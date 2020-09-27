https://ria.ru/20200927/btr-1577836521.html

К Дворцу независимости в Минске приехала колонна БТР

Колонна из десяти БТР прибыла к Дворцу независимости в центре Минска, где планируется несанкционированная акция оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T12:10

2020-09-27T12:10

2020-09-27T14:36

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 27 сен — РИА Новости.</strong> Колонна из десяти БТР прибыла к Дворцу независимости в центре Минска, где планируется несанкционированная акция оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.Колонна прибыла с севера города. У дворца уже стоят легкие бронемашины, три экипажа скорой помощи и три пожарные машины.Кроме того, несколько автобусов и грузовиков с силовиками стоят на площади Государственного флага.Движение автотранспорта в этом районе продолжается.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200927/zaderzhaniya-1577835076.html

Исаак Ньютон Было бы правильно если бы за ним было большинство. А так, силовой блок,несколько тысяч пенсионеров и весь его электорат... 278

Коля Иванов нет конечно,поэтому наш Российский диктатор первым и поддержал своего Белорусского "кореша" ! 198

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире