https://ria.ru/20200927/dtp-1577842548.html

В Калининградской области возбудили уголовные дела после ДТП с автобусом

Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения после крупного ДТП в Калининградской области с участием автобуса и песковоза,... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T14:49

2020-09-27T14:49

2020-09-27T20:04

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининградская область

происшествия

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<strong>КАЛИНИНГРАД, 27 сен - РИА Новости.</strong> Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения после крупного ДТП в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a> с участием автобуса и песковоза, где погибли семь человек, 10 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД.На автодороге между поселками Кумачево и Круглово Зеленоградского района столкнулись рейсовый автобус и грузовик с песком. На данный момент есть сведения о гибели в результате ДТП семерых человек, в числе которых ребенок. По данным регионального минздрава, госпитализированы 10 человек. Как сообщили в УМВД, по предварительной версии, автобус выехал на встречную полосу.Кроме того, прокуратура заявила что возбуждены два уголовных делаСледователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета РФ начали доследственную проверку по факту автоаварии, они работают на месте ДТП. Областная прокуратура также начала проверку по факту аварии.В ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону сообщили, что для ликвидации последствий ДТП привлечены 43 человека, 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — 20 человек и шесть единиц техники.

https://ria.ru/20200927/dtp-1577841355.html

россия

калининградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, происшествия