https://ria.ru/20200927/bomba-1577827034.html

В Ираке пятеро боевиков подорвались на собственной бомбе

Готовившие теракт боевики погибли в Ираке, устанавливая взрывчатку на автомобиль, сообщила в ночь на воскресенье пресс-служба органов безопасности страны. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T01:50

2020-09-27T01:50

2020-09-27T01:50

каир (город)

ирак

в мире

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<strong>КАИР, 27 сен - РИА Новости.</strong> Готовившие теракт боевики погибли в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a>, устанавливая взрывчатку на автомобиль, сообщила в ночь на воскресенье пресс-служба органов безопасности страны.Согласно полученному РИА Новости заявлению, пикап взорвался в пустыне недалеко от города Рутба на западе Ирака."После уточнения информации стало ясно, что автомобиль взорвался в одном из укрытий боевиков ИГ*, когда они начиняли автомобиль взрывчаткой", - сообщила пресс-служба."В результате погибли пятеро боевиков, которые занимались установкой взрывчатки", - говорится в сообщении.В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над террористической группировкой "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"* в стране, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от боевиков и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России</em>

https://ria.ru/20200920/provokatsiya-1577524527.html

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ирак

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каир (город), ирак, в мире