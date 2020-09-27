https://ria.ru/20200927/dtp-1577837915.html

В Приморье при ДТП пострадали двое детей

Один человек погиб, двое детей - семи и двух лет - госпитализированы в результате аварии в Приморье, полиция проводит проверку, сообщает управление МВД по... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T12:52

2020-09-27T12:52

2020-09-27T12:52

анучинский район

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 27 сен - РИА Новости.</strong> Один человек погиб, двое детей - семи и двух лет - госпитализированы в результате аварии в Приморье, полиция проводит проверку, сообщает управление МВД по региону.ДТП произошло в районе автодороги Хороль – Реттиховка – Арсеньев. По информации полиции, 28-летний водитель Nissan Dualis, двигаясь со стороны города Арсеньева в направлении села Чернышевка <a href="http://ria.ru/location_Anuchinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Анучинского района</a>, не справился с управлением и врезался в "<a href="http://ria.ru/organization_Gruppa_GAZ/" target="_blank" data-auto="true">ГАЗ</a>-66", который стоял на обочине.

анучинский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анучинский район, происшествия