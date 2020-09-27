https://ria.ru/20200927/dtp-1577839766.html

Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом под Калининградом

Прокуратура начала проверку по факту ДТП в Калининградской области с участием пассажирского автобуса и грузовика, где погибли шесть человек, в том числе... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T13:47

2020-09-27T13:47

2020-09-27T13:47

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининградская область

происшествия

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<strong>КАЛИНИНГРАД, 27 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура начала проверку по факту ДТП в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a> с участием пассажирского автобуса и грузовика, где погибли шесть человек, в том числе несовершеннолетний, и пострадали восемь, сообщила калининградская областная прокуратура.Как сообщили РИА Новости в УМВД по региону, по предварительным данным, автобус выехал на встречную полосу и совершил касательное столкновение с песковозом. Шесть человек погибли, в том числе один несовершеннолетний, восемь ранены. На месте аварии работают все экстренные службы, а также начальник УМВД Игорь Илларионов, выясняются все обстоятельства.По данным главного управления <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России по региону, ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошло в 10.20 (11.20 мск) в Зеленоградском городском округе на дороге Переславское-Янтарный в районе поселка Кумачево. Для ликвидации ДТП привлечена группировка в количестве 43 человека 15 единиц техники, в том числе, от МЧС России — 20 человек и шесть единиц техники.

калининградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, происшествия