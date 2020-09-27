https://ria.ru/20200927/derevnya-1577842831.html
В кировской деревне дом ушел под землю
В Кировской области частный дом полностью ушел под землю. Об этом сообщает ГТРК "Вятка". РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T15:06
2020-09-27T15:06
2020-09-27T16:43
россия
кировская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>В <a href="https://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank">Кировской области</a> частный дом полностью ушел под землю. Об этом сообщает <a href="https://www.gtrk-vyatka.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ГТРК "Вятка"</a>. Инцидент произошел в ночь на 26 сентября в деревне Дым-Дым-Омга. На месте строения появилась воронка диаметром несколько метров.В доме никто не жил, поэтому пострадавших нет.Местные жители предположили, что здание стояло на карстовом провале, который мог появиться из-за вымывания пород подземными водами. Подобные воронки возникали в этой местности в 1960-е годы.
https://ria.ru/20180724/1525261269.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кировская область, происшествия