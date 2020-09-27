https://ria.ru/20200927/bond-1577828771.html

В польских архивах нашли доказательство существования Джеймса Бонда

Польский Институт национальной памяти опубликовал в Facebook архивные документы, согласно которым человек по имени Джеймс Бонд работал в британском посольстве в РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T07:38

2020-09-27T07:38

2020-09-27T09:48

джеймс бонд

польша

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/130940/62/1309406228_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_4d826cae9dc0012598c878ee36aa7ef6.jpg

<strong>МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. </strong>Польский Институт национальной памяти опубликовал в <a href="https://www.facebook.com/archiwumipn/posts/2785050825073629" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> архивные документы, согласно которым человек по имени <a href="http://ria.ru/person_Dzhejjms_Bond/" target="_blank" data-auto="true">Джеймс Бонд</a> работал в британском посольстве в стране в 1964-1965 годах.Джеймс Альберт Бонд прибыл в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a> 18 февраля 1964 года на должность секретаря-архивиста при военном атташе британского посольства. Дипломат попал в поле зрения польской контрразведки, которая стала отслеживать все его действия в стране.Согласно опубликованным документам, польские спецслужбы установили, что Бонд не был простым дипломатом: в октябре и ноябре он пытался проникнуть на военные объекты в провинциях Белосток и Ольштын. Также отмечается, что британец отличался общительностью, хотя и был при этом крайне осторожен. Кроме того, Бонд "интересовался женщинами", как и знаменитый выдуманный суперагент.Британец покинул Польшу 21 января 1964 года.Кроме того, в своем другом <a href="https://www.facebook.com/ipngovplEng/posts/383842576320415" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении</a> Институт национальной памяти отмечает, что "бондиана" была известна на весь мир уже с 1950-х годов и, возможно, приезд тезки агента 007 был специально спланирован, чтобы "поиздеваться" над польскими спецслужбами.

https://ria.ru/20200811/1575598793.html

Alex x Прибыл 18 февраля 64г, убыл 21 января 64г. Походу ещё и машину времени из штатов приволок с собой. Ловкий чертяка. 16

4

польша

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джеймс бонд, польша, великобритания, в мире