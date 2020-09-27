https://ria.ru/20200927/dieta-1577827816.html

Мясников назвал главные ошибки здорового питания

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об ошибках, которые допускают люди, стремящиеся к здоровому питанию. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T04:37

2020-09-27T04:37

2020-09-27T09:33

александр мясников (врач)

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> рассказал в эфире телеканала "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=WWqjaCjkufA" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" об ошибках, которые допускают люди, стремящиеся к здоровому питанию.Медик разобрал заблуждения о продуктах, которые часто считаются подходящими для правильной диеты.Рассматривая кисломолочку, Мясников отметил, что при большом сроке годности в них в принципе не может быть пробиотиков, несмотря на надписи на упаковке. В передаче отмечается, что такие продукты питания бесполезны для микрофлоры кишечника.В смузи очень большое количество сахара, указывает врач. Он советует есть цельные фрукты и овощи, ведь клетчатка усваивается в кишечнике именно так, а не в перемолотом виде.Современные кукурузные хлопья сделаны из рафинированной муки, утверждает Мясников, и они не несут никакой пользы. Кукурузная полента обладает такими же недостатками.Сладости с фруктозой нельзя рассматривать как замену традиционным десертам с сахаром, отмечает медик. Фруктоза также вызывает повышение уровня инсулина и резистентность организма к нему, содействует развитию ожирения и диабета, заключил Мясников.

https://ria.ru/20200926/dieta-1577799497.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье, общество