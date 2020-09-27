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В Москве возобновляют программу доставки дров на дачи по льготным ценам
Власти Москвы возобновляют программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T09:12
2020-09-27T09:26
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
сергей собянин
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> возобновляют программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам, сообщил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в своём личном блоге.Мэр напомнил, что с понедельника почти 2 миллиона пожилых и хронически больных москвичей должны оставаться дома на фоне ситуации с COVID, эта мера позволит защитить наиболее уязвимых людей."Погода становится холодней, и нужно отапливать дачи, для этого мы возобновляем программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам", - сообщил Собянин.Мэр отметил, что с марта по июль этой возможностью воспользовались 32 тысячи дачников-москвичей.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва, экономика

В Москве возобновляют программу доставки дров на дачи по льготным ценам

09:12 27.09.2020 (обновлено: 09:26 27.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖенщина на дачном участке
Женщина на дачном участке - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Власти Москвы возобновляют программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.
Мэр напомнил, что с понедельника почти 2 миллиона пожилых и хронически больных москвичей должны оставаться дома на фоне ситуации с COVID, эта мера позволит защитить наиболее уязвимых людей.
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"Погода становится холодней, и нужно отапливать дачи, для этого мы возобновляем программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам", - сообщил Собянин.
Мэр отметил, что с марта по июль этой возможностью воспользовались 32 тысячи дачников-москвичей.
"Если есть потребность в топливе, звоните по телефону горячей линии 8-495-870-45-09", - заключил мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Городское хозяйство МосквыСергей СобянинМоскваЭкономика
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