https://ria.ru/20200927/dtp-1577837915.html
В Приморье при ДТП пострадали двое детей
Один человек погиб, двое детей - семи и двух лет - госпитализированы в результате аварии в Приморье, полиция проводит проверку, сообщает управление МВД по... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T12:52
2020-09-27T12:52
2020-09-27T12:52
анучинский район
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 27 сен - РИА Новости.</strong> Один человек погиб, двое детей - семи и двух лет - госпитализированы в результате аварии в Приморье, полиция проводит проверку, сообщает управление МВД по региону.ДТП произошло в районе автодороги Хороль – Реттиховка – Арсеньев. По информации полиции, 28-летний водитель Nissan Dualis, двигаясь со стороны города Арсеньева в направлении села Чернышевка <a href="http://ria.ru/location_Anuchinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Анучинского района</a>, не справился с управлением и врезался в "<a href="http://ria.ru/organization_Gruppa_GAZ/" target="_blank" data-auto="true">ГАЗ</a>-66", который стоял на обочине.
анучинский район
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анучинский район, происшествия