https://ria.ru/20200927/drova-1577830488.html

В Москве возобновляют программу доставки дров на дачи по льготным ценам

Власти Москвы возобновляют программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T09:12

2020-09-27T09:12

2020-09-27T09:26

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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городское хозяйство москвы

сергей собянин

москва

экономика

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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> возобновляют программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам, сообщил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в своём личном блоге.Мэр напомнил, что с понедельника почти 2 миллиона пожилых и хронически больных москвичей должны оставаться дома на фоне ситуации с COVID, эта мера позволит защитить наиболее уязвимых людей."Погода становится холодней, и нужно отапливать дачи, для этого мы возобновляем программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам", - сообщил Собянин.Мэр отметил, что с марта по июль этой возможностью воспользовались 32 тысячи дачников-москвичей.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577740630.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва, экономика