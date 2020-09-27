Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200927/bond-1577828771.html
В польских архивах нашли доказательство существования Джеймса Бонда
Польский Институт национальной памяти опубликовал в Facebook архивные документы, согласно которым человек по имени Джеймс Бонд работал в британском посольстве в РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T07:38
2020-09-27T09:48
джеймс бонд
польша
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/130940/62/1309406228_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_4d826cae9dc0012598c878ee36aa7ef6.jpg
<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>Польский Институт национальной памяти опубликовал в <a href="https://www.facebook.com/archiwumipn/posts/2785050825073629" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> архивные документы, согласно которым человек по имени <a href="http://ria.ru/person_Dzhejjms_Bond/" target="_blank" data-auto="true">Джеймс Бонд</a> работал в британском посольстве в стране в 1964-1965 годах.Джеймс Альберт Бонд прибыл в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a> 18 февраля 1964 года на должность секретаря-архивиста при военном атташе британского посольства. Дипломат попал в поле зрения польской контрразведки, которая стала отслеживать все его действия в стране.Согласно опубликованным документам, польские спецслужбы установили, что Бонд не был простым дипломатом: в октябре и ноябре он пытался проникнуть на военные объекты в провинциях Белосток и Ольштын. Также отмечается, что британец отличался общительностью, хотя и был при этом крайне осторожен. Кроме того, Бонд "интересовался женщинами", как и знаменитый выдуманный суперагент.Британец покинул Польшу 21 января 1964 года.Кроме того, в своем другом <a href="https://www.facebook.com/ipngovplEng/posts/383842576320415" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении</a> Институт национальной памяти отмечает, что "бондиана" была известна на весь мир уже с 1950-х годов и, возможно, приезд тезки агента 007 был специально спланирован, чтобы "поиздеваться" над польскими спецслужбами.
https://ria.ru/20200811/1575598793.html
Прибыл 18 февраля 64г, убыл 21 января 64г. Походу ещё и машину времени из штатов приволок с собой. Ловкий чертяка.
16
4
польша
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/130940/62/1309406228_0:0:1778:1333_1400x0_80_0_0_fef9fb4e5defeff5087deb80750cd65a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джеймс бонд, польша, великобритания, в мире

В польских архивах нашли доказательство существования Джеймса Бонда

07:38 27.09.2020 (обновлено: 09:48 27.09.2020)
3885
© Фото : предоставлено компанией Sony Pictures Releasing RussiaКадр из фильма "007: Спектр"
Кадр из фильма 007: Спектр - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© Фото : предоставлено компанией Sony Pictures Releasing Russia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Польский Институт национальной памяти опубликовал в Facebook архивные документы, согласно которым человек по имени Джеймс Бонд работал в британском посольстве в стране в 1964-1965 годах.
Джеймс Альберт Бонд прибыл в Польшу 18 февраля 1964 года на должность секретаря-архивиста при военном атташе британского посольства. Дипломат попал в поле зрения польской контрразведки, которая стала отслеживать все его действия в стране.
Согласно опубликованным документам, польские спецслужбы установили, что Бонд не был простым дипломатом: в октябре и ноябре он пытался проникнуть на военные объекты в провинциях Белосток и Ольштын. Также отмечается, что британец отличался общительностью, хотя и был при этом крайне осторожен. Кроме того, Бонд "интересовался женщинами", как и знаменитый выдуманный суперагент.
Британец покинул Польшу 21 января 1964 года.
Кадр из фильма Из России с любовью - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 07:03Культура
Назван лучший Джеймс Бонд в истории
Кроме того, в своем другом сообщении Институт национальной памяти отмечает, что "бондиана" была известна на весь мир уже с 1950-х годов и, возможно, приезд тезки агента 007 был специально спланирован, чтобы "поиздеваться" над польскими спецслужбами.
131394024
Обсудить4
Джеймс БондПольшаВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
Прибыл 18 февраля 64г, убыл 21 января 64г. Походу ещё и машину времени из штатов приволок с собой. Ловкий чертяка.
27 сентября, 08:30
Alex xAlex x
1060000
Рекомендуем
Армянский военнослужащий
В Армении заявили о двух сбитых азербайджанских вертолетах
Саркофаг на энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции
Украина грозит миру "вторым Чернобылем", заявил экс-депутат Рады
Участник на акции сторонников Дональда Трампа в Грешеме
Система сломалась. Америка выйдет из кризиса без обеих партий
Президент Колумбии Иван Дуке
СМИ сообщило о готовившем покушение на президента Колумбии россиянине
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Идеалы Майдана: Украина тратит треть своих денег на репрессивный аппарат
Квартира в Петербурге, заполненная мусором
Что делать с соседями, превратившими квартиру в помойку
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон призвал Лукашенко покинуть пост президента
Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии рассказал, кто решит судьбу страны
Американец Тимоти Рэй Браун, первый в истории излечившийся от ВИЧ человека
У первого вылечившегося от ВИЧ человека обнаружили рак в последней стадии
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Глава МИД Сирии обвинил Турцию и США в оккупации
Пожарная машина на месте ликвидации пожара на газораспределительной станции в Казани. Стоп-кадр видео
При пожаре в жилом доме в Балашихе погибли три человека
Джо Байден с сыном Хантером
Проблемный отпрыск. Кто помешает противнику Трампа победить
Уборка урожая зерновых
Полные амбары: США признали господство России на мировом рынке пшеницы
На месте обрушения надземного перехода в Ступино
В подмосковной промзоне обрушился надземный переход
Вид на Богородице-Рождественский Ферапонтов мужской монастырь в селе Ферапонтово Вологодской области
Вологодское село признали одним из самых красивых в мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:33Католикос всех армян прервал визит в Италию из-за ситуации в Карабахе
10:21Названа предварительная причина обрушения перехода в Подмосковье
10:20Разработчик "Арепливира" рассказала, как его производят
10:18Число пострадавших при обрушении в подмосковной промзоне выросло до 13
10:16Президент непризнанной НКР объявил в Карабахе военное положение
10:13Путин поздравил президента Туркмении с Днем независимости республики
10:09В Нагорном Карабахе сообщили о потерях среди населения при артобстреле
10:08Азербайджан опроверг данные о сбитой военной технике
09:57В России появится список представителей малочисленных народов
09:56В Совфеде призвали стороны конфликта в Карабахе начать переговоры
09:56В Москве еще 1126 пациентов вылечились от COVID-19
09:44В Китае 16 горняков погибли при аварии на угольной шахте
09:42Лидер Карабаха обратится к жителям из-за обострения ситуации в регионе
09:37В Армении заявили о сбитом азербайджанском беспилотнике на границе
09:28В подмосковной промзоне обрушился надземный переход
09:24Более 200 тысяч человек привились от гриппа в мобильных пунктах Москвы
09:23В России провели более 45,1 миллиона тестов на коронавирус
09:20Отец выжившего в Ан-26 курсанта сам трижды спасался в авиакатастрофах
09:18Ереван оценил заявления Баку о начале контрнаступления в Карабахе
09:06Отопительный сезон в Москве начнется досрочно
Лента новостейМолния