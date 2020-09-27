https://ria.ru/20200927/drova-1577830488.html
В Москве возобновляют программу доставки дров на дачи по льготным ценам
Власти Москвы возобновляют программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T09:12
2020-09-27T09:12
2020-09-27T09:26
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
сергей собянин
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/41/1560334185_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_dca6826f73d0b9253e73550c1ce0ed84.jpg
<strong>МОСКВА, 27 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> возобновляют программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам, сообщил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в своём личном блоге.Мэр напомнил, что с понедельника почти 2 миллиона пожилых и хронически больных москвичей должны оставаться дома на фоне ситуации с COVID, эта мера позволит защитить наиболее уязвимых людей."Погода становится холодней, и нужно отапливать дачи, для этого мы возобновляем программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам", - сообщил Собянин.Мэр отметил, что с марта по июль этой возможностью воспользовались 32 тысячи дачников-москвичей.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577740630.html
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156033/41/1560334185_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_abc7b90c7b20cd7f4fa0edb37be0a606.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва, экономика