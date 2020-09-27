https://ria.ru/20200927/dtp-1577843742.html

Власти уточнили количество погибших при ДТП под Калининградом

Шесть человек погибли в ДТП с участием автобуса и песковоза под Калининградом, по уточненным данным, сообщил журналистам руководитель пресс-службы правительства РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T15:23

2020-09-27T15:23

2020-09-27T17:10

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининградская область

зеленоградский район

калининград

происшествия

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<strong>КАЛИНИНГРАД, 27 сен — РИА Новости.</strong> Шесть человек погибли в ДТП с участием автобуса и песковоза под <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининградом</a>, по уточненным данным, сообщил журналистам руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.Ранее сообщалось о семи жертвах аварии.На автодороге между поселками Кумачево и Круглово <a href="http://ria.ru/location_Zelenogradskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Зеленоградского района</a> столкнулись рейсовый автобус номер 120 и грузовик с песком. Как сообщили в УМВД, по предварительной версии, автобус выехал на встречную полосу.По его словам, на момент трагедии в автобусе могло находиться до 15 человек, включая водителя и кондуктора. Ранее региональный Минздрав сообщил о госпитализации десяти пострадавших в аварии.По его словам, дорога на участке, где произошла авария, перекрыта. На месте сейчас работают следственные органы, после окончания их действий дорожники приступят к расчистке дороги и восстановят движение.Следователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета по <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a> начали доследственную проверку по факту автоаварии, они работают на месте ДТП. Областная прокуратура также начала проверку по факту аварии.Ространснадзор изучает обстоятельства ДТП с автобусом и песковозом в Калининграде, по итогам будет принято решение о необходимости внеплановой проверки, сообщил РИА Новости представитель ведомства.В ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону сообщили, что для ликвидации последствий ДТП привлечены 43 человека, 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — 20 человек и шесть единиц техники. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Зеленоградском городском округе по статье 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил дорожного движения").

https://ria.ru/20200927/dtp-1577841355.html

https://ria.ru/20200922/avtobus-1577583762.html

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калининградская область

зеленоградский район

калининград

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, зеленоградский район, калининград, происшествия