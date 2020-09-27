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"Какие ноги!": откровенный образ Светланы Бондарчук поразил фанатов
Модель и телеведущая Светлана Бондарчук опубликовала на своей личной странице в Instagram дерзкую фотографию. Снимок не оставил поклонников равнодушными. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T18:07
2020-09-27T18:07
россия
шоу-бизнес
светлана бондарчук
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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Модель и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Bondarchuk/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Бондарчук</a> опубликовала на своей личной странице в Instagram дерзкую фотографию. Снимок не оставил поклонников равнодушными.В кадре 51-летняя светская львица предстала в черном купальнике с открытой спиной и туфлях на шпильке. Образ звезда дополнила массивными серьгами и браслетом.Под фотографией Светлана описала свои эмоции от визита в деревню Верхние Мандроги <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>.- После поездки в Мандроги повешу фотографию на холодильник. Ничего вкуснее я не ела. Фантастическая русская еда! – отметила телеведущая.Пользователи Сети оценили изящность и женственность снимка Бондарчук и оставили ей в комментариях множество комплиментов:<br> - Какие ноги!- Хороша, молода, красива! - Вы шикарная. И внешне, и внутренне. Восхищаюсь вами.- Света, это пожар!- Дай Бог, нам всем так выглядеть, как вы!
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россия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, шоу-бизнес, светлана бондарчук

"Какие ноги!": откровенный образ Светланы Бондарчук поразил фанатов

18:07 27.09.2020
11267
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГлавный редактор журнала "Hello!" Светлана Бондарчук на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр"
Главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук на 30-м Открытом фестивале российского кино Кинотавр - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Модель и телеведущая Светлана Бондарчук опубликовала на своей личной странице в Instagram дерзкую фотографию. Снимок не оставил поклонников равнодушными.
В кадре 51-летняя светская львица предстала в черном купальнике с открытой спиной и туфлях на шпильке. Образ звезда дополнила массивными серьгами и браслетом.
Под фотографией Светлана описала свои эмоции от визита в деревню Верхние Мандроги Ленинградской области.
- После поездки в Мандроги повешу фотографию на холодильник. Ничего вкуснее я не ела. Фантастическая русская еда! – отметила телеведущая.
Пользователи Сети оценили изящность и женственность снимка Бондарчук и оставили ей в комментариях множество комплиментов:
- Какие ноги!
- Хороша, молода, красива!
- Вы шикарная. И внешне, и внутренне. Восхищаюсь вами.
- Света, это пожар!
- Дай Бог, нам всем так выглядеть, как вы!
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РоссияШоу-бизнесСветлана Бондарчук
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