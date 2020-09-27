https://ria.ru/20200927/derevnya-1577842831.html

В кировской деревне дом ушел под землю

В Кировской области частный дом полностью ушел под землю. Об этом сообщает ГТРК "Вятка". РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T15:06

2020-09-27T15:06

2020-09-27T16:43

россия

кировская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>В <a href="https://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank">Кировской области</a> частный дом полностью ушел под землю. Об этом сообщает <a href="https://www.gtrk-vyatka.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ГТРК "Вятка"</a>. Инцидент произошел в ночь на 26 сентября в деревне Дым-Дым-Омга. На месте строения появилась воронка диаметром несколько метров.В доме никто не жил, поэтому пострадавших нет.Местные жители предположили, что здание стояло на карстовом провале, который мог появиться из-за вымывания пород подземными водами. Подобные воронки возникали в этой местности в 1960-е годы.

https://ria.ru/20180724/1525261269.html

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россия

кировская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кировская область, происшествия