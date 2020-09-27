В Калининградской области возбудили уголовные дела после ДТП с автобусом
14:49 27.09.2020 (обновлено: 20:04 27.09.2020)
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© Фото : МЧС РоссииДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области
© Фото : МЧС России
КАЛИНИНГРАД, 27 сен - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения после крупного ДТП в Калининградской области с участием автобуса и песковоза, где погибли семь человек, 10 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД.
На автодороге между поселками Кумачево и Круглово Зеленоградского района столкнулись рейсовый автобус и грузовик с песком. На данный момент есть сведения о гибели в результате ДТП семерых человек, в числе которых ребенок. По данным регионального минздрава, госпитализированы 10 человек. Как сообщили в УМВД, по предварительной версии, автобус выехал на встречную полосу.
"УМВД по Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Зеленоградском городском округе по статье 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения)", - сообщили в полиции.
Кроме того, прокуратура заявила что возбуждены два уголовных дела
"Два уголовных дела — по статье 264 (нарушение правил дорожного движения) и по статье 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после ДТП в Зеленоградском районе. По требованию прокурора Калининградской области оба дела изъяты из производства органов полиции и переданы для расследования в следственное управление СК РФ по Калининградской области", - сказала представитель ведомства.
Следователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета РФ начали доследственную проверку по факту автоаварии, они работают на месте ДТП. Областная прокуратура также начала проверку по факту аварии.
В ГУ МЧС по региону сообщили, что для ликвидации последствий ДТП привлечены 43 человека, 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — 20 человек и шесть единиц техники.