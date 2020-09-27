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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200927/btr-1577836521.html
К Дворцу независимости в Минске приехала колонна БТР
Колонна из десяти БТР прибыла к Дворцу независимости в центре Минска, где планируется несанкционированная акция оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T12:10
2020-09-27T14:36
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 сен — РИА Новости.</strong> Колонна из десяти БТР прибыла к Дворцу независимости в центре Минска, где планируется несанкционированная акция оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.Колонна прибыла с севера города. У дворца уже стоят легкие бронемашины, три экипажа скорой помощи и три пожарные машины.Кроме того, несколько автобусов и грузовиков с силовиками стоят на площади Государственного флага.Движение автотранспорта в этом районе продолжается.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200927/zaderzhaniya-1577835076.html
Было бы правильно если бы за ним было большинство. А так, силовой блок,несколько тысяч пенсионеров и весь его электорат...
278
нет конечно,поэтому наш Российский диктатор первым и поддержал своего Белорусского "кореша" !
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белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

К Дворцу независимости в Минске приехала колонна БТР

12:10 27.09.2020 (обновлено: 14:36 27.09.2020)
18926
© РИА НовостиВоенная техника у дворца Независимости в Минске
Военная техника у дворца Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МИНСК, 27 сен — РИА Новости. Колонна из десяти БТР прибыла к Дворцу независимости в центре Минска, где планируется несанкционированная акция оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна прибыла с севера города. У дворца уже стоят легкие бронемашины, три экипажа скорой помощи и три пожарные машины.
Кроме того, несколько автобусов и грузовиков с силовиками стоят на площади Государственного флага.
Движение автотранспорта в этом районе продолжается.
Сотрудники ОМОНа во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 11:34Протесты в Белоруссии
В Белоруссии в субботу 150 человек задержали за участие в акциях протеста
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Было бы правильно если бы за ним было большинство. А так, силовой блок,несколько тысяч пенсионеров и весь его электорат...
27 сентября, 12:37
ИНИсаак Ньютон
302001104
нет конечно,поэтому наш Российский диктатор первым и поддержал своего Белорусского "кореша" !
27 сентября, 15:19
Коля ИвановКоля Иванов
13101131
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