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Мясников назвал главные ошибки здорового питания
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об ошибках, которые допускают люди, стремящиеся к здоровому питанию. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T04:37
2020-09-27T09:33
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> рассказал в эфире телеканала "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=WWqjaCjkufA" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" об ошибках, которые допускают люди, стремящиеся к здоровому питанию.Медик разобрал заблуждения о продуктах, которые часто считаются подходящими для правильной диеты.Рассматривая кисломолочку, Мясников отметил, что при большом сроке годности в них в принципе не может быть пробиотиков, несмотря на надписи на упаковке. В передаче отмечается, что такие продукты питания бесполезны для микрофлоры кишечника.В смузи очень большое количество сахара, указывает врач. Он советует есть цельные фрукты и овощи, ведь клетчатка усваивается в кишечнике именно так, а не в перемолотом виде.Современные кукурузные хлопья сделаны из рафинированной муки, утверждает Мясников, и они не несут никакой пользы. Кукурузная полента обладает такими же недостатками.Сладости с фруктозой нельзя рассматривать как замену традиционным десертам с сахаром, отмечает медик. Фруктоза также вызывает повышение уровня инсулина и резистентность организма к нему, содействует развитию ожирения и диабета, заключил Мясников.
https://ria.ru/20200926/dieta-1577799497.html
Давно нужно все сладости и мучные изделия обложить 200% акцизом
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александр мясников (врач), здоровье, общество

Мясников назвал главные ошибки здорового питания

04:37 27.09.2020 (обновлено: 09:33 27.09.2020)
13284
© Depositphotos / AnekЗдоровое питание
Здоровое питание - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Depositphotos / Anek
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об ошибках, которые допускают люди, стремящиеся к здоровому питанию.
Медик разобрал заблуждения о продуктах, которые часто считаются подходящими для правильной диеты.
Рассматривая кисломолочку, Мясников отметил, что при большом сроке годности в них в принципе не может быть пробиотиков, несмотря на надписи на упаковке. В передаче отмечается, что такие продукты питания бесполезны для микрофлоры кишечника.
В смузи очень большое количество сахара, указывает врач. Он советует есть цельные фрукты и овощи, ведь клетчатка усваивается в кишечнике именно так, а не в перемолотом виде.
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Современные кукурузные хлопья сделаны из рафинированной муки, утверждает Мясников, и они не несут никакой пользы. Кукурузная полента обладает такими же недостатками.
"Это чистые углеводы, ноль клетчатки, ну в общем, короче, крахмал", — указал врач.
Сладости с фруктозой нельзя рассматривать как замену традиционным десертам с сахаром, отмечает медик. Фруктоза также вызывает повышение уровня инсулина и резистентность организма к нему, содействует развитию ожирения и диабета, заключил Мясников.
120522724
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Александр Мясников (врач)ЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
Давно нужно все сладости и мучные изделия обложить 200% акцизом
27 сентября, 05:21
Олег МиловановОлег Милованов
3240018
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