли необходимые осмотры, нареканий они не вызвали, были допущены к рейсу. Состояние дорожного полотна на месте ДТП нормативное как по ширине, так и по состоянию асфальтового покрытия. Участок дороги прямой, деревьев на обочине не было", — добавил Лысков.

По его словам, дорога на участке, где произошла авария, перекрыта. На месте сейчас работают следственные органы, после окончания их действий дорожники приступят к расчистке дороги и восстановят движение.
Следователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета по Калининградской области начали доследственную проверку по факту автоаварии, они работают на месте ДТП. Областная прокуратура также начала проверку по факту аварии.
Ространснадзор изучает обстоятельства ДТП с автобусом и песковозом в Калининграде, по итогам будет принято решение о необходимости внеплановой проверки, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

"На место выехал заместитель начальника Северо-Западного управления Госавтодорнадзора Игорь Обыночный. Изучаются обстоятельства случившегося. По итогам будет принято решение о необходимости проведения внеплановой проверки по факту аварии", — сказал собеседник агентства.

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01033112
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Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Калининградская областьЗеленоградский районКалининградПроисшествия
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