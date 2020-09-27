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В Калининградской области семь человек погибли в ДТП с автобусом
В аварии с рейсовым автобусом в Калининградской области погибли семь человек, сообщает пресс-служба МЧС. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T12:57
2020-09-27T23:08
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининградская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> В аварии с рейсовым автобусом в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a> погибли семь человек, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.ДТП произошло около 10:20 по местному времени (11:20 мск) на автодороге Переславское — Янтарный, в районе поселка Кумачево. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком.Первоначально сообщалось о шести погибших, среди которых есть девятилетний ребенок. Позже стало известно, что скончался водитель автобуса. Еще десять пострадавших доставили в больницы. Состояние шести из них медики оценивают как тяжелое, остальных — как средней степени тяжести. По данным МВД, аварию спровоцировал автобус, который выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с песковозом.На месте происшествия работают 43 человека и 15 единиц техники. Прокуратура Калининградской области проводит проверку.
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калининградская область
РИА Новости
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Место ДТП с участием рейсового автобуса в Калининградской области
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области по факту ненадлежащего оказания услуг, в результате которого произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, в ходе которого погибло шестеро человек, среди которых ребенок, организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, сегодня, 27 сентября, около 10 часов 20 минут, на автодороге между поселками Кумачево и Круглово Зеленоградского района произошло столкновение рейсового автобуса и грузового автомобиля, перевозившего песок. На данный момент имеются сведения о гибели в результате ДТП шестерых человек, в числе которых ребенок. Количество погибших и пострадавших в настоящее время устанавливается. На месте происшествия работает следственная группа следователей и следователей-криминалистов регионального управления Следственного комитета. Производится детальный осмотр места происшествия, иные проверочные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, происшествия
В Калининградской области семь человек погибли в ДТП с автобусом
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В аварии с рейсовым автобусом в Калининградской области погибли семь человек, сообщает пресс-служба МЧС.
2020-09-27T12:57
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В Калининградской области семь человек погибли в ДТП с автобусом

12:57 27.09.2020 (обновлено: 23:08 27.09.2020)
18299
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В аварии с рейсовым автобусом в Калининградской области погибли семь человек, сообщает пресс-служба МЧС.
ДТП произошло около 10:20 по местному времени (11:20 мск) на автодороге Переславское — Янтарный, в районе поселка Кумачево. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком.
Первоначально сообщалось о шести погибших, среди которых есть девятилетний ребенок. Позже стало известно, что скончался водитель автобуса.
Еще десять пострадавших доставили в больницы. Состояние шести из них медики оценивают как тяжелое, остальных — как средней степени тяжести.
По данным МВД, аварию спровоцировал автобус, который выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с песковозом.
На месте происшествия работают 43 человека и 15 единиц техники. Прокуратура Калининградской области проводит проверку.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Калининградская областьПроисшествия
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