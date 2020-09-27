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В Ираке пятеро боевиков подорвались на собственной бомбе
Готовившие теракт боевики погибли в Ираке, устанавливая взрывчатку на автомобиль, сообщила в ночь на воскресенье пресс-служба органов безопасности страны. РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T01:50
2020-09-27T01:50
каир (город)
ирак
в мире
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<strong>КАИР, 27 сен - РИА Новости.</strong> Готовившие теракт боевики погибли в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a>, устанавливая взрывчатку на автомобиль, сообщила в ночь на воскресенье пресс-служба органов безопасности страны.Согласно полученному РИА Новости заявлению, пикап взорвался в пустыне недалеко от города Рутба на западе Ирака."После уточнения информации стало ясно, что автомобиль взорвался в одном из укрытий боевиков ИГ*, когда они начиняли автомобиль взрывчаткой", - сообщила пресс-служба."В результате погибли пятеро боевиков, которые занимались установкой взрывчатки", - говорится в сообщении.В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над террористической группировкой "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"* в стране, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России</em>
https://ria.ru/20200920/provokatsiya-1577524527.html
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каир (город), ирак, в мире

В Ираке пятеро боевиков подорвались на собственной бомбе

01:50 27.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Ситуация в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КАИР, 27 сен - РИА Новости. Готовившие теракт боевики погибли в Ираке, устанавливая взрывчатку на автомобиль, сообщила в ночь на воскресенье пресс-служба органов безопасности страны.
Согласно полученному РИА Новости заявлению, пикап взорвался в пустыне недалеко от города Рутба на западе Ирака.
"После уточнения информации стало ясно, что автомобиль взорвался в одном из укрытий боевиков ИГ*, когда они начиняли автомобиль взрывчаткой", - сообщила пресс-служба.
"В результате погибли пятеро боевиков, которые занимались установкой взрывчатки", - говорится в сообщении.
В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в стране, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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