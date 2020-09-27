Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200927/dtp-1577842548.html
В Калининградской области возбудили уголовные дела после ДТП с автобусом
Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения после крупного ДТП в Калининградской области с участием автобуса и песковоза,... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T14:49
2020-09-27T20:04
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577838667_0:61:649:426_1400x0_80_0_0_4ad0c2af37e0454824b6837914e14498.jpg
<strong>КАЛИНИНГРАД, 27 сен - РИА Новости.</strong> Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения после крупного ДТП в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a> с участием автобуса и песковоза, где погибли семь человек, 10 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД.На автодороге между поселками Кумачево и Круглово Зеленоградского района столкнулись рейсовый автобус и грузовик с песком. На данный момент есть сведения о гибели в результате ДТП семерых человек, в числе которых ребенок. По данным регионального минздрава, госпитализированы 10 человек. Как сообщили в УМВД, по предварительной версии, автобус выехал на встречную полосу.Кроме того, прокуратура заявила что возбуждены два уголовных делаСледователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета РФ начали доследственную проверку по факту автоаварии, они работают на месте ДТП. Областная прокуратура также начала проверку по факту аварии.В ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону сообщили, что для ликвидации последствий ДТП привлечены 43 человека, 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — 20 человек и шесть единиц техники.
https://ria.ru/20200927/dtp-1577841355.html
россия
калининградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577838667_0:0:649:486_1400x0_80_0_0_dd8da1aeff7fd68358e149c936aa4ebc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, происшествия

В Калининградской области возбудили уголовные дела после ДТП с автобусом

14:49 27.09.2020 (обновлено: 20:04 27.09.2020)
978
© Фото : МЧС РоссииДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области
ДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 27 сен - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения после крупного ДТП в Калининградской области с участием автобуса и песковоза, где погибли семь человек, 10 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД.
На автодороге между поселками Кумачево и Круглово Зеленоградского района столкнулись рейсовый автобус и грузовик с песком. На данный момент есть сведения о гибели в результате ДТП семерых человек, в числе которых ребенок. По данным регионального минздрава, госпитализированы 10 человек. Как сообщили в УМВД, по предварительной версии, автобус выехал на встречную полосу.

"УМВД по Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Зеленоградском городском округе по статье 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения)", - сообщили в полиции.

Кроме того, прокуратура заявила что возбуждены два уголовных дела

"Два уголовных дела — по статье 264 (нарушение правил дорожного движения) и по статье 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после ДТП в Зеленоградском районе. По требованию прокурора Калининградской области оба дела изъяты из производства органов полиции и переданы для расследования в следственное управление СК РФ по Калининградской области", - сказала представитель ведомства.

Следователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета РФ начали доследственную проверку по факту автоаварии, они работают на месте ДТП. Областная прокуратура также начала проверку по факту аварии.
В ГУ МЧС по региону сообщили, что для ликвидации последствий ДТП привлечены 43 человека, 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — 20 человек и шесть единиц техники.
ДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 14:23
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2020 году
210910
Обсудить0
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Калининградская областьПроисшествия
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана обострение в Карабахе
ДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области
Семь человек погибли в аварии с автобусом в Калининградской области
ДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области
Власти уточнили количество погибших при ДТП под Калининградом
Владимир Джабаров
Совфед готов подключиться к урегулированию ситуации в Карабахе
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом
Выживший при крушении Ан-26 на Украине рассказал о спасении
В Вятскополянском районе Кировской области под землю провалился дом
В кировской деревне дом ушел под землю
Паводок в Хабаровске
Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре вырос за сутки на 19 см
Флаг Армении
Ереван призвал сограждан в России не вестись на провокации из-за Карабаха
Ученики во время урока
Эксперт рассказал, почему дети теряют мотивацию к учебе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске
Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку
Машина скорой помощи в Мадриде
В мадридском зоопарке на женщину напала горилла
Актриса Yuko Takeuchi
Актриса из фильма "Звонок" покончила с собой
Никита Логинов
СМИ: умер актер из "Антикиллера" и "ДМБ" Никита Логинов
На месте обрушения надземного перехода в Ступино
Пострадавший рассказал об обрушении перехода в Ступино
На месте обрушения надземного перехода в Ступино
Названа предварительная причина обрушения перехода в Подмосковье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
02:03Названы необычные признаки приближающегося инсульта
02:00Как не заболеть вирусной инфекцией? Пять лайфхаков
01:43Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны
01:40Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"
01:36Форум регионов России и Белоруссии впервые пройдет онлайн из-за COVID-19
01:19Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
01:12Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
01:10Россия "доверяет мудрости белорусского народа", заявила Матвиенко
01:05На МКС увеличилась скорость утечки воздуха
00:47Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
00:41Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США
00:26В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19
00:18Назван регион с самым здоровым образом жизни
00:05Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
23:39Посол России назвал главную помеху восстановлению сообщения с Белоруссией
23:13В Карабахе сообщили о десятках погибших в результате боевых действий
23:05В Москве умерли 16 пациентов с коронавирусом
22:42США прокомментировали обострение конфликта в Карабахе
22:36Армения сообщила о захвате азербайджанской бронетехники в Карабахе
Лента новостейМолния