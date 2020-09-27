https://ria.ru/20200927/bondarchuk-1577850995.html

"Какие ноги!": откровенный образ Светланы Бондарчук поразил фанатов

Модель и телеведущая Светлана Бондарчук опубликовала на своей личной странице в Instagram дерзкую фотографию. Снимок не оставил поклонников равнодушными. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T18:07

2020-09-27T18:07

2020-09-27T18:07

россия

шоу-бизнес

светлана бондарчук

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<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.</strong> Модель и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Bondarchuk/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Бондарчук</a> опубликовала на своей личной странице в Instagram дерзкую фотографию. Снимок не оставил поклонников равнодушными.В кадре 51-летняя светская львица предстала в черном купальнике с открытой спиной и туфлях на шпильке. Образ звезда дополнила массивными серьгами и браслетом.Под фотографией Светлана описала свои эмоции от визита в деревню Верхние Мандроги <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a>.- После поездки в Мандроги повешу фотографию на холодильник. Ничего вкуснее я не ела. Фантастическая русская еда! – отметила телеведущая.Пользователи Сети оценили изящность и женственность снимка Бондарчук и оставили ей в комментариях множество комплиментов:<br> - Какие ноги!- Хороша, молода, красива! - Вы шикарная. И внешне, и внутренне. Восхищаюсь вами.- Света, это пожар!- Дай Бог, нам всем так выглядеть, как вы!

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шоу-бизнес, светлана бондарчук