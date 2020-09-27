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В Приморье при ДТП пострадали двое детей
Один человек погиб, двое детей - семи и двух лет - госпитализированы в результате аварии в Приморье, полиция проводит проверку, сообщает управление МВД по... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T12:52
2020-09-27T12:52
анучинский район
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 27 сен - РИА Новости.</strong> Один человек погиб, двое детей - семи и двух лет - госпитализированы в результате аварии в Приморье, полиция проводит проверку, сообщает управление МВД по региону.ДТП произошло в районе автодороги Хороль – Реттиховка – Арсеньев. По информации полиции, 28-летний водитель Nissan Dualis, двигаясь со стороны города Арсеньева в направлении села Чернышевка <a href="http://ria.ru/location_Anuchinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Анучинского района</a>, не справился с управлением и врезался в "<a href="http://ria.ru/organization_Gruppa_GAZ/" target="_blank" data-auto="true">ГАЗ</a>-66", который стоял на обочине.
анучинский район
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
анучинский район, происшествия

В Приморье при ДТП пострадали двое детей

12:52 27.09.2020
376
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен - РИА Новости. Один человек погиб, двое детей - семи и двух лет - госпитализированы в результате аварии в Приморье, полиция проводит проверку, сообщает управление МВД по региону.
ДТП произошло в районе автодороги Хороль – Реттиховка – Арсеньев. По информации полиции, 28-летний водитель Nissan Dualis, двигаясь со стороны города Арсеньева в направлении села Чернышевка Анучинского района, не справился с управлением и врезался в "ГАЗ-66", который стоял на обочине.
"В результате аварии водитель Nissan Dualis от полученных травм скончался на месте. Двое несовершеннолетних пассажиров, семилетний мальчик с закрытой травмой живота и двухлетняя девочка с ссадинами лица, госпитализированы в больницу. По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку", - говорится в сообщении.
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