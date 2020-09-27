https://ria.ru/20200927/dtp-1577838128.html

В Калининградской области семь человек погибли в ДТП с автобусом

В аварии с рейсовым автобусом в Калининградской области погибли семь человек, сообщает пресс-служба МЧС. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T12:57

2020-09-27T12:57

2020-09-27T23:08

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577850005_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_e16fdd02e7066d97a33a697d723bbbe6.jpg

<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> В аварии с рейсовым автобусом в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a> погибли семь человек, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.ДТП произошло около 10:20 по местному времени (11:20 мск) на автодороге Переславское — Янтарный, в районе поселка Кумачево. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком.Первоначально сообщалось о шести погибших, среди которых есть девятилетний ребенок. Позже стало известно, что скончался водитель автобуса. Еще десять пострадавших доставили в больницы. Состояние шести из них медики оценивают как тяжелое, остальных — как средней степени тяжести. По данным МВД, аварию спровоцировал автобус, который выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с песковозом.На месте происшествия работают 43 человека и 15 единиц техники. Прокуратура Калининградской области проводит проверку.

8

калининградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Место ДТП с участием рейсового автобуса в Калининградской области Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области по факту ненадлежащего оказания услуг, в результате которого произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, в ходе которого погибло шестеро человек, среди которых ребенок, организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, сегодня, 27 сентября, около 10 часов 20 минут, на автодороге между поселками Кумачево и Круглово Зеленоградского района произошло столкновение рейсового автобуса и грузового автомобиля, перевозившего песок. На данный момент имеются сведения о гибели в результате ДТП шестерых человек, в числе которых ребенок. Количество погибших и пострадавших в настоящее время устанавливается. На месте происшествия работает следственная группа следователей и следователей-криминалистов регионального управления Следственного комитета. Производится детальный осмотр места происшествия, иные проверочные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 2020-09-27T12:57 true PT0M42S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, происшествия